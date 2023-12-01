3 puanı kazasız belasız alalım YOLUMUZA BAKALIM

Kocaelispor bugün Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında, sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı, Kutluhan Bilgiç yönetecek.

PUAN KAYBETMEDEN YOLA DEVAM

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam saat 20.00’de, sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Yeşil - Siyahlılar, 14. haftada, Ümraniyespor’u da yenip yoluna devam etmek istiyor. 29 puanla 2. sıradaki Kocaelispor, 12 puanla 15. sırada bulunan rakibini konuk edecek.

SERİYE DEVAM EDELİM

Kocaelispor, lige Manisa FK ve Eyüpspor mağlubiyetleri ile başlamıştı. Daha sonra gelen seri galibiyetler, arada 2 beraberlik derken temsilcimiz bir anda ligin üst basamaklarına tırmandı. 11 maçtır yenilmeyen Kocaelispor, son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk devresinin bitimine yalnızca 4 maç kaldı. Temsilcimiz bu karşılaşmaları da kazanıp, ligin ilk devresini lider, en kötü ihtimalle ise 2. sırada tamamlamak istiyor.

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI

Kocaelispor - Ümraniyespor maçı, Trendyol 1. Lig’in açılış maçı olacak. bu akşam Adanaspor ile Çorum FK da mücadele edecek. yarın ise, Keçiörengücü - Sakaryaspor, Tuzlaspor - Bandırmaspor, Boluspor - Eyüpspor ve Şanlıurfaspor - Bodrum FK maçları oynanacak. Pazar günü, Manisa FK - Altay, Erzurumspor FK - Gençlerbirliği ve haftanın kapanış maçında Göztepe ile Giresunspor mücadele edecek.

TEK EKSİK BERİDZE

Ümraniyespor ile bu akşam saat 20.00’de mücadele edecek olan temsilcimizde tek eksik, Gürcü oyuncu Giorgi Beridze. Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beridze’nin, sol bilek bağlarında esneme ve ödem meydana geldi. 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilmiş yetenekli oyuncumuz, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Yusuf Susuz, Alper Oran

YAYIN: TRT Spor, beIN Sports Max 1, Kocaeli Gazetesi ( Canlı anlatım)

KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR

Gökhan Değirmenci

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Oğuz Ceylan

Atila Turan

Mert Çölgeçen

Yusuf Cihat Çelik

Joao Reis Amaral

Barış Alıcı

Daniel Candeias

Douglas Tanque

ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL ONBİR

Abdulsamed Damlu

Strahil Popov

Dimitri Cavare

Tomislav Glumac

Hasan Ayaroğlu

Serkan Göksu

Isaac Cofie

Onur Ayık

Coşqun Şahin Diniyev

Dejvi Bregu

Emre Demir