KÜÇÜK ESNAF;   UYAN ARTIK!.. 

Ben de bir esnaf çocuğuyum.

Esnaf, küçük sermayesi ve bizzat kendi emeği ile ticari faaliyet yapan, devletine vergi ödeyen, istihdam sağlayan, küçük kazançlarla mütevazı bir yaşam süren kişidir.

Ve hep kaygı içindedir!

O küçük sermayesini, işini kaybetmenin kaygısıdır bu.

1972 yılıydı. Üniversite öğrencisiydim. İktisat dersinde hocamız; “Bugün, büyük alışveriş mağazaları karşısında küçük esnafın yok oluş sürecini konuşacağız” dedi.

Tüylerim diken diken olmuştu!

İzmit’e geldiğimde bu konuyu İstiklal caddesindeki bazı komşularımıza anlattım. Hiç biri beni ciddiye almadı!

Aradan tam 51 yıl geçmiş.

Bir zamanlar dükkanımızın olduğu İstiklal caddesindeki işyerlerine bakıyorum; hepsi yabancı. Yalnızca, “ayakkabıcı Abdullah ağabeyin kızı ve damadı” küçük bir dükkanda ekmek peşinde.

Esnaf konusu nereden aklıma düştü?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken; “Perakende yasası çıkarılsın” demiş! (26.Kasım 2023 tarihli gazete haberi)

Bendevi Bey, 2007’den beri bu görevde! Galiba yoruldu artık!

Çünkü, tam 13 yıl önce, TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; “Ülkeler artık askerlerle değil, şirketlerle işgal ediliyor” dedi! ( 12 Kasım 2006/Gazeteler)

Sonra, “Perakende yasasının olmayışı vahşi kapitalizme yol açıyor” dedi! (6.Nisan 2010/Gazeteler)

Sonra ne oldu?

“TOBB şirketlerine müfettiş baskını” oldu! ( 3 Mayıs 2010/Gazeteler)

Böylelikle sesi kısıldı!

Peki, “KÜÇÜK ESNAF” konusunda sayın Erdoğan ne diyordu?

Arşivimde olan iki örnekle yetineyim;

Başbakan Erdoğan, “Sokak aralarında bakkal olayı bitmiştir” dedi! (31.Ocak 2010/Gazeteler)

Başbakan Erdoğan’dan bakkallara; “AVM ve süpermarketlerin bayisi gibi çalışın!” dedi. ( 11 Nisan 2010/Gazeteler)

Son 20 yılda ülkemizi AVM’ler sardı!..

Biraz gerilere gidelim;

“24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi” ile, ülkemiz kapitalist düzenin istediği koşullara çekilmek üzere hazırlandı.

Turgut Özal, bu kararların “teknisyeni” olmakla gururluydu!

Ama, o günkü muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin tepkileri nedeniyle bu eylem ertelendi!

Bu kararları gerçekleştirmek için demokrasi dışı bir “geçiş düzeni” gerekiyordu!

“Faili meçhul cinayetlerle” ülke bir kaosa sürüklendi.

“Kardeş kavgasına son vermek” gerekçesiyle 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi yapıldı ve bir anda her türlü olay sona erdi!?

Kurulan Cunta Hükümeti’nde, “Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Turgut Özal oldu!

Ve; bir sonraki adımda, kurduğu ANAP ile iktidara geldi.

Sonra?

Ülkemizin gümrük duvarları “Lüks yabancı ürünler” başta olmak üzere yabancı şirketlere açıldı. “ÖZELLEŞTİRME” adı altında, kamu işletmeleri yok pahasına satılmaya başladı.

Bu satışlar, 2002 yılından sora AKP iktidarında en etkili şekilde sürdürüldü!

Kağıt fabrikaları, sigara fabrikaları, şeker fabrikaları başta olmak üzere kamu işletmeleri yok edildi. İŞSİZLİK sorunu düşünülmedi.

İzmit esnafı en büyük işi ve kazancı SEKA işçilerinden sağlardı!

İşsizlik, geçim sıkıntısı sonucu kazancı azalan küçük esnaf hızla yok olmaya başladı.

Ülkemiz, “DIŞA BAĞIMLI” bir ülke haline geldi. Üretmeyen, sürekli borçlanan, yoksul bir ülke olduk!!

“NAS” dediler, sonra tövbe edip “yüksek faiz” dediler, ama artık dikiş tutmuyor!

Yabancı şirketler, damacana suya kadar pek çok ürün markasını ele geçirdiler!

Palandöken, “Perakende Yasası çıkmalı” diyor!

Çıkar mı dersiniz?

İnşallah!