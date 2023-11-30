Gölcük Belediyesi, Hayvanları Koruma Derneği’ne cevap verdi!

Gölcük Belediyesi’nden “ Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Gölcük Belediyesi’nden şikayetçi!” başlıklı yazıma cevap geldi. Yazımda Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek’in Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ndeki şikayetlerine yer vermiştim.

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Dernek Başkanı Pek; kısırlaştırma sonucunda bazı hayvanların öldüğünü, hayvanların yetersiz beslendiklerini, bakımevi kapılarının gönüllüler, STK’lılar ve vatandaşlara kapatıldığını, belediyede veteriner açığının olduğunu ifade etmişti.

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Konuyla ilgili Gölcük Belediyesi’nden beni aradılar, eleştirilere cevap vermek istediklerini söylediler. Ben de ‘yazılı olarak gönderin, yayınlayayım’ dedim. Belediyenin gönderdiği cevap şöyle;

Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde:

1- Bakımevimizin aktif olarak faaliyette bulunduğu, geçtiğimiz 4 buçuk ay içerisinde 418 sokak köpeğimiz, 53 adet sokak kedimiz kısırlaştırılmış, aşılanmış, iç ve dış parazit uygulamaları yapılarak yasal olarak iyileşmesini tamamlamasının takibinde (11-18 gün) öncelikle alındıkları ortama salınmışlardır. Bakımevimizdeki sokak köpeklerinin karma aşı programlanması bu süreç içerisinde sağlanmaktadır. İlki sokak köpeklerimiz bakımevine alındıklarında ve daha sonra bakımevinden çıkarken olmak üzere iki kere karma aşı uygulaması yapılmaktadır. Bakımevimizde 23 adet sokak köpeğimiz sahiplendirilmiştir. Hali hazırda iyileşme sürecinde olan bakımevimizdeki köpek sayısı 52’dir. 358 adet sokak köpeği salınmıştır. Bu zaman sürecinde toplam 8 adet sokak köpeği ölmüş olup raporla sabittir.

2- Bakımevimize hasta ve yaralı olarak gelen sokak hayvanlarımızın ilk müdahaleleri hafta sonu bile olsa zaman kaybetmeksizin yapılmaktadır. Devam eden tedavi kapasite, hastalığın özelliği vb. uygun koşullar dahilinde planlanmakta ve tedavi takip edilmektedir. Ağır vakalar ve salgın riski taşıyanların tedavileri, ortak hizmet stratejisinde olduğumuz Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra Bakımevi’nde sağlanmaktadır.

3- Bakımevimize kısırlaştırmak üzere getirilen sokak hayvanlarından bazılarının kısır oldukları, küpelerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu köpeklerin küpelenmesi, aşılanması, dijital kayıt altına alınması ve alındıkları ortama salınması ivedilikle gerçekleşmektedir. 4 buçuk aylık zaman sürecinde bu durum 16 adet sokak köpeğimizde görülmüştür.

4- Bakımevimizin takibinde olduğu ve düzenli beslemenin sağlandığı; Kadırga, Sivritepe, Eriklitepe, Kavaklı 2. etap, Ulaşlı vb. birçok noktada besleme odağımız bulunmaktadır.

5- Bakımevimiz hafta içi mesai saatleri içerisinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında ziyaretçilerimize açıktır. Sadece ameliyat esnasında, operasyonel bölgelere iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hijyenin korunması amacıyla giriş yasaktır. Ziyaret saatinin dışındaki geri kalan sürede temizlik ve bakım hizmeti yürütülmektedir.

6- Bakımevimizde 2 veteriner hekim, 3 veteriner tekniker, 3 bakıcı görevli olup kadro ve hizmet standartları açısından yeterlilik, bilgi, beceri değerlendirmeleri sonucu olumludur.

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Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği’nin Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile ilgili şikayetini ve Gölcük Belediyesi’nin derneğe verdiği cevabı sizinle paylaştım. Yorumu sizlere bırakıyorum.