Aklını kiraya veren hukukçular

Biliyorsunuz bizim memlekette aklını kiraya verenler çok. Aklını kiraya vererek dış etkilerle demokrasimizi ortadan kaldıran darbeler yapan generaller gördük. Aklını kiraya vererek, Menderes ve arkadaşları ile Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idama mahkum eden, hukuk cinayetleri işleyen hakimler ve savcılar gördük. Aklını kiraya vererek FETÖ etkisi ile Ergenekon gibi uydurma davaları açan ve genel kurmay başkanımız dahil bir çok vatanseveri müebbet hapse mahkum eden hukukçular, onun için çalışan, darbe girişimine katılan koca koca generaller, hakimler, savcılar, kaymakamlar, valiler gördük. Bütün bu yaşananlara siyasi gelecek sağlamak için destek olan, onları savunan siyasetçiler de gördük. Memlekete yazık oluyor. Bu tür akılsızlıklar olmasın diye yıllardır siyasi partiler kanunu demokratikleştirilerek yeniden yapılsın, meclis gerçekten milleti temsil etsin,ancak öyle ulusal devlet oluruz diye yazıp çizip duruyoruz.

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Tabii aklını kiraya veren darbe sevicisi, FETÖ’den nemalanmaya çalışan, onun için çalışan avukatlar da var. Avukatlık mesleği esasında toplumun fotoğrafını çeken, onu yargıya taşıyan, milletle iç içe ve demokrasimiz için olmazsa olmaz var olması gereken bir meslek. Ama onun da hak, hukuk ve adalet için yapılması gerekiyor.

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Biliyorsunuz iktidar sivil toplum kuruluşlarını ya teslim alıyor, yada onları zayıflatarak yok etmeye çalışıyor. Mimar ve mühendisler odası (TMMOB) ve Barolar Birliği örneklerini buna verebiliriz. Bu kurumları teslim alamayınca önce mali kaynaklarını kıstılar. Olmayınca bu defa gücü parçalamak için “her ilde ikinci baro kurulur” diye bir kanun çıkarttılar. Yani iktidar kendi gücünü kullanarak barolarda bir ikilik yaratarak kendisine teslim olmayan barolar birliğini bu şekilde içten yıpratmaya, onu teslim almaya çalışıyor. Bu kanuna dayanarak İstanbul ve Ankara’da 2 No.lu barolar açıldı.2 No.lu baroya kaydolanlar iktidara yakın, iktidar sevicisi avukatlar olarak görülüyor. İş ve kaynak sorunları yok gibi duruyor. Görünen o ki bu barolar iktidarın arka bahçesi gibi çalışıyorlar.

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Hafta sonu Türkiye Barolar Birliğinin Ankara’da olağanüstü genel kurulu vardı. Oy birliği ile Divan Başkanlığına Kocaeli barosunun geçmiş dönem Baro Başkanı Av.Bahar Candemir Gültekin seçildi. Genel kurulda 2 no.lu baroların İstanbul’dan gelen üç temsilcisi vardı. Orada birlik delegeleri savunmanın daha da kuvvetlendirilmesi için çaba sarf ederken, bu kişiler sanki iktidarın sözcüleri gibi davranıyorlardı. Anlaşılan o ki; aklını kiraya veren hukukçular hala görevde. Geçmişten ders alınacağına geçmişteki hatalar tekrarlanarak sonuç alınmaya çalışılıyor. Oysa ki; Sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları ne kadar iktidardan bağımsız, tüm siyasi partilere eşit mesafede olursa ülkemizdeki demokrasi de o kadar gelişir ve serpilir. Çağdaş demokrasinin gereği de budur.

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Hukukçular hak, hukuk, adalet ve bunların gerçekleşmesi için birer demokrasi savunucularıdır. Hukukçu insan hakları, hukuk devleti, demokrasi, cumhuriyetin temel ilkelerini savunan ve siyaset üstü iş yapan kişidir. Hukukçu insanların dünya görüşüne, mensubu olduğu siyasi partisine bakmaz. Savunulacak bir hak ihlali var mı,yok mu ?.Buna bakar.

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Hukukçu mensubu bulunduğu siyasi partilerin görüşleri için değil adalet ve hukuk için mücadele eder. Adalet bütün dünya görüşlerinin ulaşmaya çalıştığı ortak hedeftir. Adalet bu anlamda siyaset üstü bir anlayıştır. Aklını kiraya verenlerin adalet ve demokrasiye katacakları en küçük bir şey yoktur. Aksine zarar vermektedirler. Aklını kiraya vermek bizde artık alışkanlık haline gelen bir beka sorunu haline geldi. Bunların akıllanacağı yok da; bunu kurumsal olarak ortadan kaldırmanın yollarının bulunması artık şart oldu.