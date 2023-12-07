Bir “TIK” için…

Çağımızda gelişen teknolojiye ayak uydurmak epey güç.

Özellikle de akıllı cep telefonları çıktıktan sonra.

Herkesin elinde bir telefon.

Otobüste, işyerinde, evde, ayrı odalarda birbirlerine çok yakın ama aslında çok uzak insanlar. Cep telefonlarından başını kaldırıp “Merhaba- Günaydın” bile diyemeyen yalnızlaşan ve sanalda yaşayan insanlar.

Bulaşığı yılarken gözü Instagram’da kız, çocuğunu emzirirken bir eli “Tik tok” taki anne, bir gözü yolda bir gözü Facebook’taki otobüs şoförü ve daha nicelerine rastlamak mümkün.

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Dijital hayata bu kadar mı uyum sağlanır. Şaşılacak şey doğrusu. Değişen, gelişen ve dönüşen yeni iletişim teknolojileriyle birlikte herkesin bir mail ve sosyal hesabı oluştu. Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya platformlarının kullanımı artarken, sosyal medyanın olanaklarını avantaja çevirmek isteyenler de arttı. Günümüzde sosyal medya sayesinde eline kamerayı, fotoğraf makinasın, mikrofonu ve onları aratmayacak akıllı telefonu alan gördüğü ilginç, değişik bir olayı sosyal hesabından yayınlıyor. Birden fenomen oluveriyor. Bizler de bu mecralarda birçok paylaşım yapıyoruz. Ee, tabi beğenilmek insanların hoşuna gidiyor. Daha çok beğenilmek için ise yapmadığımız şey kalmıyor.

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Örneğin bir “TIK” uğrana, Amerika’da Trevor Jacob adlı YouTuber gökyüzündeki kullandığı uçağını kasten düşürdü ve o anları kaydedip paylaştı. Bu çılgınlar öyle bir hal aldı ki sosyal medyadaki fenomenlerin kazandıkları, akladıkları paraları haftalarca konuşur olduk.

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Bir gazetenin açıkladığına göre her bin izlenme başına 25 TL arasında ödeme yapılıyormuş. Fenomenler bin takipçi ile 4 bin saat izlenmeye ulaştıklarında para kazanmaya başlıyormuş. Örneğin Instagram’da 100 bin takipçisi bulunan bir fenomeni 30 bin kişi izleğinde bin TL kazanıyor. İşte bu fenomenlerin elde ettiği ün ve paraya özenen çok kişi var.

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Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında “Tik Tok’taki Laz Kızı” diyerek bir konuyu Türkiye gündeme oturturdu. Türkiye’de hükümet ortağı ve önemli bir partinin başkanı bunu niye gündeme taşır diye çok düşündüm. Telefonunda “Tiktok” kurulu olmayan biri olarak uygulamayı yükledim ve sözü geçen kişiyi ben de izledim. Evli, başı kapalı, eşi yanında olduğu halde orasını burasını açan bir kadını gördüm. Ne için göğüslerini gösterme ihtiyacı doğdu? Bir tık daha izlenmek için.

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Bu kadın kirada olduğunu kocasının maaşının yetmediğini söyleyerek para kazanmak ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için bir nevi soyunduğunu söyledi. Geldiğimiz şu duruma bakar mısınız? Bir “TIK” için ne hallere düştük. Toplum git gide dejenere oluyor. Bu devede bir kulak. Esas milyonlar kazanan fenomenlerin peşine düşmek gerekiyor. Bunlar takip edilmeli. Hatta hükümetin ana görevi bunları vergilendirmek olmalı. Ya futbolculara ne demeli.

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Neredeyse bir bakanlığın bütçesi kadar para kazanan bu kişilerden, güçlü hükümetimiz ve dünya liderimiz niye acaba vergi almak yoluna gitmiyor?

İnanın; futbolcu ve fenomenleri vergiye bağlasalar, Türkiye ekonomisi rahatlar.

Ekonomide öyle bir noktaya geldik ki insanlar ne yapacağını şaşırdı.

Kimi intihar ediyor, kimi orasını burasını açıyor.

Bu örneklerin azalması dileğimle, haftaya görüşmek üzere.