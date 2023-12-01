Makale Yazısı-

Ertuğrul Sağlam gider Hikmet Karaman gelir
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor’da iç saha kayıplarıyla bir anda hedef haline gelen Ertuğrul Sağlam yenilmeme özelliğiyle ve deplasmanda kazanma özelliğiyle bugüne kadar geldi. Ancak az önce sona eren maçtaki 3-0’lık rezalet sonunda Sağlam’ın da istifa seslerine maruz kalmasına neden oldu. Yeniden Hikmet Karaman’ın adı kulislerde dolaşmaya başlarken, yönetim kurulu da alınan skordan son derece rahatsız oldu. İç sahada kaybedilen puanlarla Sağlam eleştiriliyor ve dışarıda durumu idare ediyordu. Ama çekirge bir sıçradı iki sıçradı ve sonunda çimlere gömüldü. Taraftar öfkeli…Hikmet Karaman ise eşofmanlarını hazırladı bile…
# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket KOCAELİSPOR İLK YARIYI 41 PUANLA BİTİREBİLİR Mİ?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL