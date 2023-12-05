Ülke sirke döndü

Görüyor musunuz Türkiye’yi ne hale getirdik?

Tam sirk!

Akrobatlar…

Cambazlar…

Palyaçolar…

Sihirbazlar…

Trapezciler…

Tek tekerli bisikletçiler…

Büyücüler…

Hokkabazlar…

Ne ararsan var.

32 kısım tekmili birden!

“İllüzyon gösterisi” yapanı mı ararsın…

İpte yürüyen cambazları mı…

“Cambaza bak” deyip milletin cebindekileri yürütenleri mi…

Bütün rezilliklere rağmen halkı eğlendirmeye çalışan palyaçoları mı…

Şahsi çıkarı için bir taraftan diğer tarafa salınan trapezcileri mi…

Devletin temel kurallarını değiştirmeye kalkan akrobatları mı…

Dünyanın en ünlü sihirbazı David Copperfield’i sollayan yerli ve milli sihirbazları mı…

Dünyanın en büyük sirki Kanada’nın Montreal kentinde.

Cirque du Soleil…

Ama üzülmeyin, “Türkiye’deki sirk” de Cirque du Soleil’i aratmaz.

Bu nedenle uluslararası sirkler, Türkiye’ye uğramaz oldu.

Neden gelsinler, vatandaş zaten her gün gece gündüz “bedava sirk” izliyor.

*“Mala çökme” bizde.

*“Bir mahkemenin bir üst mahkemeyi mahkemeye vermesi” bizde.

*“Bir katilin iyi halden serbest bırakılması” bizde.

*“Anayasayı yok saymayı marifet sanma” bizde.

*“Devleti kurum ve kurallarıyla değil, kurumsuz ve kuralsız yönetmeye kalkma” bizde.

*”Dünya yeraltı dünyasının Türkiye’yi üs seçmesi” bizde.

*”Tıfıl bir banka müdiresinin futbol dünyasını soyup soğana çevirmesi” bizde.

*”Üretmeden tüketmek” bizde.

*”Kısa yoldan köşeyi dönmek ve borçla yaşamayı marifet sanmak” bizde.

*”Zorla bulabildiğimiz borçla caka satmak ve itibardan tasarruf etmemek” bizde.

*”Yüksek enflasyonla ülkeyi yaşanmaz hale getirmek” bizde.

*”Dünya bilim ve teknolojide ileri giderken, Türkiye’nin Ortaçağ bataklığına doğru yönlendirilmesi” bizde.

*”21.yüzyılı yaşamamıza rağmen, insanlarımızın din ve Allah’la aldatılmaya devam edilmesi” bizde.

*”Siyasetin zenginleşme aracı olarak kullanılması” bizde.

*”Evrensel hukuk kuralları uygulanmadığı için yatırımcıların ülkemizi terk etmesi” bizde.

*”Üniversite diploması sahte olanların, milletvekili ve belediye başkanlığı koltuğunda oturması” bizde.

*”Güç sahiplerinin suçsuz, güç sahibi olmayanların suçlu ilan edilmesi” bizde.

*”Dinci teröristlerin affedilmesi, gazeteci, aydın ve paşaların hapiste tutulması” bizde.

*” Cumhuriyet ve Atatürk’e hakaret edenlerin rektörlük gibi makamlarla ödüllendirilmesi” bizde.

*”95 bin cami varken, okulların da camiye dönüştürülmesi” bizde.

*”Atanamayan bunca öğretmen varken, atanamayan tek bir imamın bulunmaması” bizde.

Daha hangi birini yazayım?

Özetle “bir ülkeyi batırmak için, yapılması gereken her şeyin yapılması” bizde.

İktidarıyla muhalefetiyle tam “akıl tutulması” yaşıyoruz.

Türkiye sirke dönmüş; ortalık akrobat, cambaz, palyaço, sihirbaz, büyücü, hokkabaz kaynıyor; ülkemizin güya aydınları, güya gazetecileri, güya sivil toplum dinamikleri, güya akademisyenleri “üç maymunları” oynayarak seyrediyor.

Görmüyorlar…

Duymuyorlar…

Konuşmuyorlar…

“Sarı öküz” gideli çok oldu, sıra kendilerine geliyor, ama farkında değiller.

Ülkemizin ne yapıp ne edip sirk ortamından kurtarılması şart!

Akrobatların, cambazların, palyaçoların, sihirbazların, büyücülerin ve hokkabazların güçleri devam ettiği sürece, Türkiye’nin düzlüğe çıkması çok zor!