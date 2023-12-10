Bölgesel asgari ücrete geçmek daha mı doğru?

Aralık ayı denince akla, asgari ücret pazarlığı gelir…

Yetkili sendika Türk-İş ile hükümet pazarlık yapar…

İktidara yakınlığı ile bilinen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlıkları öncesinde eser gürler, sonra iktidarın verdiği ücrete razı olur.

Son yıllarda bu hep böyle olmuştur.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, her asgari ücret görüşmeleri öncesinde taleplerini sıralar. Talepler haklıdır, ama yetkili sendika TÜRK-İŞ olunca, elinden fazla da bir şey gelmiyor.

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Sözcü’de yer alan habere göre DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2024 yılında asgari ücretin yılda dört kez belirlenmesini ve iki asgari ücretin 45 bin liralık yoksulluk sınırını aşmasını talep etti. Çerkezoğlu ayrıca, "En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi. Çerkezoğlu, bugün başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı.

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Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün hızla eridiğine, adaletsiz vergilerle ekmeğin küçüldüğüne dikkat çeken Çerkezoğlu, " Cumhuriyet tarihinin en ağır bölüşüm krizi yaşanırken, bu düzenin tüm çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere dönmeye devam ederken 2024 yılı asgari ücret müzakereleri başlıyor" dedi.

DİSK’İN TALEPLERİ

Çerkezoğlu, acilen atılmasını gerekli gördükleri adımları şöyle sıraladı:

• Ülkemizde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği unutulmamalıdır.

• Milyonların asgari ücrete mahkûm edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller ve barajlar kaldırılmalı, toplu pazarlık kapsamı genişletilmelidir.

• Gerçek dışı resmi enflasyona göre, hiçbir zaman tutmayan hedeflenen enflasyona göre ücret artışları kabul edilemez. Bizler çalışıyoruz, bizler üretiyoruz, Türkiye büyüyorsa hakkımızı istiyoruz.

• Asgari ücret yüksek enflasyon koşullarında yılda dört kez belirlenmelidir.

• Bir evde iki kişi çalıştığında gelirleri yoksulluk sınırını aşmalıdır.

• Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun şekilde, işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır.

• Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10’a düşürülmelidir.

• Vergi dilimleri artırılmalıdır. Çalışanların yıl içerisinde sanki zengin olmuşlar gibi bir üst vergi dilimine girmeleri kabul edilemez.

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

• Özel sektördeki işçilerle kamu işçileri arasında ayrım yapmak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

ÇALIŞTAY YAPILDI

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun taleplerini yukarıda sıraladım.

Şu sıralar işverenler de ‘bölgesel asgari ücreti’ tartışıyor.

Milliyet’in haberine göre Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken” temasıyla düzenlediği ve sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, iş insanları ve siyasetçilerin de katıldığı bir dizi çalıştayın sonuçlarını raporlaştırdı.

İŞVERENDEN ÖNERİ

Rapora göre çalıştayda dile getirilen öneriler arasında “bölgesel asgari ücret” de yer aldı. Bölgesel asgari ücreti savunanların temel gerekçesi, bu uygulamanın çalışanlara yaşadığı yerde iş bulma olanağı sağlaması oldu. Çalıştayda bir iş insanı, bölgesel asgari ücreti, “Asgari ücretten 10 kişi alacağım desin Hakkari’de binlerce kişi kuyruk olur. İstanbul’da Sultanbeyli’de gidin, asgari ücretten çalışacak 10 kişi arıyorum deyin, bakın bakalım kaç kişi gelecek” diye savundu.

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Bir STK katılımcısı ise bölgesel asgari ücret uygulanması halinde, işçilerin göç ettikleri yerde “rezil olmayacağını, iş bulmak için köprü altlarında yatmayacağını” söyledi. Buna karşın başka bir katılımcı ise bölgesel asgari ücretin bölgeler arası eşitsizliği devam ettirecek bir politika olacağını savundu. Aslında bölgesel asgari ücret, daha önce denenmiş.

1967-74 ARASINDA 7 YIL DENENDİ

Türkiye’de 1936’da mevzuata giren ancak 2. Dünya Savaşı koşulları sebebiyle 1951’e kadar uygulanamayan asgari ücret, 16 yıl boyunca, 1967’ye kadar yerel komisyonlar tarafından, kent ölçeğinde, mesleki farklılıklar da gözetilerek belirlendi. Bu çalışmalar, işçilerin “barınma, ısınma, beslenme gibi temel ihtiaçlarının giderilmesine yetecek ücreti” bulma hedefiyle gerçekleştirildi. 1967-1974 arası 7 yıllık dönemde ise “bölgesel asgari ücret uygulaması” vücut buldu. 16 yaş üstü ve altı için farklı ücretler belirlenen bu uygulama, 1972-1974 yılları arasında 4 bölge ve 57 ile kadar yayıldı. 1970’lerdeki bölgesel ücret, önce sanayi sektörü, sonra tarım ve orman kesimi çalışanları için ayrı ayrı düzenlendi. Türkiye ulusal sisteme ise 30 Haziran 1974’te geçti. Sektörel ücret farklılıklarının tamamen ortadan kalktığı 1989’da ise bugünkü asgari ücret tespit komisyonu yapısı oluştu.

YAŞAM STANDARTLARI

Bölgesel asgari ücret uygulanması 1967-1974 yılları arasında denenmiş.

Tabi o yıllarla bu yıllar arasında çok fark var.

Bölgesel asgari ücret uygulaması yeniden denenebilir.

Zira şu sıralar Doğudaki illerde asgari ücret alan biri ile Büyükşehirlerde asgari ücret alan arasında çok fark var.

Büyükşehirlerdeki fiyatlar ve kiralar çok pahalı, nispeten Doğudaki illerde biraz daha ucuz. Aslında asgari ücret, O İLİN YAŞAM STANDARTLARINA göre belirlenirse daha iyi olur diye düşünüyorum.