Halk arasında bir deyim vardır. “Kulağına kar suyu kaçırmak”. Bu söz günümüzde halk arasında ve balıkçılar arasında sıklıkla kullanılır. Halk arasında bir kimsenin kendisi hakkında çevrilen bir dolaptan, bir olaydan gizlice haberdar olması anlamına geliyor. Balıkçılar da ise daha çok hamsi için kullanılan “kulağına kar suyu kaçmış" deyimi vardır. Bunun aslı; kar suların eriyerek, dere ve ırmaklarla birlikte denizlere döküldüğünde deniz suyun en soğuk olduğu zaman, balıkların da en yağlı olduğu dönemdir ki bu balığın en lezzetli zamanıdır.

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Şimdi hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Tam da yenilecek zamanı. Gariban balığı olarak bilinen ve pazarlarda çok satılan hamsi balığı ve diğer balıklar Başiskele’de bulunan Kocaeli Balık Hali ve Karamürsel Ereğli’de bulanan balık halinden vatandaşlara ulaşıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda sabahın erken saatlerinde balık haline gidip orada durumu yerinde incelerken yüzlerce martı bana eşlik etti. Ezilen ve kopan küçük balıkları kapmak için birbiriyle yarışıyorlardı. Halde hayat, her gece 24.00 da başlayıp, sabah 08.00 gibi sona eriyor. Mezat sabahın 05’inde başlıyor. Yani balık satışı. Mezatta çeşit çeşit balıklar kasa kasa satılıyor. Balıkçılar gece avlandığı için balıkların taze kalması adına ürünlerini en geç sabaha karşı hale teslim ediyorlar. Satılmayan balık büyük derin dondurucu dolaplarına giriyor.

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Kocaeli balık konuda epey şanslı. Marmara açıklarından, Karadeniz’den hatta Mersin, Adana gibi sahil şeridindeki balıkçılardan bile ilimize balık geliyor. Açıklarda nadiren çıkan 200 kiloluk Orkinos, Kılıçbalığı, Kalkan, fener balığını da zaman zaman halde bulmak mümkün. Hatta bu balıkları avlamak için bazı gırgırlar özel balığa çıkıyor. Bizler sıcacık yatağımızda mışıl mışıl uyurken birileri zifiri karanlığın soğuğunda ekmek peşinde koşuyor.

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İşte bunlardan biri de Umut Es adlı genç. Kardeşler balıkçılıkta 7 yıldır görev yapan 25 yaşındaki bu genç balık sezonun iyi gitmediğini, hamsinin daha da çoğalacağına ve ucuzlayacağına inanıyor. Bende Umut’un bu güzel diklerine katılıyorum. Çünkü, vatandaş “BALIK” ucuz olursa alacak ve yiyecek. Halkın sağlıklı beslendiği tek gıda hamsi. Geceyi yorgun geçiren ve uykusuzluğu gözlerinden okunan Umut, “Balık hangi halde fazla para ediyorsa daha çok oraya gider. Kocaeli, Ereğli balık hallerine günlük ortalama 5-10 ton Marmara açıklarından hamsi gelir. Karadeniz hamsisinin şu an kasası 500 -800 liradan satılıyor. Şubat ayının 15'ine kadar hamsinin en lezzetli olduğu zamanlardır. Tombik, Palamut şimdi piyasada pek yok. Genelde Boğazdan, Karadeniz açıklarından gelir. Geçen yıl Çinekop, Palamut boldu. Boğaza sıkışan balık İğnedeada, Çınarcık ve boğaz açık sularında avlanıldı. Balık, o kadar çoktu ki birçoğu şoklamaya firmalarına satıldı” diyor.

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Balık halinde bulunan toptancıların çoğunun denizlerde kendilerine çalışan tekneleri varmış. Bu tekneler balıkları avlayıp araçları ile haldeki kendi dükkanlarına getiriyorlar.

Mazot pahalı ve pek balık olmadığından çoğu tekne ve gırgır balık avına çıkmıyor.

Balığı kovalamıyor.

Çünkü ağlar boş çıkarsa masraflar cepten ödenecek.

Kimse kazancını riske atmak istemiyor.

Balıkçının işi zor. Vatandaşın daha da zor.

Kar soğuk ve ekonomik şartlarda ezilen vatandaşın sesi kulağı olalım ki birilerin kulağına kar suyu kaçsın… Haydi kalın sağlıcakla…