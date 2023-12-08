“Dindarların ahlakı bozuldu, diğerleri dinden soğudu”

Bağımsız Türkiye…

Tam Bağımsız Türkiye…

Bunlar çok güzel söylemler.

Türkiye’de, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP var…

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, babası merhum Haydar Baş gibi önemli söylemleriyle dikkat çekiyor.

Önceki gün BTP’den gazetemize mail geldi. BTP lideri Baş’ın partisinin Antalya’da gerçekleşen üye katılım programındaki konuşması atıldı.

BTP lideri Hüseyin Baş’ın konuşmanın bazı bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum;



İŞİNİZE GELDİĞİNDE MÜSLÜMAN GİBİ…

“Seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Faizde nas vardır. Benden başka bir şey beklemeyin. Ben bunun dışında bir hareket yapmam’ dedi. Seçimden sonra ise döndü dolaştı yine faizi artırdı. Bakın beni rahatsız eden şeyi söyleyeyim size; ben bir hükümetin faiz indirmesini veya faiz yükseltmesini, ekonomide attığı adımları beğenebilirim, ya da beğenmeyebilirim, bu başka bir konu. Ama sen çıkıp aldığın bir kararı dine bağlayıp, bu konuyu ‘Dini hüküm var, bu yüzden bu kararı alıyorum’ diye anlatıp, sonra dönüp o kararın aksine adım attığında sen bu ülkede yaşayan bütün Müslümanlara, ‘İşinize geldiği zaman Müslüman gibi olun, işinize gelmediği zaman bütün hükümlerini terk edin’ demiş oluyorsun. Yani ‘dindar nesil yetiştireceğiz’ diye yola çıkan sen, dindar neslin ahlakını bozuyorsun. Dindar nesli dürüst olmayan, menfaatine göre iş yapan, dün başka bir şey bugün başka bir şey söyleyen adama çeviriyorsun.”

YAPILAN YANLIŞLAR DİNE MAL EDİLİYOR

“Politikacıların dini söylem kullanarak yaptıkları yanlışları gören vatandaşların ‘din buysa ben yokum’ diyor… Bir başka açıdan da bakarsak, sen bu ülkede dindar olmayan vatandaşa şunu söylüyorsun; ‘Ben öyle bir dine inanıyorum ki bu din tam bir menfaat dini…’ Bu cümlenin okuması budur. Sen, ‘Bu din işime gelince konuşulan, işime gelmediğinde rafa kaldırılan bir dindir’ muamelesi yapıyorsun. Neye? İnandığın dine. Dolayısıyla buradan insanlar, ‘Eğer bu din buysa ben bu dinde yokum’ sonucunu çıkarıyor. Diğeri de şunu çıkarıyor; ‘Ha din böyleymiş çünkü Ulü’l Emir böyle yaşıyor bu dini. O zaman ben de böyle yaşayabilirim’ diyor. Sonra, bu yolsuzluklar nereden çıktı, bu haksızlıklar nereden çıktı ve bu kadar hırsız adam nereden çıktı diye düşünüyorsunuz.”

MİLLETİN FAKİRLİĞİ BİLİNÇLİ BİR TERCİH

“İktidar hangi kararı alırsa alsın değişmeyen sonuç milletin daha da fakirleşmesi… Bakın sizi bilinçli olarak fakirleştirmek istiyorlar. Dün bu ülkede faizler düştü. Faize bir de şuradan bakalım; faizler önce düştü sonra dolar aldı başını gitti. Bu bir politikaydı. Şimdi bu ülkede o düşen faizler yeniden yükseldi, dolar yine aldı başını gitti. Bu işte bir terslik var! Bunu niye yaptın? Hani ağa maraba hikâyesinde, ‘Biz bu şeyi niye yaptık’ diyor ya… İşte buradaki cambaza bak oyunu bu. Faizi düşürürken de sizi fakirleştirmek için düşürdüler, servet transferi yapmak için fakirleştirdiler, faiz düşürdüler bugün faizi yükseltirken de sizi fakirleştirmek için, servet transferi yapmak için faiz yükseltiyorlar. İkisi de aynı amaca hizmet ediyor.”

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın konuşmasının bazı bölümlerini yukarıda sizinle paylaştım. Dikkat çekici tespitlere var

BTP lideri Hüseyin Baş, faiz konusunda önce ‘nas var’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdi faizlerin yükseltilmesine izin verdiğini ifade ederek, “Erdoğan, dindarların ahlakını bozdu, diğerlerini dinden iyice soğuttu” diyor…

“FİLLER TEPİŞİR,ÇİMENLER EZİLİR”…

BTP lideri Hüseyin Baş, “Milletin fakirliği iktidardaki siyasilerin bilinçli bir tercihi” diyor… BTP liderinin söylemleri önemli, ama en önemlisi Türkiye’nin içinde bulunduğu durum… “Adaletsizlik” var,

“İşsizlik” var,

“Hayat pahalılığı” var, v.b.…

Yani, var da var.

Güzel bir söz var, “Filler tepişir, çimenler ezilir”…

Maalesef yıllardır ülkeyi yönetenler ve muhalefet tepişiyor, olan bize oluyor.