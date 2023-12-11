Kaybolan meslekler, KALAYCILIK…

Çocukluk anılarım aklıma geldikçe hep yüzümü gülümsetir benim.

İzmit’te yaşayarak büyüdüyseniz, anılarınız, o yüzünüzü gülümseten anılarınız hiç bitmez. Tarih olarak kalır, birikmiştir bir kere, aklınız geçmişe takılıp kaldığında bir tebessümü hak eder.

Bugüne kadar pek çok yazımda çocukluğumun biriken anılarından sizlere de bahsettim. Beni tekrar tekrar o günlere götüren anılarımdan.

Ama çocukluğumun merkezinde olan, kiminin dilinde Kalaycılar Çarşısı, aslında Bakırcılar Çarşısından hiç bahsetmemiştim sizlere.

Kız Meslek Lisesinin oradaki evimizden annemle birlikte çıkıp çarşıya doğru giderken kolordunun önünde geniş kaldırımdaki enlemesine çizilmiş çizgilere basmadan geçmeyi oyun yapardım kendime.

Kolordunun önünde nöbet tutan askere selam vermeden de geçmezdim.

Verem Savaş Dispanserinin oradan geçerken basamaklı bahçe duvarlarının üstünden tek elim annemde inerdim. Zararsız ama çocukça muzipliklerimden biri olduğunu bilerek ve gülümseyerek indiğim basamaklardı.

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Ya Dispanserin yanında ki yokuştan ya da Acısu Parkının oradan inerek Bakırcılar Çarşısına gelirdik. O zamanlar çarşıda şimdiki gibi birer tane değil bir sürü Bakırcılar ve Kalaycılar vardı. Çarşıda benim hatırladıklarım İslam Durak ve Emrullah Durak kardeşlerin süt ürünleri ve helva satılan dükkanları vardı. Çarşı dönüşü uğrayıp tereyağını oradan alır ve ben seviyorum diye şimdi aynı tadı bulamadığım koz helvayı almadan çıkmazdık. Biraz aşağıda Dörtler Yufkacısı vardı ve her bayram öncesi uğramadan geçilmeyen kuruyemiş ve çikolatalarımızı aldığımız Şaşkın Manav. Karşı tarafında kahvehane, özellikle ramazanda mis gibi kokusuyla pidelerimizi aldığımız Ekmek fırını ve hala simidimi aldığım Fethiye Simit Fırını. Ve Bakırcılar Çarşısından indiğimizde hemen karşımıza çıkan, İsmail Kalkandelen’in ilk olarak açtığı, sadece baklava yapılan ve adı Hoşgör olan küçük bir dükkanı vardı. Benim hatırladıklarım tabii ki bu kadar değil ama esas anlatmak istediğim konu farklı olduğu için bu kadarla bırakıyorum. Ama yazdıkça yazasım geliyor Bakırcılar Çarşısını, hatırladıklarımı içimde eksik hissederek.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nde konuğumuz Bakırcılar Çarşısında son kalaycı olan İlyas Baykal idi.

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Toplantı başlamadan önce Müzeyyen Ünal konuşmasında İzmit’in değerlerini merkezimizde ağırladığımızı ve bu değerlerimizi arşivimize eklediğimizi, İzmit’le ilgili çalışma yapmak isteyenler ilerde bu arşivden yararlansınlar diye bu çalışmayı yaptığımızı söyledi. “Ve sizde bizler için çok değerlisiniz çünkü kentin son kalaycısısınız. Çocuklarınıza bile miras bırakamayacağınız bir şey olduğu için çok değerli.” diyerek sözü İlyas Baykal’a bıraktı.

İlyas Baykal Akmeşe 1958 yılı doğumlu ve Kalaycılık mesleğini son kalaycı olarak bugüne getirmiş bir kişilik. Bir kızı, bir oğlu var İlyas Baykal’ın. Çocuklarının bu işi yapmasını istememiş. Sadece okumalarını istemiş. İlyas Baykal’ın oğlu Makine Mühendisi...

