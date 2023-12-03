CHP’nin Derince belediye başkan adayı kim olmalı?

Derince’de ilk belediye başkanlığı seçimi 1994 yılında yapıldı. Seçimi Refah Partisi adayı Nihat Ergün kazandı… Sonrasında sırasıyla Halit Altuntaş (Fazilet Partisi), Ali Haydar Bulut (AKP), Dr.Aziz Alemdar (AKP), tekrar Ali Haydar Bulut (AKP) ve Zeki Aygün (AKP) başkan oldu…

Yani 1994 yılından beri Derince Belediyesi’ni Milli Görüş’ten gelen partiler yönetiyor. 2019’da yapılan seçimde AKP’nin adayı Zeki Aygün, CHP’nin adayı Av. Sertif Gökçe idi… AKP’nin adayı Zeki Aygün, son iki üç gündeki hamleleriyle seçimi 1200 oy farkla kazandı.

İLÇE YÖNETİMİ ATASOY BİLGİN’E DESTEK VERDİ

Yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Adaylar çıkmaya başladı. CHP’li Av. Sertif Gökçe, aday adaylığını açıkladı. Herkes CHP’nin adayı Sertif Gökçe olarak düşünürken, uzun zamandır kafasında belediye başkan adaylığı olan mevcut CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin de aday aday olmaya hazırlanıyor. Mevcut ilçe yönetimi Bilgin’e tam destek veriyor. Bunu da beyan ettiler.

İLÇE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Atasoy Bilgin, bir önceki ilçe başkanlığı seçiminde Av. Orkun Utkubaş ile çekişmiş, seçimi 95-93 yani iki oy farkla kazanmıştı…

Bir sonraki seçimde bu kez Deniz Boztepe ile yarıştı. Seçimi 141-135 yani 6 oy farkla kazandı.

Bu seçimin ortak bir yanı, her iki seçimde de Av. Sertif Gökçe, Atasoy Bilgin’e karşı diğer adayları destekledi.

Dönemin CHP İl Başkanı ve milletvekili Harun Yıldızlı da her iki seçimde Atasoy Bilgin’e tam destek verdi.

BİLGİN VE YILDIZLI ATIŞMASI

Konuşulanlara göre Atasoy Bilgin ile Harun Yıldızlı’nın yolları CHP kurultayında ayrıştı. Bilgin, Özgür Özel’i, Yıldızlı da Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Söylentilere göre Bilgin ve Yıldızlı, Kurultay öncesi Ankara’da bir yemekte sözlü olarak tartışmışlar. Yıldızlı, Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceğini söyleyen Bilgin’e tepki göstermiş. Bilgin de “tabanın sesine kulak veriyorum, tabanın sesine kayıtsız kalamam” diye cevap vermiş.

**

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefa örneği gösterip kendisini destekleyen Atasay Bilgin’i Derince Belediye Başkan adaylığı için atayabilir mi? Atayabilir.

DELEGE BAZINDA SEÇİM

Peki ilçe delegeleri boyutunda seçim yapılırsa, Atasoy Bilgin mi, Av.Sertif Gökçe mi kazanır? Bilgin, girdiği ilçe başkanlığı yarışını çok az farkla kazandı. Delege bazında olası bir Bilgin-Gökçe belediye başkan adaylığı seçiminde şartlar Bilgin lehine bir adım önde olsa da, seçim bu, farklı sonuçlar da çıkabilir.

ÜYE BAZINDA ÖN SEÇİM

Peki Bilgin-Gökçe arasında üyeler bazında ön seçim olursa ne olur?

Aldığım bilgilere göre CHP’nin Derince’de 1360 civarında üyesi var. Üye ağırlığının Artvinlilerde olduğu konuşuluyor. Atasoy Bilgin, Artvinli. Yani dedikleri gibi üye ağırlığı Artvinlilerde ise Atasoy Bilgin üyeler bazında yapılacak ön seçimde daha şanslı gözüküyor. Atasoy Bilgin, 2009’u yıllarda da CHP Derince İlçe Başkanlığı yaptı, örgütün yapısını bilen birisi.

GÖKÇE, TECRÜBE KAZANDI

Av. Sertif Gökçe, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’nin adayı Zeki Aygün’e karşı seçimi 1200 farkla kaybetti… Yani, 601 kişiyi kendi saflarına çekebilseydi, seçimi kazanabilirdi. Gökçe, geçen seçimde ders aldı. Aday gösterilirse, bir önce seçimdeki hatalarını yapmayacaktır. Yani Gökçe, geçen seçimden tecrübe kazandı. Bazı AKP’lilere Atasoy Bilgin’in mi yoksa Av. Sertif Gökçe’nin adaylığından mı çekinirsin diye sorduğumda, “Av. Sertif Gökçe” cevabını verdiler.

BİLGİN, ÖZEL’DEN YEŞİL IŞIK BEKLİYOR

Atasoy Bilgin, Belediye Başkan aday adaylığı için mevcut ilçe yönetiminin onayını aldı, henüz aday adaylığı başvurusunu yapmadı. CHP’de başvuru süresi yarın akşam sona eriyor. Değişim isteyen grubun içinde yer alan Özgür Özel’i destekleyen Atasoy Bilgin, destek verdiği Özgür Özel’e güveniyor. Bilgin, Kurultayda destek verdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinden yeşil ışık alırsa, sanırım aday adaylık başvurusunu yapacak. Yeşil ışık alamazsa, aday adaylığı başvurusunu yapmayacak ve ilçe başkanlığına devam edecek.

**

Atasoy Bilgin, aday gösterilirse Av. Sertif Gökçe’yi destekleyen arasında büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Bir önceki seçimi az bir farkla kaybeden Gökçe, neden aday gösterilmedi diye tepkiler yükselecektir diye düşünüyorum.

AV. SERTİF GÖKÇE DAHA AĞIR BASIYOR

Yukarıda CHP Derince’nin bir fotoğrafını çektim.

Bir Derinceli olarak benim fikrimi soracak olursanız, Av. Sertif Gökçe daha ağır basıyor derim.

Zira Gökçe, yıllardır Derince’de ikamet ediyor.

Derince Birlikspor’un kulüp başkanlığını yaptı, iki dönem Kocaeli Baro Başkanlığı yaptı, ilçede birçok kulübe, birçok derneğe yardım etti.

Yıllardır kendisini Derince Belediye Başkanlığına hazırlıyor.

Geçen seçimi az bir oy farkla kaybetti.

Kaybettiği seçimde tecrübe kazandı.

Gökçe, sadece CHP’lilerden değil, toplumun her kesiminden oy alabilecek kapasitede.

2019’un rövanşını almak isteyen Gökçe, bu seçimde de CHP’nin Derince Belediye Başkan adayı olmayı hak ediyor diye düşünüyorum.

Av.Sertif Gökçe, CHP Derince Belediye Başkan aday adaylığı başvuru dilekçesini CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin’e verdi. Belki de bu ikili, başkan adaylığı için büyük bir yarışın içine görecek.