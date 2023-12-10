Gözün penceresinden bakmak

Yavaş yavaş kışa girmek üzereyiz.

Yapraklar sararmaya, ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Bazı ağaçların altı dökülen yapraklarla dolu. Hafif bir rüzgarda bu yaprakların çıkardığı sese bayılırım. Hele güneşli bir havada bu yaprakların üzerine uzanmak var ya… Kimini hüzünlendirir, kimini düşündürür.

Doğada birkaç saat geçirmek, bu süre içinde havayı koklamak, yaprakları seyretmek biraz yürüyüş yapmak insanı o kadar dinlendiriyor ki!

Doğada yapılan bir yürüyüş sonucu bütün bedeninizi derin bir sessizlik kaplar. Bütün sinirlerinizden arınmış olursunuz. Hafiflersiniz. Bu konuda ünlü İtalyan mimar ve ressam Leonardo da Vinci “Ruh, gözün penceresinden dünyanın güzelliğini görür. Doğada küçük bir manzaranın bütün evrenin görüntüsünü içerdiğine kim inanabilir?” demiştir.

Benim en sevdiğim mevsim sonbahardır. Bazen hüzünlenirim. Ağaçların yapraklarının sararması, insanların ölümünü anımsatır bana. Ağaçların yaprakları mevsimin tüm canlı renklerini yansıtır. Bu nedenle bu mevsimde bol, bol uzun yürüyüşler yapmak insana iyi gelir. Şehrin gürültüsünden uzaklaştığınızda, taşıdığınız değerler belirginleşir, yaşamın en önemli sorunlarını düşünme fırsatı elde edersiniz. Şöyle küçük bir derenin başında oturup, dere kenarındaki otları, taşları, yanındaki bitkileri seyretmek, insanı o kadar dinlendirir ki!

Oradan ayrıldığınızda kendinizi yeni doğmuş bir insan olarak görürsünüz. Hayata daha anlamlı bakarsınız. Sorunlardan arınmış bir beyin size daha başka etkinlikler yapma fırsatı verebilir.

Günlük sorunlarınızdan kaçmak, hatta bazılarını çözmek istiyorsanız en az haftada bir gün olmasa da on beş günde bir şehrin dışına çıkarak, ağaçların arasında yürümenizi öneririm. Hatta pastırma sıcakları denilen günlerde yaprakları dökülmüş bir ağacın altına uzanın ve kendinizi doğaya bırakın.

Türlü türlü kuş sesleri sizi kendinizden geçirecektir. Kalktığınızda kendinizi bir kuş kadar hafif hissedeceksiniz.

Beyin dinlendikçe üretkenliği artar.

Beyninizi dinlendirin. Bilim adamları beyni dinlenen insanların çalışmalarında daha verimli olduğunu söylemektedirler.

İşinizde verimli olmak, mutlu olmak istiyorsanız her yıl en az bir hafta bulunduğunuz çevreyi ter kedin ve deniz kenarında, bir ormanlık alanda tatil yapın. Bunu öneriyorum ama şu ekonomik koşullarda bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorum işte.