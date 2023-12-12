Biri beni gözetliyor

Ben kahve içmeyi seviyorum. İzmit’te kendine özgü tasarımları ve havası olan oldukça fazla mekan var. Ara sıra oralarda kahvemi içerken insanları izler, kafamı dağıtırım.

Sakin bir Pazartesi günü yine sakin sakin kahvemi içerken 5 kişilik bir gruptan kısa kıvırcık saçlı bir hanımefendi işaret parmağı ile beni arkadaşlarına gösterdi. Kalktı ve yanıma geldi. 'Siz şu gazetede yazıları olan yazar olmalısınız?' dedi.

40’lı yaşlarının sonundaydı. Sanki akademik ve özgürlüğüne düşkün bir havası vardı. 'Sanırım evet o benim.' dedim...

Gülümseyerek 'Yazılarınızla benim kafamı karıştırıyorsunuz.' dedi. Beden dili ile izin istedi ve karşımdaki koltuğa oturdu.

Buna hakkım yokmuş gibi konuşuyorsunuz.

Neye hakkınız yokmuş, anlamadım?

Kafanızı karıştırmaya. Aslında ben öylesine yazıyorum. Bulunduğum yerden ne kadar okunduğuma ya da okuyanlara ne kadar iyi geldiğime dair hiç bir fikrim yok.

Aslında yazılarınız baştan içimi ısıtıyor. Ama sonlara doğru kafam karışmıyor desem yalan olur. Ben inşaat mühendisiyim. Üniversitede dersler veriyorum. Oralarda kafam da içim de oldukça rahat. Eskiden ticari işler aldığımda zorlanıyordum. Sonra şu kişisel gelişim işlerine sardım. Kitaplar falan okudum. Okuduklarımda anlatılanları yaşama uygulamada sıkıntılarım oluyordu. Ta ki sizin kitaplarınızı okuyup, yazılarınızı takip edinceye kadar. Bir kaç kapalı zoom'da sizi izledim. Soru soramadım ama bana iyi geldi. Bir de Pazar akşamları yayınlarınızı izliyorum. Neydi? Hah hatırladım 'Kafamda deli sorular' Karşınızda olmayı, o sorulara cevap vermeyi istemem diyeceğim. Şu an oturduğum yerle tezata düşeceğim. Ve sizi sadece yakından görmek istedim. Bir sorum yok. Yaptığınız şey baştan kötü gibi dursa da eğer insan sizin yaptıklarınızı takip etmeye biraz sabrederse geleceği yere inanamıyor. Ben onlardan biriyim. Numoroloji ile ilgilendiğinizi hatta bayağı iyi olduğunuzu biliyorum. İnsanları okuyabildiğinizi de.

Siz beni bayağı takip etmişsiniz. Kim bilir farkında olmadan sizin gibi kaç kişiyi etkiledim? Bu etkileşimlerin herkese iyi gelmesini dilemek geçiyor içimden.

Güzel bir dilek. Ama bende sizi baştan oldukça yanlış anlamıştım. Yaşantım hafif alt üst olunca çaktım köfteyi. O yayınınızın sonunu bir daha dinledim. 'Benim anlattıklarımı zihin süzgecinizden geçirin ve yavaş yavaş uygulayın.' sözünüzü anlayınca taşlar yerine oturdu. Benim sizinle karşılaştıktan sonraki en büyük farkındalığım hızımı düşürmek oldu. Ve bence herkes önce buraya bakmalı. Çok yavaşsanız da olmuyor bazı şeyler çok hızlı olunca da. Anda kalmak dediğimiz şeyin hızlı olması mümkün değil. Ben özgür ve asi bir tipim, anlamışsınızdır. Ama konuşmaya başlayınca bu seçimlerimdeki dersimi en yakınımdaki birinden aldığımı da çözdüğünüzü düşünüyorum. Kızım beni dengeye getiren bir öğretmen gibi giriverdi yaşamıma. Şimdi hazırlık okuyor ve seneye öğrencim olacak. Ne kadar asi olursan ol bir şey oluyor ve unuttuğun tüm erdemleri hatırlatıyor sana.

Ne kadar akıcı anlatıyorsunuz, yaşadıklarınızı. Aslında bunları çok da kolay atlatmamışsınız. Kendinizle, yaşamla barışık olmanız hayatınızı kolaylaştırmış. Sıradakini sabırla beklemeyi öğrenmiş gibi duruyorsunuz.

Sıradaki mi? Yoo aslında sırada bir şey yok diyeceğim ama sizden bir şey saklanmaz. Evet yıllar sonra bir flörtüm var. Hadi canım arkası dönük. Anlamış olamazsınız. Anladım masada arkası dönük ve dönüp bir kez buraya bakmayan tek kişi. Siz böyle yorulmuyor musunuz? Her şeye dikkat etmekten. Yorulsanız da bir yerde işiniz bu değil mi? Beni bu hafta gazeteye yazacağınızdan adım gibi eminim. Bana kendimle ilgili dikkat edeceğim bir şey söyleyin de sizi rahat bırakayım. Siz de kahvenizi için.

Öncelikle cesaretiniz için teşekkür ediyorum. İyilik ilginçtir ki korkudan beslenir. Korktuğumuz bir sürü şey belli olmasın diye iyi biri oluruz. Bize iyi gelen yaşamlar sadece doğru şeyleri seçince oluşmaya başlar. Doğru olmak ise bir cesaret işidir. Buradaki cesaretiniz bana karşı değil, kendinizi ikna ederken kendinize karşı gösterdiğinizdir. İkna etme eylemlerinin sonuçları başarılı oldukça kendinize inanmaya başlarsınız. Cesaretli biri olmaya inanmak bizleri tereddüt etme ve erteleme durumlarından uzak tutar. Yalnız yaşamda her şey bir denge içinde gitmeli. Cesaretli olmaya inandıkça etrafa korku salma ihtimalimiz oldukça yükseliyor. İstediğiniz şeyleri elde ederken karşınızdaki insanların özgür iradelerini es geçmemenizi öneririm.

Oohh Bu da bana kapak oldu. Size emrivaki yapmadığımdan eminim diye düşünüyorum. Masadaki partnerime biraz etki yapmış olabilirim. Bu konuyla hemen ilgileneceğim. Çok teşekkür ediyorum.

Dövmenizde yazan kızınız olmalı. Öpün onu. Sevgiyle kalın...