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İlyas Baykal’ın dedeleri Osmanlı Dönemi’nde Konya Karaman’dan Bulgaristan’a göç etmiş. Orada Yahya Çavuşoğulları olarak anılıyorlarmış. Savaş başlayınca babası Sadık Baykal ailesi ile birlikte kaçak olarak gelmiş Türkiye’ye. Ve Akmeşe’ye yerleşmiş. İlyas Baykal ve kardeşleri Akmeşe’de büyümüşler.

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İlyas Baykal Kalaycılık mesleğini 1970 yılında ağabeylerinden öğrenerek yetişmiş. “İlk başladığım yıllarda iş çoktu, 1980 yılından sonra alüminyum ve çelik çıkınca bu iş azalmaya başladı.” diyor İlyas Baykal ve kalaycılığa ilk başladığında çarşıda yetmiş kalaycı bulunuyormuş. Bugün çarşıda bir kalaycı olduğunu düşünürsek mesleğin geleceği diğer bitmek üzere olan meslekler gibi gerçekten üzücü bir durum. “Şimdi bakır kullanılmıyor, bizler ufak tefek işler yaptığımız için orada yürütmeye çalışıyoruz. Şu an kalaycı diye yetişecek bir çocuk yok. Bu mesleğin geleceği yok, geleceği olmadığı için de çırak yetişmiyor. Eskiden fabrikaların, hastanelerin bütün yemek kazanlarını biz kalaylıyorduk.” diyor İlyas Baykal. Şimdi dekoratif amaçlı dışı kırmızı bakır olup sadece içini kalaylatıyorlarmış.

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Kalayın nasıl yapıldığı sorusuna “Müşteriden aldığımız kabı ilk önce bir ilaca sokuyoruz. Sonrasında temizlememiz için ocakta tavlıyoruz. Tavlamak ocakta yakmak, üzerindeki pisliği yakmak demek… Tekrar ilaçlayıp tertemiz olması için yıkıyoruz. Tertemiz olmazsa kalay tutmaz. Çekiçle ezik yerlerini düzeltiyoruz. Tekrar ocağa giriyor ve ocaktayken nişadır denen tozu sürüyoruz. Nişadır kalayı tutturmak için yapılan, pamukla sürülüp temiz çıkana kadar uğraşılan bir işlem.” diye anlattı bize İlyas Baykal kalaycılık mesleğini.

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“Bizler yapmayız ama eğer kalayın içine kurşun katılırsa insan sağlığı için zararlıdır.” diye devam ettiği konuşmasına Mustafa Küpçü’nün “Peki ya sizin sağlığınız, nişadır ve kalayın sizin sağlığınıza olumsuz etkisi var mı?” diye sorusuna İlyas Baykal, “Hayır benim şu an tek rahatsızlığım dizlerim.” diye cevap verdi. Örs, çekiç, kısaç ya da diğer adıyla maşa gibi aletler kullanılıyormuş. Çalıştıkları ocakta ise odun kömürü yakıyorlarmış.

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Bu işin esas Ermenilerde başladığını söylüyor İlyas Baykal. “Yapılan kalay aşınıp kırmızılık çıktıysa ve içinde yemek iki – üç gün kaldıysa, yemeğin bir asidi var, bakırın da asidi var bu süre içinde zehirlenme yapabilir. Ve bu iki aside bakır çalığı deniyor. Bunun dışında bir zarar vermez. Şimdi çelik kullanılıyor fakat çelik insan vücudundaki elektriği atmıyor. Bu yüzden vücudun bakıra ihtiyacı var.”

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Kalaycılar dükkanı, Bakırcılar Çarşısının girişinde ki Tarihi Fransız Ruhban Okulu binasının bitişiğinde. Tarihi bina olduğu için herhangi bir işlem yapamıyorlar. Şu an oldukları yerde yirmi - yirmi beş senedir bulunuyorlar.

“Ben emekliyim, gittiği yere kadar bu mesleği sürdüreceğim.” diyor

Diğer biten meslekler gibi biraz iç burukluğu ile dinledik son Kalaycı İlyas Baykal’ı. Umarım uzun yıllar mesleğine devam eder ve bizler çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacak tarih anılarımızdan uzaklaşmayız.