AKP, Derince’de hangi adayla seçimi kazanır?

Derince, yıllarca İzmit’in gölgesinde kaldı. 1994 yılında ilk belediye başkanlığı seçimi yapıldı. 1994 bu yana seçim sonuçları şöyle;

-1994-1999 Nihat Ergün (Refah P)

-1999-2004 Halit Altuntaş (Fazilet P.)

-2004-2009 Ali Haydar Bulut ( AKP)

-2009-2014 Dr. Aziz Alemdar (AKP)

-2014-2019 Ali Haydar Bulut (AKP)

-2019- 2024 Zeki Aygün (AKP)

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Derince Belediyesi yönetenlerin ortak yönü, Milli Görüş ve uzantısı partilerden gelmeleri. CHP, yıllardır Derince Belediyesi’ni kazanmayı hayal ediyor… Ama başarılı olamadı. 2019’da yapılan seçimde, AKP’yi çok zorladı, ama seçimi 1200 oy farkla kaybetti.

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2019’daki seçimlerde Adnan Pala’nın ismi ön plandaydı, ama sonradan tepeden Zeki Aygün’ün ataması yapıldı. Zeki Aygün, 4.5 yılı aşkındır Derince’yi yönetiyor. Hatırlanacağı gibi AKP’nin sloganı “Gönül Belediyeciliği” idi… ‘Gönül Belediyeciliği’ni en iyi uygulayanlardan biri sanırım Zeki Aygün’dür…

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Sabahları farklı camilerde namaz kılar, cemaatle sohbet eder, öğleden sonra esnafları ziyaret eder, akşamları da dernek ziyaretlerinde bulunur. Aygün için ‘hizmet belediyeciliği’ konusunda aynı performansı gösterdiğini söylemek zor. Zira, 4.5 döneminin tanıtımını yaptığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin birçok projesini sahiplenmeye çalıştı.

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AKP’de belediye başkanlığı için aday adayı başvuruları yapıldı.

Adnan Pala, Öztekin Kaşukçi, İbrahim Şirin, Kemal Akyürek ve Merve Karabayır başvuruları yaptı. İsim, tanınırlık ve kariyer olarak baktığınızda Adnan Pala ile Öztekin Kaşukçi bir adım önde gözüküyor.

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Adnan Pala, Derince Belediye Başkan Yardımcılığı, İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı… Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığından istifa edip aday adayı oldu.

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Öztekin Kaşukçi, yıllarca İŞKUR Kocaeli Şube Müdürlüğü yaptı, son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Başkanlığından istifa edip aday adayı oldu.

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İbrahim Şirin, AKP Derince İlçe Başkanlığı yaptı, Derince Belediye Başkan Yardımcılığından istifa edip aday adayı oldu.

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Kemal Akyürek, 2004 2009 yıllarında Derince’de İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yaptı.

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Merve Karabayır, AKP Derince İlçe yöneticiliği yaptı. Karabayır da aday adayı oldu. Yukarıda size Derince Belediye Başkan aday adaylarıyla ilgili kısa bilgi verdim. AKP’de temayül yapıldı, anketler yapıldı. Şimdi sonuç bekleniyor.

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Adnan Pala, Gümüşhaneli. Gümüşhane’nin Derince’de ticarette ve siyasette büyük bir ağırlığının olduğu biliniyor. İktidarı ve kenti yönetenlerin büyük bir çoğunluğunun Karadeniz kökenli olduğu da unutulmamalı. Adnan Pala’nın Karadeniz kökenli olması, MHP camiasına da yakın bir isim olması, kendisine biraz avantaj sağlıyor.

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Öztekin Kaşukçi, aslen Karslı. İŞKUR’da başarılı çalışmalar yaptı. Kamu tecrübesi fazla. Derince’de Karslıların sayısı çok fazla. Derince’de Karslı sayısının fazla olması, Kaşukçi için bir avantaj olabilir.

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Kemal Akyürek, Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğunu öğrendim, uzun zamandır Ankara’da çeşitli görevlerde bulunuyor.

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İbrahim Şirin Derince doğumlu, İki dönem AKP Derince İlçe Başkanlığı yapması, mevcut Derince Belediye Başkan Yardımcısı olması, kendisine avantaj sağlıyor.

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Merve Karabayır, AKP Derince’de ilçe yöneticiliği yaptı. Aday gösterilme ihtimali zayıf.

ZEKİ AYGÜN’ÜN DURUMU…

Peki AKP, Zeki Aygün’ü tekrar aday gösterebilir mi?

Aygün’ün tekrar aday gösterilme ihtimali elbette var. Zira Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi, Rize Güneysulu… Aygün, yine aday gösterilirse şaşırmayın. Bir de Derince’de aralıklarla iki dönem belediye başkanlığı yapan Ali Haydar Bulut ismini de unutmayın. CHP’nin adayına karşı mevcut belediye başkanı ve aday adayları yetersiz bulunursa, tekrar Ali Haydar Bulut ismine başvurulabilir.

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Size adaylarla ilgili kısa bilgi vermeye çalıştım. Bir Derinceli olarak bana kimin aday gösterilmesini istersin? diye sorarsanız. Ben, Adnan Pala veya Öztekin Kaşikçi diye cevap veririm. Şu da bir gerçek, AKP’nin Derince adayı kim olursa olsun, 31 Mart’taki seçimler kıran kırana geçecektir.

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Yazımın girişinde Derince’nin İzmit’in gölgesinde kaldığını yazmıştım, Derince 1994 yılında belediye, 1999 yılında da ilçe oldu, ama aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala İzmit’in gölgesinde kalmaya devam ediyor. Derince, kendi kimliğiyle ön plana çıkamadı.

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Bakalım 31 Mart seçimlerinde AKP’nin 20 yıllık kesintisiz Derince Belediyesi hegemonyası devam mı edecek, yoksa CHP, 30 yıllık Milli Görüş geleneğini yıkıp, sosyal demokrat kimliğiyle Derince Belediyesi’ni kazanabilecek mi?