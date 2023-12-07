Sen, suçlu, ayağa kalk!

O partide şu olmuş, bu partide bu olmuş…

Yerel seçimlerde ittifak yapılmalıymış, yapılmamalıymış…

Enflasyon çıkmış, inmiş…

Döviz kuru düşmüş, fırlamış…

Erdoğan, esmiş gürlemiş…

Meral Hanım, “hür ve müstakil” türküleri söylemiş…

Çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel, “taban ittifakı” arayışına girmiş…

Asgari ücret 30 bin lira, 40 bin lira olmalıymış…

Emekliler refaha kavuşturulmalıymış…

Kulak kabartın, daha neler neler.

Hepsi geyik, hepsi muhabbet!

Bir gündemdeki şu konulara bakın, bir de gerçeklerimize.

PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçları üç gün önce açıklandı, 21 yıllık iktidardan “ Türkiye’nin acınacak durumu” konusunda bir değerlendirme geldi mi?

Muhalefet üstünkörü bir açıklamanın ötesinde ne yaptı?

Hiçbir şey olmamış gibi “kör dövüşüne” devam ettiler.

Öğrencilerimizin acınacak durumu

Çocuklarımız…

Öğrencilerimiz…

Geleceğin büyükleri, geleceğin Türkiye’si…

İyi de onları nasıl yetiştiriyoruz?

Ülkemizi kalkındıracak, daha ileri seviyeye götürecek, diğer ülkelerle yarıştıracak şekilde mi?

İşte “PİSA 2022” değerlendirme sonuçları, bu soruya en doğru cevabı veriyor.

Açıklanan sonuçlar, yüzümüze bir “şamar” gibi indi.

Aslında her üç yılda bir bu “şamar” iniyor, ama anlayan yok.

O “şamar” bize diyor ki, “Siz ne tartışıyorsunuz Allah aşkına, şu halinize baksanıza, geleceğinizi emanet edeceğiniz öğrencileri böyle mi yetiştiriyorsunuz? Sıkıntılarınızın nedeni burada. Eğitim sisteminizi değiştirmezseniz, düzlüğe çıkamazsınız.”

PISA karnemiz kötü.

Kötü değil, çok kötü!

"Rezalet" denecek derecede kötü!

Bu eğitim sistemiyle bu kadar

Eğitim, bir ülkenin geleceğidir.

Ekersin, biçersin...

Arpa ekersen, arpa alırsın.

Buğday ekersen, buğday...

Ot ekersen, ot...

Sürpriz yoktur.

Ülkeler, geleceklerini şekillendirmeye eğitimden başlarlar.

Dünya ne yapıyor, biz ne yapmalıyız?

Dünyadaki konumumuz ne olmalı?

Hangi yoldan gidersek, nereye varırız?

Çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz?

Biz bu işleri hiç bir zaman kendimize dert edinmedik.

Önemsiz şeylerdi bunlar...

Büyük büyük şeylerle uğraştık biz.

Paçamızdaki çamurlara bakmadan dünyayı dizayn etmeye kalktık.

Başkalarının işine burnumuzu soktuk.

Osmanlı hayalleri kurduk.

İşin kolayına kaçtık, çalışmadık, üretmedik, başkalarından aldığımız borçlarla yaşamaya başladık.

Eee, sonucun böyle olacağı belliydi.

Eğitimde, uluslararası değerlendirmelerde yerlerde sürünüyoruz.

Türkiye, hep sonlarda

Kafanızı öyle ağdalı rapor ifadeleri ve rakamlarıyla karıştırmayacağım.

"OECD" kısaltmasını biliyorsunuz.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü...

Bu örgütün PISA adı verilen "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" var.

Bu program, üç yılda bir, 15 yaş düzeyindeki öğrencilere, yani liselilere uygulanıyor.

Öğrenciler; matematik, fen bilimleri ve okuma yönünden değerlendiriliyor.

Böylece programın uygulandığı ülkelerin "eğitim seviyeleri" ortaya çıkarılıyor.

PISA, ilk kez 2000 yılında uygulandı, Türkiye 2006 yılında programa dahil oldu.

Öğrencilere; matematik, fen bilimleri ve okuma konularında, bilgisayar destekli, açık uçlu, çok seçmeli sorular yöneltiliyor.

İddialı okullarımız ve iddialı öğrencilerimiz katılıyor bu programa.

Öğrencilerin sadece akademik performansları ölçülmüyor, uygulanan çeşitli anket ve analizlerle katılanların ekonomik, kültürel ve sosyal durumları da belirleniyor.

2022 değerlendirme sonuçları şöyle:

Türkiye, 37 OECD üyesi ülke arasında sonlarda.

Matematikte de...

Fen bilimlerinde de...

Okumada da...

*Fen bilimlerinde, 37 OECD ülkesi arasında 29’uncu.

*Matematikte, 37 OECD ülkesi arasında 32’inci.

