Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülmektedir.

Görüşülen bu torba kanun tasarısı içinde ağırlıklı olarak vergisel düzenlemeler yer almaktadır. Kanun tasarısının birçok maddesinde cumhurbaşkanına yetkiler verilmektedir. Tek kişi birçok vergisel konuda geniş yetkilerle donatılmış bulunmaktadır.

Örneğin kesinti yolu ile ödenen vergilerde vergi oranlarını % 40’a kadar arttırmaya yetkilidir. Bunun dışında bazı istisnaları kaldırmaya veya yeni istisnalar koymaya, Aynı şekilde bazı iadeleri kaldırıp, yeni iadeler koymaya yetkili kılınmıştır.

Bu ve buna benzer yetkiler dışında, finans sektörüne vergisel avantaj sağlayan düzenlemeler de yer almaktadır. Finans sektörü dışındaki sektörler 2024-2025 yıllarında enflasyon düzeltilmesinden kaynaklanan vergi yükümlülüğü altına girerken, finans sektörü böylece vergilerden istisna tutulmuş.

Sorumluluk sıfatıyla verilen 2 nolu KDV beyanın süresi ileriye alınarak ödeme şartına bağlanmıştır. Ödenmemesi durumunda düzenlenecek olan bir nolu KDV beyanında indirim konusu yapılmayacaktır. Esasen bu durum KDV yasasının sistematik yapısına uymamakla birlikte kanun tasarısında yer almaktadır.

Kanun tasarısı 80’den fazla madde içermektedir. Bunların dışında da ticaret erbabını ve diğer mükellefleri yakından ilgilendiren maddeler mevcuttur. Ancak basında sınırlı 1-2 kişi dışında, kimseden bir ses çıkmamaktadır.

Tüm sosyal medya ve toplum önceki 20 gün Polat ailesiyle, son 20 günde Fatih Terim Fonu ile çok ilgililer. Hangi kanalı veya YouTube açsınız futbolcuların paralarını hiç eden jeolog banka müdürünü tartışıyor.

Yahu bize ne, Fatih Terim ve futbolcuların kaybettikleri paralar çaldıkları paralar değil. Yıllarca işlerini yaptıklarından elde ettikleri gelirler. O paralar üzerinde bizlerin ne hakkı var? Yani bizi bu kadar niye ilgilendiriyor ki. Sorun tamamen banka müdiresi ve banka arasında olan bir sorun. Belki de kamuoyunun ilgilenmesi gereken konu sadece olayın mafya boyutu olabilir.

Keşke bu olaya büyük ilgi duyan medyamız sadece bu olaya ilgisinin % 5 kadar, 2 milyon yolcu garantisi verilen hava alanları soygunlarına, bir milyar dolar Ziraat Bankası kredisini ödemeyen Demirören grubuna ilgi duyabilseydi. Çünkü bu paralar bizzat bizi ilgilendiren paralardır. O nedenle bu soygunlar bizi daha çok ilgilendirmesi gerekmiyor mu?

Bir milyon liralık araba aldığımızda yaklaşık % 60 KDV ve ÖTV ödüyoruz. Her tükettiğimiz ürüne genel oran olan % 20 KDV ödüyoruz. İçtiğimiz sigaranın % 70 vergi bunların hiç edilmesi bizi ilgilendirmiyor da, Arda’nın vs.’ nin kaptırdığı kendi paraları bizim bir numaralı sorunumuz olmuş gibi ilgi duyuyoruz. Bize ne kardeşim.

Fırsatçı medya ve bazı kişilerde bizim bu ilgimizi çok da güzel sömürüyorlar. Ülkenin gerçek sorunları gündem dışına itiliyor. Gerçek sorunların tartışıldığı bir durum unutulmuş olunuyor. Böylesi bir durumun varlığı, eminim bazılarını çok mutlu ediyordur.