AKP Kartepe’de Belediye Başkanı Kocaman’ın altını kimler oyuyor?

Kartepe, ilimizin en güzel ilçelerinden biridir.

Bölge, daha önceden merkez ilçe olan İzmit'e bağlıydı.

Sonrasında Kartepe ilçe yapıldı…

KARTEPE’NİN BELDELERİ

Sarımeşe,

Köseköy,

Uzunçiftlik,

Balaban,

Uzuntarla,

Eşme,

Acısu,

Maşukiye,

Derbent,

Arslanbey ve

Suadiye beldeleri, Kartepe adıyla kurulan ilçeye bağlandı.

Buradaki belediyeler kapatıldı.

ÜÇ DÖNEMDİR AKP YÖNETİYOR

2009’da Kartepe Belediyesi adıyla ilk seçim yapıldı. İlk belediye başkanı AKP’li Şükrü Karabalık’tır. 2014 yılında AKP’li Hüseyin Üzülmez, 2019’da da AKP’li Mustafa Kocaman belediye başkanı seçildi.

Yani Kartepe Belediyesi kurulduğu günden bu yana üç dönemdir AKP’li belediye başkanları yönetiyor.

ÜÇ ADAY ADAYI VAR

Mevcut AKP’li Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde yeniden aday. Kocaman’ın yanı sıra Kartepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Bali Holat ve iş insanı inşaat mühendisi Murat Yıldız da belediye başkan aday adayı oldu.

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

AKP’de geçtiğimiz haftalarda temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasında mevcut AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın da belediye başkan aday adaylığı için nabız yokladığı öğrenildi. Yılmaz’ın ekibinin temayüle katılanlardan ‘Sadık Yılmaz’ ismini önermelerini istediği öğrenildi.

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Yılmaz ve ekibinin bu hamlesini gören Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ekibi de, temayüle katılanlara ‘Mustafa Kocaman’ ismini yazmalarını istediği belirtildi.

HOLAT, ANKARA’DA TEMASLARDA

Bali Holat’ın ekibi de temayüle katılanlara arasında yoklama yaptığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bali Holat’ın Ankara’da temaslarda bulunduğu, Mustafa Kocaman’ın tekrar aday gösterilmemesi için mücadele ettiği, kulis yaptığı gelen haberler arasında…

ÇAKIR, KOCAMAN’A KIRGINMIŞ!

Bilindiği gibi Kocaman, Holat’ı Kartepe Belediye Başkanlığı görevinden almıştı.

Kulağımıza gelenlere göre AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Holat’ın görevden alınmasını kendisine danışmadığı gerekçesiyle Başkan Mustafa Kocaman’a kırgın olduğu konuşuluyor.

AKP’DEKİ KISIR ÇEKİŞMELER

Yukarıdaki iddialara bakılırsa, AKP Kartepe’de biraz sıkıntılar var.

AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın aday olma isteği, Bali Holat’ın Ankara temasları, ortamı biraz germiş gözüküyor.

BAŞKAN KOCAMAN BİR DÖNEM DAHA HAKEDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, sosyal yönü güçlü bir isim.

İletişimi güçlü bir isim.

Kartepe’ye hatırı sayılır hizmetlerde bulundu.

Kartepe’deki beldelerin gelişmesi için çaba gösterdi.

Bu dönem de aday gösterilmeyi hak ediyor diye düşünüyorum.