“KUL HAKKI” YİYORLAR!.. 

TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, yıllık enflasyonu yüze 61.98 olarak açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; “Enflasyondaki düşüş cesaret verici” diyor!

SİZ, enflasyonun düştüğüne inanıyor musunuz?

İstanbul Ticaret Odası araştırmasına göre;

enflasyon yüzde 71.89.

İktisat bilimcilerinin oluşturduğu ENAG-Enflasyon Araştırma Grubu’nun araştırmasına göre ise;

yıllık enflasyon yüzde 129.27.

Kime inanalım?

TÜİK’e mi?

Sokaktaki vatandaş da bilim insanları da güvenmiyor!

Ama;

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarındaki artışta TÜİK verileri esas alınacak!

Artık, ilkokul-ortaokul çağındaki öğrenciler bile, “ÜRETİM artmadan enflasyon düşmez!” gerçeğini biliyorlar!

Bütün dünyadan, hem de yüksek faizle borç alırken, “kapitalist düzende NAS olmaz!”

Merkez Bankası’nın şimdi sürekli faiz artışlarıyla ekonomiyi düzeltme çabasında. Ancak, görülüyor ki, bu kafayla ne iç ve dış borçlar ödenebilir ne de enflasyon düşürülebilir!

Asgari ücretle çalışan emekçiler, çoğu 7500 TL. ile geçinmeye çalışan emekliler, devlet memurları;

“Siyasi iktidar, TÜİK verileriyle KUL HAKKI yemeye hazırlanıyor”

farkında mısınız?

İslam dininde en büyük günah “Kul Hakkı” değil mi?

Elbette, ülke ekonomisi çok kötü durumda!

Yılın ilk 11 ayında 232.9 milyar dolar başka ülkelere ürün satmışız ama başka ülkelerden aldığımız ürünler için de 332.7 milyar dolar ödemişiz!

Yani; DIŞ AÇIĞIMIZ 100 milyar dolar!

Yerli-Yabancı ortaklığı ile yapılan Otoyollar, Köprüler, Havaalanları ve yerli müteahhitlere “Dolar karşılığı uzun vadeli işletme, geçiş, yolcu ve hasta garantili” olarak yaptırılan projeler için büyük bedeller ödeniyor! Farkında mısınız?

Ülkemizde tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan çiftçilerimiz yeterli destek alamazken, lüks yat sahipleri indirimli yakıt alırken, ağır yakıt, ithal gübre bedeli ödeyen üreticilerimiz üretimden kaçarken, SUDAN’da 1 milyon arazi kiralayıp tarım ve hayvancılık yapma hayali fiyaskoyla sona ermiş! Son 10 yıldır oluk gibi para harcanan proje rafa kalkmış! “Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş.” Cumhurbaşkanı kararı ile tasfiye edilmiş!

Ama ülkeye tek kuruş kazandırmayan bu HAYAL uğruna, son 10 yıldır, şirket yöneticilerine ödenen maaş ve HAKKI HUZUR ne kadar? Bilinmiyor!

Peki, “hesabını bilmeyen kasap” bu ağır bedeli ödeyecek mi?

Burada yok edilen kul hakkı değil mi?

Ülke “ yangın yeri” misali borç batağı içindeyken, yönetenlerin tüm günahını katmerli vergilerle VATANDAŞ öderken, siyasi iktidar “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne” uyuyor mu?

Patlayan enflasyonu TÜİK iğnesiyle söndürebileceğini sananlar, alenen KUL HAKKI yemekteler!

Günahtır, haramdır, ayıptır!