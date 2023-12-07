Nasut Kayalı, Camcı Nevzat, İsmail Yağcıoğlu’nun Efsane Baçspor’u yeniden doğuyor…

60’larda Çukurbağlı rahmetli Nasut Kayalı, onun elleriyle evlendirdiği babam rahmetli kaleci, hakem, gözlemci, antrenör İsmail Yağcıoğlu’nun forma giydiği Baçspor., Paşa Ayhan’dan sonra yeniden gerçek kimliğine bürünüyor. Kocaelispor’un temel taşı olan ve kurulduğu semt olarak ünlenen Baçspor, Fenerbahçe için Altıyol neyse, Kocaelispor için de öyle bir yerdir…

Ancak nedense, Kocaelispor’un kurulmasından sonra, yaklaşık 10 senenin ardından Baçspor sürekli olarak ötelenmeye, hatırlatılmamaya, gündemden düşürülmeye çalışıldı. En büyük suç eski Kocaelispor başkanlarınındır… Şimdikini yazmıyorum bile, çünkü Engin Koyun’un benim doğduğum Baçspor’u hatırlaması mucize olur…

Eski başkanların, yöneticilerin büyük bölümü ihanet etmiştir Baç semtine…

Sefa Sirmen bunda başı çeker…

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Baç’da 1966’da 3 Haziran’da, yani kulübün kuruluşundan 3 hafta sonra kulüp binasına 100 metre arkasındaki evde doğan biri olarak, Baçspor adının ortadan kalkması ağrıma gidiyordu…

Çukurbağ’daki evimden her sabah Baç’ı geçip işe giderken, bu hüznü içimde yaşıyorum… Yıkılan kulüp binasının boşluğuna bakıyorum, köfteci İlhan ağabey, ciğerci Turan, çorbacı Hamit’in yanından geçerken yüzlerine bakamıyorum…

Çünkü onlar da aynı acı hatıraları yaşıyor…

Onlar da koyu Kocaelisporlu…

Bakışlarımızla karşılıklı ağlaşıyoruz içimize içimize…

Kocaelispor konusuna girmiyoruz bile…

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Neyse, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Kağıtçı’ya yolum düştü. Sahanın kuzey yarısında çalışan Yeşil Siyah renkli bir sürü çocuk gördüm. Hepsi pırıl pırıl… Birçoğunun velisi de orada… Göğüslerindeki armaya bir baktım, gözlerim anında doldu:

Efsane Baçspor kulübü…

Yani benim amatör liglerde tek taraf tutabileceğim kulübüm…

Pırıl pırıl cin gibi çocuklar…

Camcı Nevzat geldi kalıma…

Zaman zaman Alemdar’daki dükkanında eski Kocaelisporlular toplanırız…

Nasut amcadan, babamdan ve diğer eski Baçlılardan konuşuruz…

Neyse, yeniden dönelim konumuza…

Çocukları etrafımda topladım… Hocaları ve yöneticileriyle de bir araya gelip sohbet ettim… Çocuklara nasihat verdim…

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Baçspor ile ilgili anılarımı anlattım ayaküstü… Tabii ki hocamızın izniyle… Çukurbağ Mahalle muhtarımız, eski arkadaşım, Çınarlı’da perdeci dükkanı (İzmit Lisesi öğretmenimiz Ahmet Hamdi erkan hocamın eski dükkanı) bulunan Yaşar Tüzer’in de konuyla ilgileneceği sözünü verdik birbirimize…

Sevgili ağabeyimiz Ahmet Uygur’un oğlu efsane kaleci Hakan Uygur, Ercan Gündüz ve Nazif hoca ile şimdi tulübü kuran antrenör, eski futbolcumuz Mehmet Akif hoca güzel bir ekip kurdular. Ve ayak üstü beni de hemen üye yaptılar ve büyük onur duydum…

Onların yaptıracağı formayla göğsümü gere gere gezeceğim…

Ne de olsa hem Yeşil Siyah (sarı lacivert değil), hem de Baçspor…

Allah’tan daha n8e isteyeyim…

İki sevgilim bir arada…

Yaşıtım aşkım Kocaelispor’um ve ağabeyimiz bir diğer aşkım Baçspor…



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