Ekteki fotoğrafa bakın; asfalt kaplı yolda, son yağışla içine su dolmuş, büyük tehlike oluşturan bir çukur.

Çok uzun zamandır var olduğundan, oradan benim gibi sık sık, otomobilini kullanarak geçenler yerini ezberlemişler. Oraya vardıkları anda adeta slalom yaparcasına ondan uzaklaşıyorlar ve gidiş yönünün sol tarafına geçiyorlar.

Bunu yapma da göreyim seni! Çünkü buradaki çukur toprak veya stabilize yolda olana benzemez. Burada olduğu gibi asfalt gibi sert zeminli yolda oluşmuş çukur küçük de olsa aracın lastik, jant ve hatta süspansiyon aksamında çok önemli zararlara neden olabilir.

Eğer bisiklet, motosiklet veya mobilet kullanıyorsan devrilme, takla atma sonucu - Allah korusun- ölmen veya ağır yaralanman mümkündür.

Belediyenin, üzerinde "Trafik zabıtası" yazan araçları ve kişileri oradan sürekli geçiyorlar ve onu görüyorlar ama o çukur varlığını hep sürdürüyor. Çünkü olağan karşılanıp umursanmıyor.

İşte bu çukur da bizim "batıdan" farkımızı net olarak ortaya koyuyor. Umursamazlık sonucu gerekli tedbirleri almamak bizim ruhumuza işlemiş.

Bu çukurun ne zaman kapatılacağını ben iyi biliyorum: Onun yüzünden kaza gibi kötü bir olay olduğunda, kapatılacaktır. Türkiye'de hep böyle olmuştur. Halbuki bunun için gereken, sadece bir kovaya sığacak kadar taş parçası, yarım kova çimento harcıdır.

Böyle bir durumla Patagonya'da bile karşılaşmak mümkün değildir.

Üşenmedim; Türk Dil Kurumumuzun sözlüğüne baktım: "Çukur" kelimesi iki ana durumu ortaya koymak için kullanılıyor; "Kötü ve uygunsuz bir duruma girmek" ile "Birinin çukurunu kazmak, yani birinin felaketine yol açacak bir düzen kurmak"

Bu durum için sözlükte olandan hangisi uygun?

Basit bir araştırma yaptım; batı ülkelerinde böyle bir durumda oluşan zararı yasal olarak kim karşılamak zorundadır ve karşılanması hangi şartlarda nasıl talep edilebilir?

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Örneğin İtalya'da böyle bir durumda, geçerli kanuna göre, yollardan sorumlu yönetim, çukurları tamir etmemesi veya yolu kullananlar tarafından kolayca görülmelerinin sağlanmaması durumunda oluşan zararı karşılamak zorunda kalıyor. Bu sorumluluk ancak, bir çukur oluşmasına neden olabilen toprak kayması gibi doğal bir olayın meydana gelmesi durumunda ortadan kalkıyor.

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Bir arkadaşım anlatmıştı; Londra'da, ortasında süs bitkileri dikilmiş, dairesel bir alanın çevresinden geçerken arabasının kapısında çizik halinde hasar oluşuyor. Bunun nasıl olduğunu anlamak için yaya olarak oraya gittiğinde bu bitkilerle kaplı alanın çevresindeki parmaklıkta, dikey durumda ince demir çubuklardan birinin uç kısmının dışa doğru hafif eğik olduğunu görüyor. Durumu Belediyeye bildirince, oturduğu eve kadar gelip arabasını alıyorlar, boyasına kadar tamir ettirip geri getiriyorlar.

Türkiye'de böyle hukuki bir oluşum söz konusu değildir. Çukuru görüp ondan kaçacaksın arkadaş ! Bütün yapacağın bu!