Merak fakirleri!

Sözlükte yazdığına göre merak: Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istektir.

Yani, kişinin bir şeyi, öngörülen düzeyde anlaması ve öğrenmesi için merak etmesi gerekir. Çünkü merak denilen duygu, giderilmesi gereken bilgi açığını ortaya koyar.

Düşünür ne demiş? "Her zaman meraklı olun. Bilgi seni elde etmeyecek, onu alması gereken sensin."

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Ancak bilgi edinme açısından merakın şart olmadığı ortamlar da vardır: Mecburi öğrenim ve eğitim böyledir. Örneğin benim silaha merakım hiç olmamıştır ama Yd.Subay konumunda, roketatar dahil birçok silahın kullanımını öğrenmek zorunda kalmıştım.

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Bunun dışında, bir de görülen öğrenimden kaynaklı merak oluşur ki bilgi artışını sağlayarak kişinin çalışmalarına katkı sağlar. Yine kendimi örnek vereyim: Ben Orman Mühendisiyim. Kentte dolaşırken örneğin üstündeki yaprak sayısı belirgin olarak azalmış bir ağaç gördüğümde bunun nedenini merak eder, gider inceler ve gerektiğinde kitap karıştırırım.

Günlük hayatta, bir olaya bağlı olarak aniden oluşup kısa zamanda kaybolan merak da vardır. Mesela sığırcık kuşların akşamüstleri kentimizin üstünde adeta vals yaparcasına çok büyük bir grup halinde uçarken küçücük bir grubunun neden ayrı olarak uçtuğunu hiç merak ettiniz mi?

Ama ne gördüğü öğrenim ne de yaptığı görevin sorumluluğuna karşın "merak fakiri" olanlar var.

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Birkaç örnek vereyim:

Fevziye Camii’nin deniz tarafındaki alanında iki adet mavi ladin ağacı kurumuş halde duruyor ve yakınındaki diğer Ladin ağaçlarında kuruma belirtileri var.

Pişmaniye Pazarının tam ortasında bir meşe ağacı var? Kurumuş halde orada dördüncü yılını tamamladı. Bu alana bitişik karayolunun karşı kaldırımında bulunan sıra halindeki akçaağaçlardan yan yana dört tanesi, gövdelerinde mantarlar, aylardır dikili kuru haldeler.

Kentin içindeki ve çevresindeki Sedir ağaçları kuruyor. Bazıları tamamen kurumuş durumda.

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Bu ağaçlar herkesin gözü önünde. Nasıl oluyor da kentin yeşil dokusundan sorumlu birimlerinde yetkili konumdaki kişiler, bu tür oluşumların nedenini merak edip gerekli tedbirleri almıyorlar? Bu, görev alanlarına girmiyor mu?

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Ben onların bu tutumunun asıl nedenini merak ettim ve şu sonuca vardım:

Kentin yeşil örtüsünden sorumlu olanların ağaçların içinde bulundukları şartlar ile onların sağlığı arasındaki bağlantı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayışı merakı önlüyor. Merak olmayınca bu konuda bilgileri gerekli tedbirleri alma açısından yetersizliğini koruyor. Tam bir kısır döngü oluşuyor.

Sorumlu olduğu işte "merak fakiri" kişiden hayır gelmez. Çünkü öğrenemez, bilgisini gerekli düzeye getiremez. Çevrenize bakın, bunun sonuçlarını göreceksiniz.