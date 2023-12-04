SEDAŞ, bu kentin halkını resmen “salak” yerine koyuyor

Günlük yaşamda insanı en çok sinirlendiren, insanı en çok strese sokan şey nedir?

Musluğu açınca suyun akmaması…

Düğmeye basınca elektriğin yanmaması…

Yani su ve elektrik kesintisi.

“Su” konusunda sıkıntımız yok.

İSU, görevini mükemmel yapıyor.

Yıllardır bu konuda gazetelere yansıyan bir “şikâyet haberine” rastlamadım.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “su hizmetini” başarıyla yürütüyor.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve ekibini kutluyorum.

Ya elektrik?

Elektrik konusu, Kocaeli halkını çıldırtıyor.

Elektrik hizmetinin böylesine kötü verildiği başka bir kent sanırım yoktur.

Hatırlarsanız, ilkbahar aylarında elektrik rezaletini defalarca yazdım.

Suçu “göçmen kuşlarına” attılar, “fırtınaya” bağladılar, “Çalışıyoruz, bir iki ay içinde sorun kalmayacak” dediler, yaz bitti, sonbahar geçti, kışa girdik, değişen bir şey yok.

Durum, eskisinden daha beter!

Yahu her gün zırt pırt elektrik kesintisi olur mu?

Elektrikle çalışan bütün cihazlar haşat!

Televizyon, buzdolabı…

Ya tedavileri evde elektrikli tıbbi aletlerle devam eden hastalar ne yapsın?

Kış geldi, elektrik yoksa kalorifer de yok.

Her biri ne kadar da sinir bozucu değil mi?

Duş alıyorsun, elektrikler gitti, sabun köpüğü içindesin.

Oturmuşsun, gazete kitap okuyorsun, yazı yazacaksın, pat elektrikler gitti, o sinirle çalışmanı sürdürebilirsen sürdür.

Fırınında yemek var, ev halkı pişmesini bekliyor karnını doyuracak, elektrik tık bir anda gidiyor, gerisini sen düşün.

Bir de ilan edilen elektrik kesintileri var

Dikkat ediyor musunuz, aylardır gazete ve internet sitelerinde “elektrik kesintisi” duyuruları yayınlanıyor.

Şu gün, şu şu ilçelerde, şu şu saatler arasında “hatların bakımı nedeniyle” elektrik kesintisi yaşanacak…

Her gün her gün o duyuruları okurken içime kurt düştü.

Acaba bu kesintiler “ülkemizdeki enerji yetersizliği” nedeniyle planlı yapılan “elektrik kesintileri” olmasın!

Olur mu olur…

Hatların bakımı aylarca sürer mi?

Sanırım “düzenli elektrik kesintisi”nin adı, “hat bakımı” oldu.

Bu kadar sürede bırakın hat bakımını, hatların tümü yenilenir.

SEDAŞ…

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş…

Evet, SEDAŞ bir sorun.

Hatta Kocaeli’nin müzminleşmiş en büyük sorunu.

Bu sorun uzun zamandır devam ediyor, daha ne kadar süreceği de belli değil.

Bu nedenle “müzminleşmiş” diyorum.

Kocaeli elektrik dağıtımı 2009’da özelleştirilirken, hatırlayın, “SEDAŞ düzenli yatırım yapacak, hizmet kalitesi eskisinden kat kat iyi olacak” diye hava basılıyordu.

Nerede kaldı bu sözler?

“Elektrik dağıtım hizmeti notu” dün 10 ise, bugün ancak 3-4.

Gittikçe de kötüleşiyor.

Sızlanmalar ve şikâyetler her geçen gün artıyor.

İşte daha geçen gün, Başiskele İlçesi halkı bir araya geldi ve SEDAŞ’a isyan bayrağını çekti.

SEDAŞ’ın bu vurdumduymazlığı, bu sorumsuzluğu devam ederse, sanırım bu isyan dalga dalga diğer ilçelere de yayılacak.

Sonuç olarak…

*****

Geçmişe gittim, elektrik hizmetlerinde özelleştirme öncesi ile sonrasında yaşananlar konusunda belleğimi şöyle bir yokladım, vardığım sonuç şu:

SEDAŞ, Kocaeli halkını resmen “salak” yerine koyuyor.

“Bunlar bir şeyden anlamaz, iki sızlanıp unuturlar” diye düşünüyor ve yine bildiğini okuyor.

Tutumları, aynı tutum!

Yapacağız edeceğiz… Sonuç sıfır!

Sahi, az kalsın unutuyordum.

Bu kent halkı, sorunlarını çözmeleri için 14 milletvekili ve 13 belediye başkanı seçti değil mi?

Yine bu kentin sanayi odası, ticaret odaları ve yığınla meslek kuruluşu var değil mi?

Elektrik kesintisi sorunu, bu kentte yaşayan yediden yetmişe herkesin sorunu haline gelmesine rağmen, bu “muhteremler” ne yapıyor acaba?

Benim gördüğüm, “Kocaeli halkının salak yerine konulmasına” ses çıkarmıyorlar, göz yumuyorlar.

Kocaeli, varlık içinde yokluk çekiyor.

İlimizden toplanan vergi, ortada…

Genel bütçeye en büyük katkıyı biz veriyoruz…

Büyükşehir belediyemizin bütçesi, pek çok büyükşehri kıskandıracak ölçüde…

İyi de, aylardır yıllardır yaşadığımız bu “elektrik kesintisi” rezaleti ne?

Eskiden elektrik dağıtım hizmetini de belediyeler verirdi ve gayet düzgündü.

Belediyeler, “oy kaygısıyla hizmetin aksamamasına” çok özen gösterirlerdi.

Ya şimdi?

Hizmet aksamış aksamamış, SEDAŞ’ın umurunda mı?

Bence, elektrik dağıtım hizmeti tekrar devletleştirilmeli ve bu görev Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne verilmeli.

İSU’da işler nasıl düzgün gidiyorsa, devletleştirilsin, göreceksiniz elektrik dağıtım hizmeti de sorunsuz hale gelecektir.

SEDAŞ’ın bu kent halkına çektirdiği sıkıntı yetsin artık!