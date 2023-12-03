Son rektör ataması ve iktidarın “Atatürk ve Cumhuriyet takiyesi”

Hâlâ “iktidarın iyi niyetli görüntüsünden” şüphe duymayan var mı?

Hâlâ “iktidarın Cumhuriyetçi ve Atatürkçü görüntüsüne” aldanan var mı?

Hâlâ “iktidarın Atatürk ve Cumhuriyet konusunda takiye yapmadığına” inanan var mı?

Eğer varsa, pes diyeceğim.

İktidar, “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu” milletin gözüne gözüne sokuyor, daha ne yapsın?

En son örnek:

Atatürk ve değerlerine dil uzatan…

“Kemalizm virüstür” diyen…

Kariyeri şaibeli…

Kendisi ve ailesi bir zamanlar Fetullahçı olan…

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Diyeceksiniz ki, ne var bunda?

Doğru, eğer “Atatürk ve Cumhuriyet” sizin değeriniz değilse, Selman Öğüt’ün rektör atanmasını “alkışla” karşılayabilirsiniz.

Onu o göreve atayanları da…

Zaten artık anlaşıldı, iktidar kendi söyleyemediklerini birilerine söyletiyor, arkasından kendi kayığına binen bu tipleri ödüllendirip önemli görevlere getiriyor.

Ben son atamayı böyle değerlendiriyorum.

Kemalizm’e düşman olanlar, aslında nelere düşman olduklarının farkında mı?

Efendim, Kemalizm virüsmüş…

Efendim, Kemalistler Müslümanlara zulmetmiş…

Esenyurt Üniversitesi’nin çiçeği burnunda rektörü böyle buyuruyor.

Demek kendisine böyle öğretilmiş…

Rektörü olduğu üniversite öğrencilerine de bunları öğretecek.

Görüyor musunuz, Türkiye’nin getirildiği noktayı?

Ülkemizin nerelere savrulduğunu düşünebiliyor musunuz?

Madem konuşuyor…

Madem atıp tutuyor…

Selman Öğüt, “Kemalizm” nedir, okumuş, araştırmış mıdır acaba?

“Kemalizm”, bir Atatürkçü düşünce sistemidir.

Bu düşünce sistemi, taklide dayanmaz.

Milletin “öz değerlerine” ulaşmayı hedefler.

İlhamını halktan alır.

Özü aynı kalarak, “yenilenebilen” ve “yenilenmeye açık olan”, “gelişmeye açık- kalıplaşmaya kapalı” bir ideolojidir.

Kemalizm, bağımsızlıktır.

Kemalizm, “antiemperyalist” bir düşüncedir.

Kemalizm, cumhuriyetçiliktir.

Kemalizm, milliyetçiliktir.

Kemalizm, halkçılıktır.

Kemalizm, laikliktir.

Kemalizm, devrimciliktir.

Kemalizm, devletçiliktir.

Kemalizm, aklı ve bilimi önceller.

Kemalizm’e, yani Atatürkçü düşünceye göre, “Hayatta en gerçek yol gösterici, akıl ve bilimdir.”

Şimdi, Rektör Selman Öğüt “Kemalizm’e-Atatürkçü düşünceye” karşı olduğuna göre, “bağımsızlığa, antiemperyalizme, cumhuriyetçiliğe, milliyetçiliğe, halkçılığa, akıl ve bilime, laikliğe, devrimciliğe ve devletçiliğe” de mi karşı?

Eğer devletimizin ve ülkemizin bu değerlerine karşıysa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na da karşı demektir.

Anayasamıza karşı olan bir profesörün, Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’nde ne işi var?

Açın anayasamıza bakın!

Anayasamızın temel ilkeleri; cumhuriyetçiliktir, milliyetçiliktir, demokratlıktır, laikliktir, Atatürk’e bağlılıktır.

Sen Kemalizm üzerinden Atatürk’e ve Cumhuriyet devrimlerine “virüs” dersen, devletimizin ve milletimizin temel değerlerini yok sayarsan, nasıl rektörlük yapacaksın?

Öğrencilerine dönüp, “Ben anayasaya uymuyorum. Devletimizin temel değerlerine de sahip çıkmıyorum, siz de sahip çıkmayın” mı diyeceksin?

AKP, “gericilik tarlası”nı biçmeye devam ediyor

Türkiye, durup dururken böylesine çöküş noktasına gelmedi.

Ülkemizde 1950’den beri toplumun her kesimine “gericilik” ekiliyor, AKP bu “gericilik tarlası”nı 21 yılda biçe biçe büyüdü ve bugünlere geldi.

Dikkat edin, bir taraftan Türkiye’yi ulus devlet olarak var eden, toplumun her kesimini birleştiren cumhuriyetçiliğimizi, milliyetçiliğimizi, Atatürkçülüğümüzü, laikliğimizi, yurtseverliğimizi, egemenliğimizi, ortak dilimizi, ortak kültürümüzü değersizleştirip yok etmeye çalışıyorlar; diğer taraftan ise İstanbul’u işgal eden İngiltere’ye sığınarak 17 Kasım 1922’de Malta’ya kaçan “vatan haini Vahdettin”i kahraman olarak yutturmaya çalışıyorlar.

Bizi itilip kakılan, sömürülen, geri kalmış, akıl ve bilimden uzaklaştırılmış, birbiriyle savaşan, kan gölüne dönmüş, emperyalizmin uşağı olmuş diğer Müslüman ülkelere benzetmek istiyorlar.

Ölüm, zulüm, acı ve gözyaşının eksik olmadığı diğer İslam ülkelerine…

Selman Öğüt de bu hedefe hizmet etmesi için rektör yapılmış görünüyor.

Eğer Selman Öğüt gibiler de rektör olmaya başlamışsa, yazık bu memlekete!