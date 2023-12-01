Kazım Karabekir ve kızı

Kurtuluş savaşının kahramanlarından ATATÜRK'un tutuklanması emrine karşı çıkan 15.Kolordu Komutanı ve Kurtuluş savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Haydar Aliyev Kültür Evimizi ve Federasyonumuzda iki yıl önce bizleri ziyaret ederek Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerimiz ile kucaklaştılar.

Öğrencilerimize hitaben, "Can Azerbaycan için iyi okuyun ve çok çalışınız" öğüdünde bulundular.

"Bu Kültür Evi Azerbaycan’ın gururudur" diyerek federasyonumuzun kurucusu ve Genel Başkanı olarak şahsıma " Bilal Dündar Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu Kütüphaneniz ve Soykırım Müzeniz büyük bir inancın ve emeğin başarısıdır" demişlerdi.

Bu teşvik ve desteğini takdir duyguları ile vurgulaması bana ve büyük fedakarlık ile emek veren arkadaşlarımıza daha fazla çalışma azmi ve görevi yüklemişti. Kendilerine çok teşekkür ederek sevgi ve saygımızı iletmiştik.

Timsal Karabekir, öğrencilerimizi ve bizi tarihi önemi ve değeri büyük olan İstanbul’daki Kazım Karabekir Müzesine gidip ziyaret etmemizi istediler.

Bu önemli ve değerli ziyaretleri ile takdir ve teşekkürleri için Timsal Karabekir hanıma şükranlarımızı sunuyoruz.

Ancak elde olmayan nedenlerden ve Kovid korkusu nedeni ile bu daveti ve ziyareti yapamadık.

Ama 2024 yılı içinde ziyaretimizi gerçekleştirmek için programımıza almış bulunuyoruz.

Tarihi bölgelerimize ve değerlerimize sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmak hepimizin tarihe karşı borcumuzdur.

OSMAN GAZİ'YE BABA ÖĞÜDÜ

1299'da Osman Gazi tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu dünyanın dört bir yanına hakim olmuştur.

Şeyh Edebali' nin damadı olan Osman Gazının babası Ertuğrul Gazi'dir.

Osman Gaziye önemli nasihat veren Şeyh Edebali için Ertuğrul Gazi de oğlu Osman Gaziye şu tarihi nasihati ediyor.

BAK OĞUL!

Beni kır Şeyh Edebali'yi kırma

O bizim boyumuzun ışığıdır

Terazisi dirhem şaşmaz.

Bana kaşı gel; Ona karşı gelme!

Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim.

Ona karşı gelirsen, gözlerim sana bakmaz olur.

Baksa da görmez olur.

Sözümüz Edebali için değil,

Senceyiz içindir.

Bu dediklerimi vasiyetim say.

ERTUĞRUL GAZİ

Osmanlı İmparatorluğu padişahları istişareye önem verip aklı öne çıkararak asırlar boyu hükümranlığını sürdürmüştür.

İç kavgalar, lüks yaşamlar, şatafatlı harcamalar ve borçla alınan paraları har vurup harman savunmalar sonucu duraklama ve çöküş dönemine girmiştir.

Bugünün birçok devletleri

(Bulgaristan, Libya, Suriye gibi) birçok devletleri (500-600) yıl Osmanlı İmparatorluğu tarafından idare edilmişlerdir.

Günümüzde bilim, teknoloji, ortak akıl, üretime dönük çağdaş eğitim, hak, hukuk ve adalet ile çağdaş ve etkili bir devlet olacağı görülüyor ve biliniyor.