Piramidal sarkık dallı ibreli ağaçlar

Lâdin - Sarkık (Abies Picea Excelsa İnverta Pendula):

Sarkık dallı ve ibreleri koyu yeşil renktedir. Dalları aşağı doğru sarkar, tam geliştiği zaman kolon şeklini alır. Otuz ile kırk metreye kadar boylanırlar. Yaprakları parlak yeşil renklidir. Çiçeklenme zamanı ilkbahardır. Üretimi aşı ile yapılır. Park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılan çok değerli bitkilerdendir.

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Mahmut Ağacı - Daimi Yeşil (Segoia Sempervirens):

Süratli büyüme gösteren azametli dev bir ağaçtır. Kabukları kırmızı balık pulu gibidir. Tek ve grup olarak dikilir; nemli toprakları sever. Çok yüksek boylu ve en uzun ömürlü daimi yeşil ulu ağaçlardır. Yüz metreyi aşan boyda olanları vardır. Piramidal salkım formludur. Tohum ile üretilir. İlkbaharda çiçeklenir ve kahverengi kozalaklıdır. Büyük park ve bahçelerde sürekli yeşil gösterişli ve boylu ağaç olarak kullanılır.

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Sarkık Dallı Atlas Sediri (Cedrus Atlantika Glauca Pendula):

Görünüşü çok güzel süsleyici bir çamdır. İbreleri gümüşi renktedir. Otuz metreye kadar boylanır. Ilıman yerlerde yetişir. Aşı ile üretilmektedir. Park ve bahçelerin en değerli süs ağaçlarındandır. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…