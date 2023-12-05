Ertuğrul Sağlam, az önce sona eren maçta Kocaelispor'un yedek takımını sahaya çıkarırken doğruyu yaptı.Bandırma deplasmanında, Bodrum iç saha maçında, Sakarya deplasmanında inanılmaz üç maçlık viraja giren Kocaelispor, ligde en ciddi rakipleriyle oynayacak ve aklar karalar beli olacak. Bu kupayı iki kez müzesine götüren ender takımlardan olan Kocaelispor., kendisine göre ilk turda veda etmiş oldu.
Sağlam doğruyu yaptı
Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.