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İç sahada yokuz dışarıda çokuz 0-3
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Ümraniye’ye iç sahada 3-0 yenilerek şok yaşayan Kocaelispor, Trendyol 1.Lig’de az önce sona eren maçta Bandırma gibi son derece zorlu deplasmanda 3-0 kazandı. Goller Amaral, Tanke ve Barış Alıcı’dan geldi. 74.dakikada Tanke ağır bir kararla direkt kırmızı kart gördü ve iki maç ceza alma durumuyla karşı karşıya kaldı. Bodrum ve Sakarya maçlarından önce böyle bir kart çıkması düşündürücüydü… Tanke ilk yarıyı kapatacak. Pazar günü Bodrum gelecek, bir sonraki hafta cumartesi Sakarya’ya gideceğiz ve ilk yarı sona erecek.
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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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