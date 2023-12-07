İzmit sevdalısı Hüseyin Erol, CHP’nin adayı olmayı hak ediyor

CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı olan Hüseyin Erol, önceki gün ziyaretime geldi.

Biraz sohbet ettik.

Hüseyin Erol’u 25 yılı aşkın bir süredir tanırım.

İzmit’te esnaflık yapıyor.

Çok aktiftir, çok pozitiftir.

Tam bir İzmit sevdalısıdır.

SOSYAL YÖNÜ GÜÇLÜ

Sosyal hayata da büyük verir, İzmit için elini her taşın altına koyan bir kişiliğe sahiptir.

Hüseyin Erol’dan biraz bahsedecek olursak,

Kısa adı İKM olan İzmit Kent Merkezi Dayanışma Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı, bir dönem başkanlığını da yaptı.

İlimizin önemli dernekleri arasında yer alan Genç Kocaeliler Derneği’nin (GKD) kurucuları arasında yer aldı.

Ayrıca Biz İzmit’iz grubunun kurucuları arasında yer aldı. Biz İzmit’in grubunun şu anda 40 bini aşkın üyesi bulunuyor. Aslında bu sayı daha da fazla olabilir, ama üye alımında seçici davranılıyor.

Son olarak İzmit Kent Konseyi (İKM) Başkanlığını yaptı. İKM başkanlığı sırasında da birçok proje üretti.

MESELELERE DUYARLI

Hüseyin Erol’u İzmit’teki her etkinlikte görmek mümkün.

Bir bakıyorsunuz İzmit Pilav Gününde…

Bir bakıyorsunuz İzmit Kertil Tekke Şenliklerinin organizasyonunda…

Bir bakıyorsunuz yeni yapılan huzurevine “Olcay Ilıcalı”nın adının verilmesi için mücadele içinde…

Bir bakıyorsunuz İzmit Halkevi binasının restore edilmesinin mücadelesi içinde…

Yani Hüseyin Erol’u İzmit ile ilgili her programda, etkinlikte veya açıklamada bulmanız mümkün.

İZMİT’E HİZMET ETMEK

Yıllardır İzmit için mücadele veren, İzmit’in gelişmemesine katkıda bulunan Hüseyin Erol, bu kez CHP’den İzmit Belediye Başkanı olarak kente hizmet etmek istiyor.

Erol, CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Erol’un başvurusu taraflı tarafsız herkes tarafından memnunlukla karşılandı.

Erol, İzmit’in siyasetine yeni bir soluk getirdi, yeni bir nefes getirdi, yeni bir heyecan yarattı.

ORTAK AKLA ÖNEM VERMESİ

Hüseyin Erol başkan seçilirse, pek zorlanmayacaktır.

Zira İzmit’i çok yakından tanıyor, zaten zamanının büyük bir çoğunluğunu İzmit için harcıyor.

Erol’un en önemli özelliklerinden biri de ortak akla büyük önem vermesi.

BAŞVURUSU BÜYÜK YANKI BULDU

Her kesimin takdir ettiği, sevdiği, saygı duyduğu Hüseyin Erol’un aday adaylığı sosyal medyada da büyük yankı buldu. Tabir yerinde ise sosyal medyayı salladı.

HÜSEYİN EROL’A SEVGİ SELİ

Gazetemizde yayınlanan Hüseyin Erol’un aday adaylığıyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bütün yorumlarda da Hüseyin Erol’u sadece CHP’nin adayı olarak değil, İzmit’in belediye başkanı olarak da görmek istediklerini ifade ettiler.

BAŞKAN ADAYLIĞINI HAK EDİYOR

İzmit gönüllüsü olan,

İzmit sevdalısı olan,

İzmit’i ortak akılla yönetmeye talip olan,

Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı olan,

Yardımsever, hayırsever ve iyiliksever bir kişiliği olan, her kesimden oy alabilecek potansiyele sahip Hüseyin Erol’un CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı olmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.