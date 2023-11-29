Vay Cemil Yaman vay! Demek sen de Newport Üniversitesi mezunusun

“Sahte diploma” skandalında V A R A N-2

Ben böyle şey görmedim…

58 yıllık meslek hayatında ben böyle “kirlilik” görmedim.

Dün “Sahte diplomalı Mehmet Ali Okur, hem TÜBİTAK MARTEK’i yönetiyor hem de Kocaeli’de AKP’yi dizayn etmeye çalışıyor” başlığıyla “sahte diploma” skandalını yazdım ya, yazım internette yayınlanır yayınlanmaz ve gazetemiz bayilerde satışa çıkar çıkmaz, telefonum susmadı.

“Tanzer Bey, filancanın diploması da sahte…”

“Tanzer Bey, falancanın diploması da sahte…”

Telefonum bir anda “sahte diploma ihbar hattına” döndü.

Kimler, kimler…

Eski belediye başkanları…

Halen görevde bulunan belediye başkanları…

Milletvekilleri…

Partilerin yönetiminde bulunup da gelecekte milletvekilliğine ve belediye başkanlığına aday olmayı düşünenler…

Üniversiteye gidemeyip de kendisine “sahte diploma” ile statü sağlayanlar…

Sahte diploma ile halen bir yerlerde çalışmakta olanlar…

İşi gücü bırakıp hepsini yazmaya kalksan, dizi olur.

Belki dizi yapamayız, ama yeri geldikçe “sahte diploma” konusunu hep gündemde tutacağız.

Cemil Yaman da “Newport Üniversitesi” çıkışlıymış

İnanın bilmiyordum…

AKP milletvekili Cemil Yaman’la ilgili belediye başkanlığı döneminden kalma pek çok şey biliyordum da, “sahte diploması” olduğunu bilmiyordum.

Dün öğrendim.

Arayanların çoğu, özellikle AKP’liler, sahte diplomalıları sayarken, Cemil Yaman’ı en başta söylüyorlardı.

Bir de aralarından “Şimdiye kadar neden yazmadın” diye sitem edenler oldu.

Söylenenler doğru mu, diye araştırdım.

Cemil Yaman’ın internetteki eski yeni bütün biyografilerini bir araya getirdim.

Eğitimiyle ilgili net bilgiler şöyleydi:

“Ağrı’nın Hamur İlçesi’nde doğan Yaman, ilk, orta ve lise eğitimini Dilovası’nda tamamladı. Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.”

Bir biyografisinde, “Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne devam ettiği” yazıyor.

Bir diğer biyografisinde, sadece “İşletme Fakültesi mezunudur” deniyor.

Bir başka biyografisinde, “Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde çalışma iktisadı programında yüksek lisansını tamamlamıştır” yazıyor.

Bitmedi, bir biyografisinde ise Cemil Yaman’ın eğitimi “yuvarlak” geçiliyor:

*Eğitimin, "İnsan hayatının en önemli yapı taşı” olduğuna inanan Sayın Yaman, başkanlık görevinden önce de başkanlık görevi sırasında da gerekli gördüğü tüm kişisel gelişim ve eğitim programlarına aralıksız katılmıştır.”

Bu biyografileri kendisi mi, yoksa danışmanı mı yazdı, bilmiyorum.

Ama yazdıkça, çuvallamış.

Yazan, gerçeklerin bir gün ortaya çıkabileceğini hiç düşünmemiş.

Yine yazan, toplumu “saf, aptal, salak, geri zekâlı” yerine koymuş.

“Bunlar, okusalar da anlamazlar” diye geçirmiş içinden.

Ne olacak şimdi?

Gerçeklerin kötü bir huyu vardır.

Ne kadar saklanırsa saklansın, ne kadar üstü örtülürse örtülsün, mutlaka bir gün ortaya çıkıverir.

“Sahte üniversite diploması” kullanmak, akıllı bir insanın yapacağı iş mi?

Değil…

Ama işte görüyorsunuz, günümüzün iyice kirlenen Türkiye’sinde ortalık “sahte diploma” kaynıyor.

Belki inanmayacaksınız, bu satırları yazarken beş yeni “sahte diploma ihbarı” geldi.

Dün yazdım, kısa adı YÖK olan Yüksek Öğrenim Kurulu, Cemil Yaman’ın bitirdim dediği Newport Üniversitesi’nin “Uluslararası Üniversiteler Kataloğu”nda yer almadığını söylüyor.

Bu katalogda yer almayan üniversiteler, “üniversite” kabul edilmiyor.

Bunlar, “sahte diploma satan korsan üniversiteler” olarak değerlendiriliyor.

YÖK’ün bu konudaki açıklamasını dün yayınladım, bugün de köşeme alıyorum:

“Newport International University, uluslararası kataloglarda yer almamakta olup kurulumuzca da tanınmamaktadır. Bu isim altında ülkemizde yürütülen programlardan mezun olacak öğrencilerin diplomalarının denkliğini tanımıyoruz.”

Gerçek bu olduğuna göre, ne olacak şimdi?

Cemil Yaman, sahte diploma kullanarak hem toplumu, hem de partisini kandırmış olmuyor mu?

Daha da vahimi şu!

Cemil Yaman’ın bir biyografisinde “Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde çalışma iktisadı konusunda yüksek lisans yaptığı” yazılı.

Eğer yazılanlar doğruysa, ortaya inanılmaz vahim bir durum çıkıyor.

Cemil Yaman, uyduruk Newport Üniversitesi’nde “lisans”, devlete ait Namık Kemal Üniversitesi’nde ise “yüksek lisans” yapmış oluyor.

Bundan da Namık Kemal Üniversitesi’nin YÖK’ün kesin kararına rağmen Cemil Yaman’ın sahte diplomasını kabul ettiği ve kendisine yüksek lisans yaptırdığı anlaşılıyor.

Eğer biyografisinde yazılanlar doğruysa, Cemil Yaman da Namık Kemal Üniversitesi yönetimi de suç işlemiş oluyor.

Herhalde üniversite rektörlüğü bu konuda bir açıklama yapar.

Cemil Yaman’ın bildiği yabancı dil

Araştırırken aklıma düştü.

Amerikan Newport Üniversitesi’ni bitirdiğine göre, Cemil Yaman ileri seviyede İngilizce biliyordur diye düşündüm.

O biyografisine baktım bu biyografisine baktım, bazılarında “bildiği yabancı dil” konusunda hiçbir bilgi yok, bazılarında ise sadece “Kürtçe” bildiği yazıyor.

İşin komikliğini görüyor musunuz?

Biyografisinde yabancı dil olarak sadece Kürtçe bildiği yazılı Cemil Yaman’ın elinde, Amerikan “Newport International University” diploması var.

Başka anlatılacak bir şey var mı?

Sahte diplomalı Cemil Yaman, üç dönemdir milletvekili.

Yazık bu memlekete, yazık bu millete!

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