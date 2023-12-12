Eğitimsiz erkeklik kültürü, “siyasi güç”le zehirlenince…

Siz, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasına şaşırdınız mı?

Ben şaşırmadım.

Neden şaşırayım ki?

Burası Türkiye…

Hastanelerde, hasta yakınları doktor dövüyor mu?

Dövüyor…

Artık sıradan olay oldu, kimsenin kılı kıpırdamıyor.

Okullarda, öğrenci velileri öğretmen dövüyor mu?

Dövüyor…

Bir iki… Herkes kanıksadı… Artık gazetelere üçüncü sayfa haberi bile olmuyor.

Eee, doktor dövülüyor, öğretmen dövülüyor da, futbol hakemi neden dövülmesin?

Olayın faili, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olayın böyle büyütülmesine şaşırmış zaten.

Karakoldaki ifadesinde, “Ben bir şey yapmadım, şöyle bir tokat attım, yere düşüverdi” diye olayı küçümsemiş.

Önce Faruk Koca’yı tanıyın, sonra yorum yapın!

Baktım, olaydan hemen sonra her kafadan bir ses çıkıyor.

Efendim, statlarda gerekli önlemler alınmıyormuş.

Efendim, “Sporda Şiddetin Önlenmesi Yasası” iyi uygulanmıyormuş.

Efendim, şuymuş buymuş.

Tamam da, alınan önlemler ve çıkarılan yasaların sorunu çözmediği ortada.

Haa, şu eksik olabilir.

Seyirciler için önlem alınmış da, doğru, kulüp yöneticileri için önlem alınmamış.

Ama kural koyucular, kulüp yöneticileri arasından da “kabadayı kılıklıların çıkacağını” nereden bilebilirdi.

İşte sonuç olarak yaşadığımız futbolda şiddet olayı, seyirciden değil, kulüp başkanından.

Sonunda sorun dönüp dolaşıp nerede düğümleniyor biliyor musunuz?

İnsan kalitesinde…

İnternete girdim, Faruk Koca’nın kim olduğuna baktım:

* Ankara Bala doğumlu.

*Lise mezunu. * Serbest meslek sahibi. * AKP’nin kurucu isimlerinden biri.

*22.ve 23.dönem AKP milletvekili.

*2021’de MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı seçilmiş.

Yine internetteki haberlerden öğreniyorum, Faruk Koca AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok yakınıymış.

Bu bilgiler, “hakeme atılan yumruk” olayını çözmem için bana yetti.

“Siyasi güçle beslenen, eğitimsiz erkeklik kültürü”…

Eğitimsiz bir kişilik…

“Erkeklik egosu” sürekli baskın…

Hak etmediği şekilde siyasi güç elde etmiş…

Bütün bunlar birleşmiş, hakem Halil Umut Meler’in yüzüne “yumruk” olarak inmiş.

Yaşanan olayın açıklaması, bu!

Anladığım kadarıyla “paralı” birisi.

Siyasi gücü de var.

Hakeme yumruk atmayı kendine hak görüyor.

Böylesine basit bir yaratık.

Burada şunu da belirtmeliyim, AKP, olay ortaya çıkar çıkmaz Faruk Koca’yı partiden ihraç etmek için hemen gerekli işlemleri başlatmış.

Aksi zaten düşünülemezdi, ama yine de not düşelim.

“Dindar ve kindar nesil yetiştirme” hedefi

AKP, Faruk Koca’yı partisinden atmasına atacak da, bu olayda AKP’nin “dindar ve kindar nesil yetiştirme hedefinin rolü olduğunu” da unutmamalı.

Son 20 yılda yaşanan olayları sosyolojik olarak inceleyin, birçoğunda AKP’nin “dindar ve kindar nesil yetiştirme” projesinin izlerini görürsünüz.

Dindarlık, kişiye aittir.

İnanır inanmaz.

Dindardır, değildir.

Ama kindarlık, doğrudan “şiddet” doğurur.

Şiddete teşvik eder…

İşte bakın ortalığa, şiddetten, cinayetten geçilmiyor.

Eskiden, mesleğe ilk atıldığımız yıllarda, bir cinayet işlenir yıllarca konuşulurdu.

Şimdilerde bir cinayet, 24 saat geçmeden konuşulmaz oluyor, çünkü aynı gün içinde ikinci üçüncü cinayet işleniyor.

Yine eskiden “anne-baba-çocuk” arasında öldürme olaylarına hiç rastlanmazdı, bugün ise “yakın akraba cinayetleri” sıradanlaştı.

Bunun nedeni, eğitimsizlik.

Bunun nedeni, ekonomik sıkıntılar.

Bunun nedeni, kindarlığa ve şiddete özendirme.

Bunun nedeni, güç zehirlenmesi.

Bunun nedeni, suçun cezasızlığı.

Yazın bir tarafa, Faruk Koca hakem dövdüğü için tutuklandı ya, çok geçmez serbest bırakılır.

Çünkü ülkemizde adam dövmenin fazla cezası yok.

Hele suçlu, “siyasi güce” ve “ para gücüne” sahipse.

Özetle…

Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklaması çok şey anlatıyor.

Anlayana…

Anlamak isteyene…