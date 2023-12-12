Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Bünyamin Gezer’in televizyon programları İPTAL EDİLMELİ

Türkiye’de hakem camiası hep tartışılır…

Hakem kararları hep tartışılır…

Eski hakemler tartışır, kulüp başkanları söylemleriyle tartışır…

Bu söylemler, maalesef ortamı hep geriyor…

Geçen gün gazetemiz Yazı İşlerinde kısa bir futbol muhabbetti yaptık.

Hakem kararlarını konuştuk…

Servisteki arkadaşlarıma;

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“Erman Toroğlu (Aspor),

Ahmet Çakır (Beyaz Tv),

Bünyamin Gezer’in (TRT Spor)

programlarını iptal etmek lazım.

Bu adamlar hakem camiasını, futbol camiasını çok geriyor…

Hakem bir anda karar veriyor, televizyondaki yorumcular 10 kameranın gösterdiği pozisyonu değerlendiriyor, bazen çoğu ayrı ayrı kararlar veriyor…

Hakemler verdikleri kararlardan dolayı yerden yere vuruluyor.

Bazen hakarete varan söylemlerde bulunuluyor.

ORTAMI FENA GERİYORLAR

Eski hakemlerin televizyondaki yorumları, hem hakem camiasını, hem kulüp başkanlarını, hem yöneticileri, hem teknik direktörleri, hem de taraftarı fena halde geriyor. Ben Türkiye Futbol Federasyonu’nun yerinde olsam bu programları yayından kaldırtırım. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bünyamin Gezer, futbolu çok geriyor, böyle giderse gün gelecek sahalarda hakemlerin başına bir şey gelecek” dedim.

HAKEME KALLEŞÇE YUMRUK

Pazartesi akşamı Ankara’da bir futbol faciası yaşandı.

1-1 biten Ankaragücü-Rizespor maçından sonra Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, sahaya inip maçın hakemi Halil Umut Meler'in sol göz tarafına okkalı bir yumruk attı. Halil Umut Meler, yere düştü… Yere düştüğü halde bu kez tekmelere maruz kaldı. İzlediğimizde tüylerimiz diken diken oldu.

FARUK KOCA TUTUKLANDI

Gelişmeleri takip ettik, Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yerinde bir karar.

İki dönem AKP milletvekilliği yapan Faruk Koca, tutuklanmasına tutuklandı, ama hakeme attığı o yumruk değil Türkiye’nin, dünyanın gündemine oturdu.

BU OLAY BİR MİLAT OLMALI

11 Aralık tarihi, artık futbolun bir miladı olmalı…

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerle, hakemlerle, teknik direktörlerle ve ilgili kurumlarla bir toplantı yapıp, tarihi kararlar almalı.

Hakemlerle ilgili konuşmalar yasaklanmalı…

Televizyonlarda Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bünyamin Gezer ve diğer hakem yorumcuların programları televizyonlardan kaldırılmalı.

Statların içinde yine polis bulundurulmalı. Hakeme atılan yumruk olayında özel güvenlik görevlerinin yetersizliği gözlemlendi. İlk etapta bunlar aklıma geldi.

HAKEM CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN

Yukarıda ifade ettiğim gibi 11 Aralık akşamı, yani Ankaragücü-Rizespor maçından sonra yaşananlar ve hakeme atılan o yumruk, Türk spor tarihinde bir milat olmalı.

Öyle radikal kararlar alınmalı ki, bir daha böyle bir olayın yaşanmasına izin verilmemeli diye düşünüyorum.

Hakem camiasına geçmiş olsun diyorum.

Erman TOROĞLU

Ahmet ÇAKAR

Bünyamin GEZER