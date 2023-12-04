CHP’de Emre Andız, 28 Mayıs akşamı aday adaylığı kararı almış

2019’de yapılan seçimde CHP, İzmit Belediye Başkanlığını kazanarak, AKP’nin 15 yıllık saltanatına son vermişti. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi, İzmit’e çok önemli çalışmalar yaptı, İzmit’e sosyal belediyeciliği aşıladı. CHP’de seçim süreci devam ediyor. İzmit için aday adayları başvurularını yapmaya başladı.

HEYECANLI-GİRİŞKEN

CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu ilk yapan Emre Andız, dün gazetemizi ziyaret etti. Andız ile bir süre sohbet ettik. Andız’ı çok heyecanlı, girişken, konuşkan buldum. İzmit’e hakimdi, ne istediğini biliyordu.

GENÇLİK KOLLARI

Andız, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu… 1999 yılında siyasete başladığı CHP’de önce CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları, sonra İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı… Andız, Cengiz Sarıbay döneminde de İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Doğma büyüme İzmit Kuruçeşmeli olan Andız, ticaretle uğraşıyor.

28 MAYIS 2023 AKŞAMI

Andız, CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adaylığını 28 Mayıs’taki seçim akşamı kararını verdiğini söyledi… Andız özetle şunları söyledi;

CHP’de İzmit Belediye Başkan aday adaylığını ilk başvuru yapan benim. 28 Mayıs’ta yapılan seçimin akşamında belediye başkan aday adayı olmaya karar verdim. 1999 yılından beri siyasetin içindeyim, CHP’nin birçok biriminde görev yaptım. İstekliyim, heyecanlıyım. Semt kültürü içinde büyüyen biriyim. Belediye başkan aday adayı olmadan önce parti büyüklerimle görüştüm. Birilerinin teşviki, bazı grupların yönlendirmeleri ile aday olmadım. Kendim istedim, kendi özgür irademle aday adayı oldum.

“KAPININ ÖNÜNDE VALİZİMİZ YOK”

Ben İzmit Kuruçeşmeli’yim. İzmit’in her tarafında arkadaşlarımız, dostlarımız, tanıdıklarımız var. İzmit’in neresine gitsem, mutlaka tanıdıklarla karşılaşıyorum. Belediye başkanlığının zor bir görev olduğu bilincindeyim. Her zaman halkın içinde olmalısın, 24 saatini vatandaşa ve İzmit’e ayırmalısın. Ben başarılı olacağına inandığım için İzmit Belediye Başkan aday adayı oldum. Ben doğma büyüme İzmitliyim, kapının önünde valizimiz yok.

SANTRAL YOKUŞU-MERKEZ BANKASI

İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te çok başarılı çalışmalar yaptı, biz de göreve geldiğimizde, çıtayı biraz daha yükseltmeye çalışacağız. İzmit, Santral yokuşu ile Merkez Bankası arasındaki bir bölgeden ibaret değil. İzmit büyüdü, İzmit gelişti. 2019 yılında İzmit Santral yokuşu ile Merkez Bankası arasında değil görüşünden hareket ederek, seçimi kazandık.

MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Partim beni İzmit Belediye Başkan adayı yaparsa, meclis üyeliğini konusunda ilçe örgütümüzle birlikte çalışacağız. Meclis üyeliğini ilçe örgütümüz belirleyecek, belediye başkan adayına belli kontenjanlar verilecek. Meclis üyeliği dağılımı iyi yapılmalı, İzmit’in her bölgesine yayılmalı.

İZMİT-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR

İzmit Belediyesi, İzmit’e iyi hizmet etti. İzmit Belediyesi’nin İzmit’e yaptığı yatırımları gören Büyükşehir Belediyesi de İzmit’e yatırım yapma ihtiyacı hissetti. Bunda vatandaşımız kazançlı çıktı. İzmit, diğer ilçelere de örnek oldu. Diğer ilçeler de İzmit’teki gelişmeleri yakından takip ediyor. CHP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında, Hükümet de Kocaeli’ye daha büyük yatırım yapma ihtiyacı hissedecek. Böylece Kocaeli halkı daha fazla yatırım alacak. Ben kendime güveniyorum, İzmit için güzel çalışmalar yapacağımı biliyorum, başka aday adayı arkadaşlarımız da var. Partimin İzmit Belediye Başkan adaylığı konusunda alacağı her türlü karara saygılıyım”

ANDIZ, NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR

CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı olan Emre Andız ile sohbetimizin bir kısmını yukarıda sizinle paylaştım.

Doğma büyüme İzmitli olan, yıllardır siyasetin içinde olan Emre Andız, ne istediğini biliyor. Neler yapması gerektiğini biliyor. CHP’den İzmit Belediye Başkan adaylığı için kendisini hazır hissediyor. Elbette son kararı genel merkez verecek. Emre Andız’a başarılar diliyorum.

Gazetemizi ziyaret eden Emre Andız ile bir süre sohbet ettik.