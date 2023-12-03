Mülkiye’den Maden emekçilerine… 

Mekteb-i Mülkiye, 1859’da Abdülmecid döneminde açılmış. Amaç, devlet katına yönetici yetiştirmek.

“Enderun” denilen “Saray Mektebi” de var ama, demek ki yeterli olamamış! Çünkü; Enderun’un yanı sıra bir de “Beşik Ulemalığı” düzeni var! Yani; babanız devlette memur ise siz de memur oluyorsunuz! Babanız “paşa” ise siz de paşa oluyorsunuz!..

Böylesine ilkel bir düzen!

“ Eğitim düzeni ve liyakat” Osmanlı’nın çöküşünde önemli iki sorun.

Cumhuriyet döneminde Ankara’ya taşınan okul “SBF-Siyasal Bilgiler Fakültesi” adını alıyor.

SBF’de Maliye, Hariciye, İktisat ana bölümler.

Bu okuldan mezun olanlar, uzun yıllar ülkeye çok değerli hizmetler vermişler. Aynı zamanda bu okuldan mezun olan pek çok saygın öğretim üyesi var.

Bu okulun öğrencisi olmak da, başarılı olmak da kolay değil!

Çok çalışmak, araştırmak, sınavlarda başarılı olmak gerek.

“Üslü mizan” var! Yani, her sınavdan, 10 üzerinden en az 7 alma şartı var! 6.5 alsanız yeniden sınava gireceksiniz.

Bu yüzden Mülkiye-SBF’de her yıl 4 Aralık kuruluş gününde “İnek Bayramı” yapılır!

Ne var ki, son zamanlarda bu güzide okulum mensuplarına Devlet katında ilgi ve itibar yok!

1974 model mezunlarından biri olduğum okulumun kuruluş yıldönümünü kutlamak, sınıf ve okul arkadaşlarımı ve bende çok değerli emekleri olan hocalarımı saygı ile anmak istedim.

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4 Aralık Dünya Madenciler Günü…

4 Aralık, “Dünya Madenciler Günü” olarak kabul görmüş.

Bu nedenle, maden emekçilerinin ülkemizdeki yeri ve sorunlarına değinmeyi de görev saydım.

İNSAN olarak, “insani duyarlılığı” normal düzeyde olan her insan, ülkemizdeki madencilerin yaşadıkları sorunları görür!

Ülkemizin dört bir yanı ve özellikle de en değerli orman alanları binlerce maden ocağı ile işgal altında! Yani, öncelikle “doğaya tecavüzler” yaşanıyor.

Bu madenlerin bir kısmı, “yasadışı” yollardan işletiliyor! Bu madenlerde çalışanların “ İşçi sağlığı ve iş güvenliği” sorunları var. Düşük ücretlerle, sigortasız ve yaşam riski ile ekmek kavgası veriyorlar!

“Yasal” nitelikteki kamu ve özel sektör maden ocaklarında çok yönlü “güvenlik sorunları” var! 1941’den bu yana 3 binden fazla maden emekçisi “maden kazalarında” yaşamını yitirmiş. Bunun 1890’ı son 10 yılda yitirilmiş!

Örneğin, yalnızca Soma’da 301, Bartın-Amasra’daki kazada ise 43 madenciyi yitirdik!

2022 yılında, ülke genelinde 511 bin iş kazası yaşanmış! 11 bini madenlerde.

Madenlerde, “İşçi Sağlığı İş Güvenliği” önlemleri yetersiz! Üretim Plan ve Projeleri yok! Olsa da uygulanmıyor! Kazalara karşı “Acil Eylem Planları” hazırlanmıyor!

Sorunlar belirlense de, “önlem almak” geç kalıyor!

Maden kazalarıyla ilgili Yargı süreci çok uzun sürüyor ve “gerçek sorumlular cezalandırılmıyor” inancı yaygın!

İşin uzmanları, maden kazalarının nedenlerini bir bir sayarken, kimi kulaklar duymuyor, “vicdan ve sorumluluk” duyguları yok solmuş ve kimilerince tüm kazaların üstü “kader planı” yalanlarıyla örtülmeye çalışılıyor!

Bu gerçeklerle, 4 Aralık maden sektöründe bir “yas günü” olmalı!

En ağır, en riskli maden sektöründe yitirdiğimiz tüm emekçileri saygı ve rahmetle anıyor, maden kazalarına karşı “İnsandan yana, insanca önlemler alınmasını” diliyorum.