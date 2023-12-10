Sevmeyi öğrenmek

“Her neredeysen,

başlangıç noktası orasıdır.

Kabir”

Güvercin, Lal’in serasına yaklaşmıştı. Görmesem inanmazdım, diye düşündü. Lal, hıçkırarak ağlıyordu. Yüreği titreyerek, ‘ne oluyor’, diye yavaşça sordu. Güvercinin sesini duyunca, yüzünü toparlamaya çalıştı, ama yapamadı Lal, ne söyleyeceğini de bilemedi. En iyisi, doğruyu söylemekti. ‘Biraz önce evdiğim gençlerden biri, hiç suçum yokken beni, ona zarar vermekle suçladı güvercin. Bilirsin, haksızlığa hiç gelemem’. ‘Suçun olmadığını söyleseydin Lal’.

‘Söyledim ama inanmadı bana. Nasıl bir zorbalıkla, saldırganlıkla beni suçlamaya devam etti, sana anlatamam. Kanıtlarım olmasa, kendimden şüphe edeceğim’.

‘Galiba önyargılarıyla davranmış. Belki de kendi suçunu, sana atmaya çalışıyordur. Davranışları senden kaynaklanmıyordur. Zorba saldırganlar, genellikle kendileriyle kavga ederler Lal’.

‘Nasıl bu kadar önyargılı ve öfkeli olabildiğini, anlamadan dinlemeden başkasını bu kadar ısrarla suçlayabildiğini, bir türlü anlayamıyorum güvercin. Bugün zor duygulardan ve önyargılardan konuşalım mı?’.

‘Zor duygular, hepimizin, bir parçasıdır Lal. Korku, öfke ve nefret gibi pek çok duygu, zor duygudur, bunlarla baş etmeyi öğrenmemiz lazım. Bu duygularla baş edemeyip, sımsıkı onlara takılı kaldığımızda ya da onları inatla kendimizden uzaklaştırmaya çalıştığımızda, yıkıcı hale gelirler. Zihinsel ve fiziksel acılara yol açarak, gerçeklikle bağımızı kopartır, önyargılara neden olurlar’.

‘Nasıl bu kadar yıkıcı olabiliyorlar güvercin?’.

‘Önyargıya ve öfkeye sıkı sıkı tutunup, sarılmak, bir an, geçici bir süre için, kişiyi emniyette ve güvenlik içinde hissettirebilir. Aynı şekilde içten içe fokur fokur kaynarken, öfkeli olmamaya çalışmak da, sadece geçici bir rahatlama sağlar, Lal’.

‘Ne yapacağız? Bu zararlı duygulardan nasıl kurtulacağız?’.

‘Kabul edeceğiz’, dedi güvercin. ‘İçimizden geçen acı tatlı, bütün duygularımızı, olduğu gibi kabul ederek, şefkatle kucaklamak gerekiyor. Yaşadığımız zor duyguların üstesinden gelmek için, duygularımızı fark ederek, huzur ve sükunet bulmaya çalışmak, daha doğru geliyor, Lal. Duygular, onlarla kavga ettikçe güçlenir ve önyargıya dönüşür. En sonunda, kişinin kendini kötü biri olarak değersizleştirmesiyle, kınamasıyla sonuçlanır.

Önyargılarımızı ve olumsuz çağrışımlarımızı ne kadar erken kırarsak, o kadar hızlı iyileşir, iyi ve olumlu duygularımızı çoğaltarak, kötü duygularımızdan uzak ve sakin kalmayı başarabiliriz.

‘Kötü deneyimlerimizi ve önyargılarımızı nasıl kıracağız? Kendimizi affedip bağışlayarak mı?’

‘Affedip, bağışlamaya çalışmanın özü, hata yaptığına inanmaktır. Yanlış veya hata diye bir şey yoktur, Lal. Sadece farkındalığımızı arttıran deneyimler vardır. Gündelik yaşantımızda, acı tatlı birçok deneyim yaşar, bu yüzden karar vermekte zorlanırız. Geçmiş zamanlardan, bilge bir öğretmenle, öğrencisi arasındaki konuşmayı anlatır, dururlar.

‘Nasıl iyi seçimler yapabiliriz, diye sorar öğrenci.

Deneyimle, der öğretmen.

Nasıl deneyim kazanabiliriz, diye soran bu defa öğrenci.

Kötü seçimler yaparak, der öğretmen’.

Lal, bir an durdu, düşündü.

‘Bana boşuna üzülme, demeye çalışıyorsun güvercin.

Ben de zaten, üzülmemek için, herkesten ve herşeyden uzak durmaya çalışıyorum’.

‘Hayır, Lal. Sen uzak durmaya çalışmıyorsun, sadece üzülmemeye odaklanıyorsun. Neye çalışırsan, onu güçlendirirsin…Uzak kalmayı da, bu yüzden başaramıyorsun.

