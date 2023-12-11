Torbada neler var?

Torba kanun tasarısı tabiri dilimize bu hükümet zamanında geldi. Öyle tasarılar hazırlanıyor ki içinde birçok konular yer alıyor. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda görüşülmeye başlanan torbanın içinde neler olduğu ile ilgili TÜRMOB bir özet çalışması yapmış. Bu çalışmanın içinden daha geniş kitleleri ilgilendirdiğini düşündüğümüz bir özet de biz yapalım istedik.

1-Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır

2-Üzerine kayıtlı konuta sahip olanların kullandıkları konut kredileri dolayısıyla alınan paralar banka sigorta muamele vergisi istisnası kapsamı dışına çıkarılmaktadır

3-Yurtdışına verilen hizmetlerden elde edilen kazançların üzerinde indirim olarak dikkate alınabilecek kısım % 50’ den % 80’e çıkarılmakta, ayrıca indirimden yararlanabilmesi kazancın Türkiye ye transfer edilmesi şartıyla bağlanmaktadır

4-Finansal kurum ve kuruluşların 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapacakları enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararların kazancın tespitinde dikkate alınmamasına yönelik düzenleme bulunmaktadır. (Bankalara kıyak geçiliyor)

5-Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştır. Ayrıca bu beyannamenin verilme ve ödeme zamanı öne çekilmiştir.

6-Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmelere istinaden ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

7- Serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında ÖTV’den istisna olmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

8-Gelir idaresi başkanlığına beyanname, bildirim veya form verme veya ödeme sürelerinin son gününü kanuni süresinden itibaren 15 günü geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verilmektedir.

9-Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30. 06.2024 tarihine kadar uzatılmaktadır.

10-Çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31.12. 2025 tarihine kadar uzatılmaktadır.

11-Cumhurbaşkanının yıllara sâri inşaat ve onların işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranının belirlenmesine ilişkin yetki verilmiştir.

80 madde civarında olan bu torba kanun tasarısında daha geniş kitleleri ilgilendirdiğini düşündüğümüz düzenlemeler böylece tespit etmeye çalışılmıştır. Tasarının tamamı incelendiğinde birçok maddede cumhurbaşkanına yetkililer verilmiştir. Meclis görüşmelerinde ilaveler veya çıkarmalar da olacağı tabiidir.