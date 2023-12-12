Günler su gibi akıp geçiyor.

Daha dün genel seçimleri yaşadık.

Bugün yerel seçimlere doğru hızla koşuyoruz.

O seçim bu seçim derken ömrü tükettiğimizin farkında mısınız?

Her seçim dönemi ortalıkta dolaşan bir laf vardır. Bu seçim ülkenin kaderini belirleyecek.

Bu güne kadar defalarca seçim süreci yaşadım. Ülkenin kaderini belirleyecek seçime de rastlamadım. Ülkenin kaderini değiştirecek liyakat sahibi seçilmişe de… Onun için bu lafı geçiniz.

Adaylık müracaatları başlayınca herkesin gönlünde yatan aslan, kafesin kapısını aralayıp kendini göstermeye başladı.

İster istemez takip ediyoruz.

Kim kimdir? Kim nereden aday olmuş?

Kim, nereye, hangi mevki ve makama aday olmuş?

Geride bıraktığı eylemler ve izlenimler nedir?

Eğitimi, deneyimi, yeterliliği ne kadardır?

Hangi parti adaylarını hangi ölçütlerle belirleyecek?

Bu sorular artar gider. Hepsinin cevabı şu kısacık anekdotta ortaya dökülür.

“Bir yere aday olduğunuz zaman, sizi bir cam fanusa koyarlar. Yavaş yavaş yükseltmeye başlarlar. Siz yükseldikçe aşağıda kalanlar, aşağıdan yukarıya sizi seyretmeye başlarlar. İşte o zaman ayakkabınızın altındaki delik bile gözükür.”

Aday olmak her Türk vatandaşının hakkıdır. Yasal olarak bu böyledir ve ona hiçbir itirazımız da yoktur.

Ancak bir de hayatın gerçekleri penceresinden bakmak lazım.

Oradan baktığın zaman olması gereken nedir?

Aday olmak, o iş için yeterli özelliklere sahip her Türk vatandaşının hakkıdır.

Kanunen öyle bir hak vardır ama “haddini bilmek” gibi de bir toplumsal zorunluluk vardır.

Aynaya nasıl bakıyorlar, aynada kendilerini nasıl görüyorlar, orasına aklım ermiyor.

Gördüğüm o ki. Aday olanların, çoğunluğunun önemli ölçüde ortak bir çıkış noktası var. Ben olayım!

Seçilmişlere bakıyor. Bu noktada haklı oldukları bir taraf da var.

Onlara bakınca seçilmeleri için gerekli özelliklerin olmamasına rağmen seçildiklerini görüyor. Kendisini onlarla kıyaslıyor. Bu sefer nefsi (öz benliği/ hırsı ) devreye giriyor ve diyor ki; benin onlardan neyim eksik? Onlar olduğuna göre ben neden olmayayım?

Gizli düşüncelerin arkasına saklanmış, bir ikinci cazibe noktası da, seçilmeye ticari zihniyete bakış. Seçilebilmesi halinde, seçileceği yerin kendisine maddi olarak neler sağlayabileceğinin hesap kitabını yapıyor.

Görünmeyen üçüncü dürtü ise büyük adam olmak.

Toplumu sarmalayan en büyük sosyal hastalıkların en önde gelenlerinden birisi de bu dürtü.

Öyleleri vardır ki, uzunca bir süre çalışır didinir şu veya bu şekilde bir maddi konuma gelir.

Bir gün gelir dönüp etrafına bakar ki, kimsenin umurunda değil.

İşte o zaman bir takım yerlere seçilerek tanınmak için kişilik arayışı başlar.

Kendi kişiliği ile toplumda aradığı yeri bulamayan, talip olduğu yere seçilerek kişilik bulmaya çalışanlar…

Yani sonuçta gelip şuraya dayanıyoruz. İlk sorun ahlak ve kültür!

Hal böyle olunca siyasi partilerin görünürde yüksek telden dillendirdikleri demokrasinin ve liyakatın, parti içi dinamiklerinde zerre kadar yeri ve değeri olmadığını görürsünüz.

Hal böyle olunca da, yukarıda sözünü etiğimiz olumsuz nitelikleri olmayan , gerçekte o görevin hakkını verecek düzeydeki layık insanlar, partilere üye olmazlar. Adaylık başvurusunda bulunmazlar. Bu şekilde kendilerini yetersiz insanların temsil ve idare etmesine de boyun eğerler.

Öyleyse sonuç şudur. Yukarıda olumsuzluklarını saydığımız (şayet varsa aralarındaki istisnaları tenzih ederim) aday adaylarının, adayların kusuru yoktur.

İkinci kusur, layık olup da talip olmayanlarındır. Nokta!

Bu konuyu, Mehmet Aygün isimli bir ozanın şu dörtlüğü ile bağlayalım:

“Arpa ufalanır, aş oldum sanır/Çer çöp havalanır/ kuş oldum sanır/Cahile meydanı boş bırakırsan/

Ayaklar kendini baş oldum sanır…”