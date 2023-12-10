“İnsan haklarımızı”   koruyabiliyor muyuz?   

Tarih; 10 Aralık 1948.

Birleşmiş Milletler üyesi 48 devlet, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ni onayladılar. Bu 48 devletten biri olan Türkiye Cumhuriyeti de, 27 Mayıs 1949’da TBMM’nde bu evrensel haklara uyacağına resmen ve hukuken onay verdi.

Uluslararası Hukuk ve ülkemiz Anayasal hükmüne göre; TBMM’nde onaylanan tüm sözleşmeler biz vatandaşlar için “Anayasal Hak” devlet yönetiminde olanlar için de “Anayasal görev ve sorumluluk” hükmündedir!

Peki, Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hükümlere uyuyor mu?

· Yaşama hakkı; ilk ve en önemli insan hakkı.

Vatandaşlarımız, “sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor” mu?

Trafik ve özellikle iş Kazalarında ölen insan sayısı azalıyor mu?

Ya insanın insana kıyması? Kadın cinayetleri” mi dediniz? Kadını “insan” saymayan ilkel bir anlayışın hızla yol aldığı bir ülkede kadın cinayetlerine şaşırmalı mı? Ya intiharlar? Özellikle “genç insanların” kendi iradeleriyle yaşamdan vazgeçmeleri normal mi?

Terör, komşularla dalaşmalar ve mafya çetelerinin neden olduğu ölümler? Sınavı geçer miyiz?

· “Düşünce ve ifade özgürlüğü” yaşanabiliyor mu?

Siyaset sahnesinde rakiplerini her fırsatta “terörist” olmakla suçlamanın en kolay “siyaset malzemesi” olduğu bir ülkede bu özgürlük yaşanabilir mi?

Anayasa’da temel bir hak olan “Gösteri ve protesto hakkı” uygulanabiliyor mu? Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, gösterilerin polis ve jandarma güçleriyle ve şiddetle engellendiği bir ülkede bu mümkün mü?

· Din ve vicdan özgürlüğü; bu ülkede yaşanabiliyor mu? Farklı

inançlara karşı “düşmanca” ve şiddetle gösterilen insanlık dışı yaklaşımlar yok mu? Bir çocuğa dini telkin ve eğitim vermek, ailenin hakkı olduğu halde, “okul öncesi ve ilkokullarda dini eğitim verilmesi hangi özgürlüğe girer?

· Eğitim hakkı; özgürce kullanılabiliyor mu? Okul çağındaki

binlerce çocuğun okul dışında kalması ve küçük yaşta “çıraklık”

ile eğitim hakkının ilintisi nedir? Eğitim, “üretim ve nitelikli işgücü oluşturmak” için birey ve ülke için vazgeçilmez bir hak ve ödevdir. O halde, bütün dünya yeni buluşlarla yarışırken, biz neden çok gerilerdeyiz? Siz, bu ülkede “çağa uygun bir eğitim düzeni” olduğuna inanıyor musunuz?

· Sağlık hakkı; sağlıklı ve dengeli beslenemeyen, yüzde 43’ü

asgari ücretle yaşamaya çalışan ya da işsizliğin en önemli toplumsal sorun olduğu bir ülkede “sağlıklı yaşamak” mümkün mü? Hastanelerin tıklım tıklım olduğu bir ülkede sağlık hakkı olabilir mi?

· Mülkiyet hakkı; bu hak, toplumun bir kesimi için var! Yeni

“Kentsel Dönüşüm Yasası’nı” incelediniz mi? Yılların emeği ile kazandığınız ve sapasağlam olan eviniz ya da dairenizin bulunduğu alan kentsel dönüşüm “REZERV ALANI” içindeyse, mülkiyet hakkınız var mı? “Rant hırsı” ile çılgına dönmüş, ne doğa ne insan hakkı tanımayanların, barınma hakkınıza saygılı olacağını mı sanıyorsunuz?

Artan fahiş kiralar nedeniyle, eşyalarıyla birlikte sokaklara atılan insanların haberlerini görmüyor musunuz?

· Adil Yargılanma Hakkı’nın ülkemizde tam olarak yaşanabildiğine

inanıyor musunuz?

· Özel hayatın gizliliği de temel bir insan hakkı. Bu hak “sade

vatandaşlar” için de geçerli mi dersiniz?

· Seçme ve seçilme hakkı için ne düşünüyorsunuz? Vatandaşın

oyunu kapmak için siyasi iktidarın ve belediyelerin, VATANDAŞIN VERGİLERİ ile vatandaşa RÜŞVET verdiği, yalan ve iftiraların doğal sayıldığı, yabancıların kolayca “vatandaş” yapılıp oy kullandırıldığı, mühürsüz oyların geçerli sayıldığı bir ülkede bu haktan söz edebilir miyiz?

Gazete okuma sayısının hızla düştüğü, toplumun büyük bir kesiminin yoksullukla terbiye edildiği bir ülkede “karın doyurmak” tek hak ve ihtiyaç olarak görülüyorsa, cezaevleri tıka basa doluysa, fabrika yerine ard arda yeni cezaevleri yapılıyorsa, İnsan Hakları eksiksiz yaşanabilir mi?

İNSAN olduğunun farkında olan düşünsün!