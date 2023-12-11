“Kocaeli’nin kaptanı”na bu yapılır mı?

Doğrusu Devlet Bahçeli’ye hiç yakıştıramadım.

Kocaeli’nin kaptanı (!), kentimizin gurur kaynağı (!) bir milletvekilimiz vardı, onu da tuttu iki laf etti diye partiden attı.

Yapılır mı bu?

Yazık oldu Saffet’e!

Ne güzel, seçimden seçime İzmit’e uğrayıp “milletvekilliği” kapıyor, sonra da köşesine çekilip keyfine bakıyordu.

MHP’nin Kocaeli’deki “değişmez” ve de “dokunulmaz” milletvekiliydi.

O “ağa”, diğer partililer ise “maraba” idi.

Her seçim öncesi bu “ağa-maraba” hikâyesini yazmama rağmen, Saffet’i ağalıktan edememiştik.

Bahçeli inadına Saffet’i liste başına koyuyor, marabalar çalışıyor, ağa yine ağalığını sürdürüyordu.

25… 26… 27…28…

Saffet, biri kısa dönem olmak üzere tam dört dönemdir parlamentoda.

2015’den beri…

Yani sekiz yıldır…

Saysanız şehrimize sekiz defa gelmemiştir.

“Kocaeli’nin temel sorunları nelerdir?” diye sorun, bilmez.

İzmit’in en tanınmış kişilerinin fotoğrafını gösterin, tanımaz.

Kentimizden uzaktır.

Kentimizin duygularından, sevinçlerinden, üzüntülerinden uzaktır.

Kocaeli, yıllarca parlamentoda hep “bir eksik” temsil edildi.

Yok yok iki…

Saffet Sancaklı’nın yanına İyi Partili Lütfü Türkkan’ı da eklemek lazım.

İkisinin de varlıkları ile yoklukları birdi.

İlimizin iki milletvekilliği hep gasp edilmiş durumdaydı.

MHP ve İyi Parti, bu kentin çocuğu başarılı pırıl insanlar dururken, Saffet Sancaklı ve Lütfü Türkkan’ı bu kentin başına bela etti.

“Kocaeli’nin kaptanı var”

14 Mayıs seçimleri öncesi reklam panolarındaki o gülünç afişi hatırlıyorsunuz değil mi?

“KOCAELİ’NİN KAPTANI VAR”

Kim o kaptan?

Saffet Sancaklı…

Ne yapmış Saffet Sancaklı?

30 yıl önce Kocaelispor’da top oynamış, bir ara kaptanlık da yapmış.

İyi de, Saffet Kocaelispor’da görev yaptı, parasını da aldı.

Hatta…

Evet, hatta parasının ödemesi gecikince, Kocaelispor’u icraya bile verdi.

Saffet Sancaklı’nın gerçek yüzü bu!

Ne kaptanı?

Ne efsanesi?

MHP, işte böyle bir kişiyi yıllarca baş tacı etti.

Sancaklı yüzünden pek çok kişi MHP’den uzaklaştı.

Aslına bakarsanız, İstanbullu Saffet Sancaklı’nın dört dönem Kocaeli’nden aday gösterilmesi, kentimizde yaşayan MHP’lilere hakaretti.

Bu davranış açık açık, “Kocaeli’ndeki partililer milletvekili olabilecek yeterlilikte değil, biz bu nedenle İstanbul’dan Saffet Sancaklı’yı sizin şehrinizden aday gösteriyoruz” demekti.

MHP Genel Merkezi, açık açık kentimizdeki MHP’lileri itibarsızlaştırmış ve aşağılamıştı.

MHP, artık “ithal milletvekili” defterini kapatmalı

Olan oldu, biten bitti.

MHP, Saffet Sancaklı’yı kendi defterinden sildi, ama Saffet taa 2028’e kadar “Kocaeli milletvekili” olarak “sırtımızda kambur” olmaya devam edecek.

Milletvekillikse milletvekillik…

Dokunulmazlıksa dokunulmazlık…

Üstüne de yüklü maaş, daha sonrası için de kıyak emeklilik.

Daha ne olsun?

Saffet Sancaklı, toplam 13 yıl milletvekillik yapacak.

Kentimize ve ülkemize ne verdi ve bundan sonra verecek?

Hiçbir şey!

Saffet Sancaklı olayı, inşallah MHP’ye ders olur.

İnşallah bundan böyle, bu kent insanı dururken dışarıdan “ithal milletvekili” getirmez.

Bu kentin dışarıdan gelme “çakma kaptanlara” değil, dürüst, çalışkan, bu kentte çalışan bu kentte yaşayan “toplum öncülerine” ihtiyacı var.