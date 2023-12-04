HAKAN YAĞCIOĞLU İLE İZMİT SOKAKLARI: Vakıfbank çalışanları kapıları yumrukladı, belediye otobüsü kırmızıda geçti, BİM ve A-101 yine mağdur etti YAZMAYAYIM MI ?..

Sabah işe gelmek üzere, otobüs durağına yol alıyorum…

Tabii ki toplumu ve çevreyi gözlemlemek bizim asıl işimiz (Unutanlara gelsin)…

Ehliyetim yok, arabam hiç olmadı…

Sokaktaki bir gazeteci olarak bununla gurur duyuyorum…

Bir gazeteci, hele hele yerel bir gazeteci, kentin tam içinde olmalı…

Sabah sabah otobüs durağında çile çekmiyorsanız, lüks otomobillerle önünüzden geçenlere boynunuz bükük bakmıyorsanız, soğukta tir tir titrerken, güneşte (sanayi durağı gibi) kabak gibi yanmıyorsanız, yağmur altında araç beklemiyorsanız, bu dediklerimi anlayamazsınız…

Bunu için başım dimdik ve onurumla her sabah otobüs durağından otobüse binip işe geliyorum…

37 yıldır…

İşte bu sabah da öyle yaptım…

Vakıfbank önündeki personelin, kapıyı yumrukladığını gördüm…

Gazeteci merakıyla inceledim…

Meğerse personel, saat 9’da açılacak bankadaki görevine 8.45 civarında girebilmek için çaba gösteriyor…

Sanırım güvenlik içeride uyumuş…

Bana bakıp gülen kadınlar yumruklamaya devam ettiler…

Seslerini duyuramıyorlardı…

*

Sonra, sadece ismi durak olan, hiçbir zaman da durak olma hayaline kavuşamayan Leyla Atakan Durağına geçtim…

Esnaf yine dükkanının önünün tamamen kapanması, tabelasının gözükmemesi çilesine alışmış şekilde siftah beklerken, duraktakiler de, A 101, BİM önüne çeken kamyonların arkasından gelecek otobüsü bekliyor…

Adeta yola atlayarak önünü kesmeye çalışıyor…

Belediye otobüsü geliyor…

124 Numara…

Biniyoruz otobüse…

Belediye otobüsü kalkmadan yerinize oturamazsanız yandınız…

Aracın içinde sürüklenirsiniz…

Düşersiniz…

Ben kaç kere düştüm…

Özür mü bekledim ?..

Yoooo…

Şoför benim düştüğümü görmedi bile…

Belediye otobüsleri hidrolik sistemleri ve ABS fren sistemi nedeniyle sert kalkıp sert duruyor…

Artık işin uzmanı oldum…

Siz de aracınızla değil otobüsle seyahat ederseniz beni anlarsınız…

Ve tarihi buluşma…

Anıtpark (Milli İrade Meydanı)ndan güney yönüne döneceğimiz sinyalizasyon da kırmızı yanmak üzere, bizim şoför gaza bastı, Allah’tan o an yeşilde geçmekte olan bir yaya yoktu… Kırmızıda geçti…

Aynadan baktım yüzüne, oralı bile olmadı…

Şimdi ben bunları yazmayayım mı ?..

Susayım mı ?..

Ertuğrul Sağlam aleyhinde hiçbir olumlu ya da olumsuz yorum yazmamama rağmen işletilen linç kültürü, devede kulak…

Ben gazeteci olduğum müddetçe gördüğümü yazarım…

Ertuğrul sağlam başarısız değil…

Sahadaki futbolda gerileme var…

Pozisyon sayısı azaldı…

Devre arasında başka kulüplere gitmeye hazırlananlar çoğunlukta…

Birkaç okurum da destek verdi:

Cumartesi 0-3’lük bahisle kim ne kadar kazandı ?..

Araştırın…

Menajerleri yoklayın…

Uyanın artık uyanın…

Hangi menajer, hangi illegal bahis siteleriyle ilişkili ?..

Ben araştırıyorum ve ulaşmak üzereyim…

Yıllardır bahis şike, kara para aklamada kullanılan kulüpler için yazdım durdum…

Herkes paranoyak oldu…

Tuzla maçından sonra Polatlara kadar uzanıp güzellik merkezlerine varan sahadaki bahis şike olayı patlayınca, bana hak verenler arttı…

Ama iş işten geçti…

Geçti bor’un pazarı…

Sür eşeğini Niğde’ye…

“ Kocaelispor’u satanın !..”