İçine yuvalanan, bu olumsuz duygu ve önyargılardan kurtulmanın zamanı çoktan gelmedi mi Lal? Uzak durmak, acıdan kurtulmanı sağlamıyor ki. Acı verici ve travmatik deneyimler, hafızamıza saplanıp, kalıyorlar. Genellikle olumlu deneyimleri görmezden gelip, onları gözden kaçırırız. Bu yüzden olumlu deneyimler, aklımızdan kayıp giderken, olumsuz deneyimler, tüm hayatımızı ele geçirir’.

‘Ne yapacağız güvercin?’.

‘Bunun için, önce huzurumuzun peşine düşmeli, sakinleşerek, ruhsal durumumuzu yeniden düzenlemeliyiz. Olumlu duygulara niyet ederek, dikkatimizi, yeni niyet ve uygulamalarla yapılandırmalı, farkındalığımızı geliştirerek, içimizdeki acı ve travmalarla daha sağlıklı ve daha uyumlu bir ilişki kurmalıyız. Bu konudaki farkındalığımız, beynimize olumlu duygular yerleştirmemize yardım ederken, önyargılarımızı ortadan kaldırır.

Olumlu duygularımız için, dikkatle korumaya çalıştığımız iyiniyet, yaşadığımız güzellikleri takdir etmeye ve bu güzellikleri hatırlamamıza yardım eder’.

‘İyiniyet mi’, diye sordu Lal.

‘Konuşma, nasıl iyiniyete geldi güvercin?

Farkındalıktan bahsetmiyor muyduk?’.

‘İyiniyet, zaten farkındalık demektir, Lal. İyiniyetli farkındalığımızla, gözlerimizin önünden kayıp giden olumlu deneyimlerimizi kendimize hatırlayarak, daha mutlu olabiliriz’.

‘Bu hatırlatma, nasıl olacak?’.

‘Olumlu deneyimlerimize daha fazla odaklanacağız.

Olumlu, neşeli ve mutlu deneyimlerimizi hatırlamak için, zihnimizi eğiteceğiz?’.

‘Zihnimizi eğitmek mi’, diye sordu Lal.

‘Daha fazla mutluluk, neşe, şefkat ve merhamet için, zihnimizi eğiteceğiz. Ama önce, farkındalıkla, bu duyguları hatırlamaya niyet etmeliyiz Lal.

Sevinç, şükran ve keyif gibi olumlu duyguları yaşadığımız zaman, onları hatırlamaya niyet etmek, bu duygu ve deneyimlerimizi, uzun süreli belleğimize yerleştirmemizi sağlar’.

‘Uzun süreli bellek mi’, diye sordu Lal. Artık hiç bir şey, anlamıyordu. Güvercin ise, hiç durmadan anlatıyordu.

‘Güzel, olumlu ve mutlu duyguları yaşarken, en az yirmi saniye veya üç derin nefes boyunca, o an yaşanan mutlu duygulara odaklanarak, bu duyguları kalıcı hafızaya yerleştireceğiz. Farkındalığımızı arttırmak için, yaşadığımız deneyimi, daha canlı bir hale getirmeliyiz.

Dikkat etmek, meraklı olmak, görmek, koklamak, duymak, dokunmak ve tatmak gibi algılarımıza yoğunlaşmak, farkındalığımızı arttırarak, olumlu duygularımızın sabitlenmesine yardımcı olur.

Sana, işine yarayabilecek, başka bir yol daha önereyim mi Lal?

Yaşamımıza mutlaka, gerçek bir gülümseme getirmeliyiz. Gülümsemek, beynimize ve sinir sistemimize, savaş- don- kaç tepkisini yumuşatan, güven telkin eden bir mesaj gönderir, bizi mutlu eder’.

‘Sadece gülümsemek mi?’.

‘Sahtesi değil Lal. Sahtesi değil. Sırıtmak, hiç değil. Gerçek, yürekten gelen bir gülümseme…

Herşeyden daha önemlisi ise, şefkatli, özşefkatli olmaktır. Özşefkat, kendimize karşı şefkatli olmak demektir.

Özşefkat, her ne olursa olsun, her zaman çok değerli olduğumuzu bilmek, farketmektir.

Kendimize özşefkatli davranırken, yalnızca kendi mücadelelerimizi ve acılarımızla yüzleşmeyi değil, aynı zamanda başkalarının acıları ve üzüntüleriyle bağlantı kurmayı da öğreniriz.

Başkalarına şefkat gösterdiğimizde, onlara da, kendilerine karşı şefkatli olmaları ve gelişme olanakları sunarız.

Şefkat özünde, sevgiyle ilgilidir Lal.

Özşefkat, kendimize sevmeyi yeniden öğrenmektir’.

‘Ben de sözü ne zaman sevgiye getireceksin, diye merakla bekliyordum’, diyerek gülmeye başladı Lal. Aklı karışsa da, üzüntüsü geçmişti.

‘Kendimize, sevmeyi yeniden öğretmek ve sevgiyle davranmak, her türlü kusurumuza ve içimizdeki karanlığa rağmen, sevildiğimizi hissetmektir’, dedi güvercin.

‘Sadece bunun için bile, gülümsemeye değmez mi?

Ne üzerinde çalışırsan, onu güçlendirirsin…

Gülümsemeyi unutma…

Ve neşeyi deneyimleme şansını, sakın kaçırma…’.