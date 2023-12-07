Delikanlı kardeşim Ömer Lütfi Çelik’in kaleminden askerlik için mola yazısı…

Onu bir yıldır tanıyorum… 1 Ocak’ta başladı… Onun için 10 cilt yazı yazabilirim… İzmit’in delikanlısı… İşte onun bir sürelik ayrılık yazısını yayınlıyorum… Bir ay için geriye sayıma başlıyorum…

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“…Bir ay sonra görüşmek üzere…

Değerli okuyucularımız, değerli Kocaelispor taraftarları;

Yaklaşık bir sene önce Kocaeli Gazetesi’nde spor muhabirliği görevine başladım. Bu bir sene içerisinde, Kocaelispor nereye giderse ben de orada oldum…

Şimdi, bir aylığına aranızdan ayrılmak zorundayım… Vatani görevimi yerine getirmek için bu akşam (cuma) Amasya’ya doğru yola çıkacağım…

Bu süre içerisinde bana her türlü kolaylığı sağlayan Kocaeli Gazetesi Yönetimi’ne, değerli ağabeyim, müdürüm Hakan Yağcıoğlu’na, genel yayın yönetmenimiz Mesut Akbulut’a, yazı işleri müdürümüz Mehmet Özmen’e ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum…

Kocaelispor’un peşinden şehir şehir birlikte dolaştığım muhabir arkadaşlarıma da selam olsun. Bir ay sonra aranıza yeniden katılacağım…

Döndüğümde herkesin sağlıklı olmasını, sevdiğim insanların mutlu olmasını ve Kocaelispor’un bu 3 haftalık zor fikstürden alnının akı ile çıkmış olmasını temenni ediyorum.

Şimdilik kısa bir ara… Bir ay sonra yeniden görüşmek üzere…”