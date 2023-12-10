Türkiye’de “karşı-devrim” oldu da bizim mi haberimiz yok?

AKP iktidarının “Şeyh Sait aşkı” bitmek bilmiyor.

Ölüm yıl dönümünde (29 Haziran) Ağrı reklam panolarındaki o afişleri ve verilen o demeçleri hatırlayın!

Ne yazıyordu afişlerde?

“Ey Şeyh Said, bugün torunların olarak İslam düşmanlarının önünde başımız önümüze eğilmiyor ise, bunda senin payın büyüktür. Şahadetinin yıl dönümünde seni ve seninle beraber korkusuzca darağacına yürüyen arkadaşlarını, seninle beraber mücadele ederken can veren tüm askerlerini hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun!”

Afişi reklam panolarına kim asmıştı?

Hür Dava Partisi, yani HÜDA-PAR…

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı HÜDAPAR, bugün AKP sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde.

Şeyh Said’in ölüm yıldönümünde, HÜDA-PAR’ın gençlik örgütü HÜR GENÇLİK de bir mesaj yayınlamıştı:

“’İmam, şeriattan saparsa kıyam vaciptir’ diyerek laik Kemalist sistemin İslam’a ve İslami değerlere savaş açması üzerine kıyam eden ve bu uğurda şahadete uğrayan şeyhimiz Said Efendi ve yarenlerini kıyamlarının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve iftiharla anıyoruz.”

Şeyh Said’in ölüm yıldönümünde bir mesaj da HDP’den gelmişti:

“İstiklal Mahkemesi tarafından 29 Haziran 1925’te idam edilen Şeyh Said ve 47 mücadele arkadaşını saygı ve minnetle anıyoruz. 98 yıl önce hedef alınan, Kürt halkının hak ve özgürlük talebiydi.”

Şeyh Said, ölüm yıldönümünde, bazı AKP ve SP milletvekilleri tarafından da anılmıştı:

AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak, laik Cumhuriyet’e karşı gerici ayaklanmasını başlatan Şeyh Said’i şu ifadelerle anmıştı:

“ Şehit Şeyh Said ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıldönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum.”

Saadet Partisi’nden ise iki isim Şeyh Said’i anmıştı.

Saadet Partisi GİK üyesi Muhammet Sabır Fırat, “Unutmadık seni ey şehit, asla unutmayacağız. Uzaktır bizden zillet, yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağız” demişti.

SP Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin ise “Aziz şehidin mezar yerinin belirlenmesi, iade-i itibarının sağlanması ve tarih kitaplarındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerekir” mesajını paylaşmıştı.

Ve Şeyh Sait aşkının en son görünmesi

AKP iktidarının bitmek tükenmek bilmeyen “Şeyh Sait aşkı”, geçenlerde Diyarbakır’da ortaya çıktı.

İktidarın Diyarbakır Belediyesi’ne atadığı kayyum, kentte yeni yapılmakta olan 12 kilometre uzunluğundaki bulvara, cumhuriyet düşmanı ve şeriatçı isyancı Şeyh Sait’in adını verdi.

Belediye, bunu sosyal medya hesabından övünerek duyurdu.

İklim müsait olunca…

Sevgili okurlarım, her şey planlandığı gibi gidiyor.

İklim gericiliğin ve hainliğin hortlaması için müsait hale getirildi, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları her taraftan pıtrak gibi fışkırıyor.

Görüyorsunuz HÜDA-PAR da sahnede, HDP de sahnede…

Bazı AKP ve SP milletvekilleri de “Biz de varız” diye parmak kaldırdılar.

Bunlar, basına yansıyanlar.

Kamuoyu, böyle böyle “gericiliğe” ve “siyasal İslam” ortamına alıştırılıyor.

Şeyh Said, kimdi?

Öyle uzun uzun anlatmama gerek yok.

Şeyh Said, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı isyan başlatan bir haindi.

Bugün PKK ve FETÖ ne ise, 98 yıl önce de Şeyh Said o idi.

Yeni kurulan Türk devletine ihanet etti, devlet de gereğini yaptı.

Bundan daha doğal ne olabilir?

Dikkat edin, HÜDA-PAR, HDP, AKP ve SP milletvekilleri Şeyh Said’i “rahmet ve minnetle” anıyorlar.

Şeyh Said ve arkadaşlarını “kahraman” olarak ilan ediyorlar.

Sormak lazım…

Neyine minnet ediyorlar?

Şeyh Said ve arkadaşları, Türk askerine kurşun sıktıkları için mi kahraman?

Şunu unutmayalım!

İster dün, ister bugün…

Dünyanın her ülkesinde…

Devletine karşı silahlı ayaklanma başlatan herkes, “vatan haini” olarak ilan edilir ve gerekli cezaya çarptırılır.

Türkiye’nin düştüğü şu duruma bakar mısınız?

98 yıl önce (13 Şubat 1925) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak için silaha sarılan Şeyh Said’in torunları, bugün devletimizin en yüce kurumu TBMM çatısı altında.

O hainin ismi bulvarlarda yaşatılıyor.

Ne oldu, “karşı-devrim” yapıldı, cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı serbest hale getirildi de bizim mi haberimiz yok!

Söyler misiniz, hangi devlet, kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş bir vatan haininin ismini bulvara verir?

Dünyada bir örneğini gösterebilir misiniz?

Yazık bu memlekete!

Yazık bu millete!