Ertuğrul Sağlam gider Hikmet Karaman gelir

Kocaelispor’da iç saha kayıplarıyla bir anda hedef haline gelen Ertuğrul Sağlam yenilmeme özelliğiyle ve deplasmanda kazanma özelliğiyle bugüne kadar geldi. Ancak az önce sona eren maçtaki 3-0’lık rezalet sonunda Sağlam’ın da istifa seslerine maruz kalmasına neden oldu. Yeniden Hikmet Karaman’ın adı kulislerde dolaşmaya başlarken, yönetim kurulu da alınan skordan son derece rahatsız oldu. İç sahada kaybedilen puanlarla Sağlam eleştiriliyor ve dışarıda durumu idare ediyordu. Ama çekirge bir sıçradı iki sıçradı ve sonunda çimlere gömüldü. Taraftar öfkeli…Hikmet Karaman ise eşofmanlarını hazırladı bile…