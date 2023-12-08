Milli ve Daimi Lider HAYDAR ALİYEV

Sağlığından daha çok ölümünden sonra sevilip, sayılan Azerbaycan'ın Mehmet Emin Resülzade ve Elçibey'den sonra üçüncü Cumhurbaşkanı olan Milli ve Daimi Lider ünvanlı Haydar Aliyev 10 Mayıs 1923- 12 Aralık 2003 tarihleri arasında siyaset alanına damgasını vurmuştur.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğuna her zaman büyük bir değer vermiştir.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel ile gardaş ve samimi dostlardı.

"Biz Bir Millet, İki Devletiz"

İnancını ikili ilişkilerde devam ettirdi.

Ben Anadolu Dernekler Birliğinin Onursal Başkanı olarak 30 kişilik yönetim kurulumuz olarak 9.cu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i birkaç kez ziyaret etmiştik.

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Haydar Aliyev ile ilgili şu bilgileri vermişlerdi.

"Gardaşım Haydar Aliyev'i anası Azerbaycan kurmak için doğurmuştur.

Devleti yeniden kurumları ve kuralları ile kurmak çok zordur. Haydar Aliyev imkansızlıklara ve zorluklara rağmen Azerbaycan'ı başarı ile kurup idare etmiştir.

Haydar Aliyev Türk olmasaydı Sovyetlerin başında birinci insan o olurdu" demişlerdi.

Haydar Aliyev yurtdışı ziyaretindeyken Azerbaycan'a dönüşünde suikast yapılacağını Demirel haber verip uyarıp derhal Azerbaycan'a dönmesini uyarmış.

1999 Marmara depreminde yardım konvoyu ile birlikte kardeşi Süleyman Demirel ile birlikte gelip acıları paylaşmışlardı.

Türkiye'nin kurucusu ve kurtarıcısı Atatürk'e karşı büyük sevgisi ve saygısının olduğunu her fırsatta dile getirmiştir.

Haydar Aliyev ülkesinde halkın sevgisini ve saygısını kazandığı için hava alanı, parklara ve önemli birçok kurum ve kuruluşa Haydar Aliyev adı verilerek sevgi ve saygılarını tarihe geçirmişlerdir.

Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye'de aynı şekilde birçok yerlere, parklara ve kurum kuruluşlara Haydar Aliyev adı verilmiştir.

Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğimizin girişimi ile Kartepe, Derince, Körfez ve Sekapark’ta Haydar Aliyev adına Ķültür Evimiz yanında birçok yere kardeş ve dost Azerbaycan'a gerekli önem ve değer verilerek tarihe altın harflerle yazılmıştır.

12 Aralık Haydar Aliyev'in 2003 ölümünün yirminci yılı nedeni ile Allah'tan rahmet diliyorum.

Gardaşı 9.cu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile birlikte makamları cennet olsun inşallah.

Başarı birlikteliğimizdedir.

Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu.