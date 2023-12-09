İç sahada yokuz dışarıda çokuz 0-3

Ümraniye’ye iç sahada 3-0 yenilerek şok yaşayan Kocaelispor, Trendyol 1.Lig’de az önce sona eren maçta Bandırma gibi son derece zorlu deplasmanda 3-0 kazandı. Goller Amaral, Tanke ve Barış Alıcı’dan geldi. 74.dakikada Tanke ağır bir kararla direkt kırmızı kart gördü ve iki maç ceza alma durumuyla karşı karşıya kaldı. Bodrum ve Sakarya maçlarından önce böyle bir kart çıkması düşündürücüydü… Tanke ilk yarıyı kapatacak. Pazar günü Bodrum gelecek, bir sonraki hafta cumartesi Sakarya’ya gideceğiz ve ilk yarı sona erecek.