*Okuma becerileri, yani okuduğunu anlamada, 37 OECD ülkesi arasında 30’uncu.

Nasıl, hep nal topluyoruz değil mi?

Yetkililer, “Bir iki basamak yükseldik” diye açıklamalar yapıyor.

Bravo!

Sondan ikinci veya üçüncülükten, sondan dördüncülüğe veya beşinciliğe yükselmişsin.

Türkiye, bu hızla mı diğer ülkeleri yakalayacak?

PİSA şampiyonları

MATEMATİK

1-Singapur

2-Makao

3-Tayvan

4-Hong Kong

5-Japonya

6-Güney Kore

7-Estonya

8-İsviçre

OKUMA BECERİLERİ

1-Singapur

2-İrlanda ve Japonya

3-Güney Kore ve Tayvan

4- Estonya

5-Macau

6-Kanada

7-Amerika Birleşik Devletleri

8- Yeni Zelanda

9-Hong Kong

10-Avustralya

FEN

1-Singapur

2-Japonya

3-Makao

4-Tayvan

5-Güney Kore

6-Estonya

7-Hong Kong

8-Kanada

9-Finlandiya

10-Avustralya

Şimdi başımızı ellerimizin arasına alıp düşünelim

Türkiye, eğitimdeki bu başarısızlığıyla nereye gidebilir?

İnsanları nasıl yetiştirdiğimiz ortada.

Eğitimde bir sistem var mı?

Yok...

Geçmişte de yoktu, bugün de yok!

Hangi profilde, ülkemizin hangi ihtiyacına göre insan yetiştireceğiz, belli mi?

Değil...

Tam güreşteki "karakucak" örneği!

Kim neresinden tutarsa...

Kim, hangi iktidar, nasıl denk gelirse, eğitimi öyle yönlendiriyor.

AKP iktidarının eğitimdeki politikası, daha doğrusu politikasızlığı da belli.

Dindar ve kindar nesiller yetiştirmek...

Saklamıyorlar, gizlemiyorlar, elleri açık oynuyorlar.

Bu nedenle, imam hatip okulu sayısını ihtiyacın çok ötesinde artırdılar.

Bu nedenle, eğitimde cemaatlerin etkisi (FETÖ okulları kapatılmasına rağmen) devam ediyor.

Ama işte olmuyor...

Kendi mahallemizde top oynarken fark edilmiyor da, uluslararası arenaya çıkınca, PISA'da olduğu gibi foyamız ortaya dökülüveriyor.

Artık görmeliyiz...

Artık başımızı ellerimizin arasına alıp düşünmeliyiz...

Tuttuğumuz yok, yol değil.

Böyle eğitim olmaz

Durumumuz şu.

Okullarımız var mı, var...

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, yılın belirli aylarında okulda birlikte oluyorlar.

Ellerinde bir ders programı, bir şeyler öğretmeye ve öğrenmeye çalışıyorlar.

Sistemde kalmak yok.

İlkokula başlayan bir çocuk, eğer devamsızlık yapmazsa, lise diplomasını cebine koyabiliyor.

Eğitim yok, öğretim var!

Öğretilen bilgiler de çoğunlukla öğrenilmesi gereken bilgiler değil.

"Stok edilecek" bilgiler...

Oysa çağımızda, bilginin üretime dönük olması esas!

Ürerime dönük değilse, öğrendikten sonra stok edilecek bilgidir ki, fazla işe yaramaz.

İnsanı geliştirmez...

İnsanı üretken kılmaz.

***

Eğitim, özgür olmalı.

Eğitim, bireyin gelişmesinin ve araştırma yapmasının yolunu açmalı.

Eğitim, üretime dönük olmalı.

Eğitimin sonunda; bilgi, bilim ve teknoloji ortaya çıkmalı.

Yoksa çocuklara standart ve değiştirilemez bilgileri yüklemişsin, bunun bir anlamı yok!

Artık bilgiye ulaşmak çağımızda çok kolay, sen bunun ötesinde çocuklarına ne veriyorsun ve nasıl veriyorsun, bu önemli.

Sen okullarda sormayan, sorgulamayan, araştırmayan öğrenciler yetiştirirsen, sadece kindar ve dindar olsunlar yeter dersen, sonunda PISA'da karnemiz kötü olur.

Sonunda "okuduğunu dahi anlamayan", derdini anlatacak iki satırlık dilekçe dahi yazamayan bir nesil ortaya çıkar...

Özetle...

Döviz, faiz, terör, ekonomik kriz, uluslararası ilişkilerde sorunlar, o bu, ne kadar hayıflanırsak hayıflanalım, eğer insanlarımızı "evrensel değerler çerçevesinde" eğitemezsek, sorunlarımızdan sittin sene kurtulamayız.

Eğitimsiz toplumların geliştiği görülmemiştir.

Önce eğitim, önce eğitim!

Sen, suçlu, cahil bırakarak bu milleti yönetmeye kalkanlar, haydi ayağa kalkın bakalım!