Sağlam doğruyu yaptı

Ertuğrul Sağlam, az önce sona eren maçta Kocaelispor'un yedek takımını sahaya çıkarırken doğruyu yaptı.Bandırma deplasmanında, Bodrum iç saha maçında, Sakarya deplasmanında inanılmaz üç maçlık viraja giren Kocaelispor, ligde en ciddi rakipleriyle oynayacak ve aklar karalar beli olacak. Bu kupayı iki kez müzesine götüren ender takımlardan olan Kocaelispor., kendisine göre ilk turda veda etmiş oldu.