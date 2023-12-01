3 puanı kazasız belasız alalım YOLUMUZA BAKALIM

Kocaelispor bugün Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında, sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı, Kutluhan Bilgiç yönetecek.
PUAN KAYBETMEDEN YOLA DEVAM
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam saat 20.00’de, sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Yeşil - Siyahlılar, 14. haftada, Ümraniyespor’u da yenip yoluna devam etmek istiyor. 29 puanla 2. sıradaki Kocaelispor, 12 puanla 15. sırada bulunan rakibini konuk edecek.
SERİYE DEVAM EDELİM
Kocaelispor, lige Manisa FK ve Eyüpspor mağlubiyetleri ile başlamıştı. Daha sonra gelen seri galibiyetler, arada 2 beraberlik derken temsilcimiz bir anda ligin üst basamaklarına tırmandı. 11 maçtır yenilmeyen Kocaelispor, son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk devresinin bitimine yalnızca 4 maç kaldı. Temsilcimiz bu karşılaşmaları da kazanıp, ligin ilk devresini lider, en kötü ihtimalle ise 2. sırada tamamlamak istiyor.
HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI
Kocaelispor - Ümraniyespor maçı, Trendyol 1. Lig’in açılış maçı olacak. bu akşam Adanaspor ile Çorum FK da mücadele edecek. yarın ise, Keçiörengücü - Sakaryaspor, Tuzlaspor - Bandırmaspor, Boluspor - Eyüpspor ve Şanlıurfaspor - Bodrum FK maçları oynanacak. Pazar günü, Manisa FK - Altay, Erzurumspor FK - Gençlerbirliği ve haftanın kapanış maçında Göztepe ile Giresunspor mücadele edecek.
TEK EKSİK BERİDZE
Ümraniyespor ile bu akşam saat 20.00’de mücadele edecek olan temsilcimizde tek eksik, Gürcü oyuncu Giorgi Beridze. Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beridze’nin, sol bilek bağlarında esneme ve ödem meydana geldi. 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilmiş yetenekli oyuncumuz, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Yusuf Susuz, Alper Oran
YAYIN: TRT Spor, beIN Sports Max 1, Kocaeli Gazetesi ( Canlı anlatım)
KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR
Gökhan Değirmenci
Burak Öksüz
Emir Ortakaya
Oğuz Ceylan
Atila Turan
Mert Çölgeçen
Yusuf Cihat Çelik
Joao Reis Amaral
Barış Alıcı
Daniel Candeias
Douglas Tanque
ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL ONBİR
Abdulsamed Damlu
Strahil Popov
Dimitri Cavare
Tomislav Glumac
Hasan Ayaroğlu
Serkan Göksu
Isaac Cofie
Onur Ayık
Coşqun Şahin Diniyev
Dejvi Bregu
Emre Demir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.