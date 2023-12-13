Adı PORMPTER…

Partilerin haftalık gurup toplantıları yapılıyor. Genel Başkanlar kürsüye çıkıp günün siyasi ve ekonomik olayları hakkında görüşler sunuyorlar.

Daha çok parti liderlerinin birbirine olan itham ve savunmalarının konuşulduğu toplantılarda, konuşmacının nereye baktığına dikkat edin. Onu takip ederken yorulabilirsiniz, ya da alışık olmadığını için başınız dönebilir. Konuşmacılar namazda selam verir gibi başlarını bir sağa bir sola çevirirler.

Artık bu durum onlarda alışkanlık haline gelmiştir.

Bunun nedeni “prompter” denilen bir aracın siyasi yaşamımıza girmiş olmasıdır.

Siyasilerimiz herhangi bir soruya yanıt verirken bazen Türkçemizi hak etmediği duruma da düşürürler. Ama genellikle topluluklarına ya da geniş kitlelere seslenirken, iyi konuşmacılara özgü bir dil güzelliği sahnelerler.

PROMPTER DENEN BİR ALET

Çünkü onları bu üstün düzeye getiren cihaz prompter‘dir.

Sağ ve solda yerleşik iki ekran ile önceden uzmanlar tarafından hazırlanan metni buraya yansıtan bir cihaz.

Aletle seslenmek biraz maharet, biraz da alışkanlık ister. Bu da siyasete soyunanlar için eğitim gerektiren bir iş olsa gerek.

Devlet adamlarının kadrolarında metin yazarları vardır. Bazı yerlerde bunlarını sayılarını 20’yi aştığı bilinir.

Yazarlar bağlı oldukları yöneticilerin, katılacakları çeşitli toplantılarda yapacakları konuşmaları yazarlar. Yöneticilerin temel görüşlerini çok iyi bilen ve takip eden uzman kişilerdir. Verecekleri vurucu mesajları en iyi anlatabilecek yeteneğe sahiptirler. Şüphesiz hazırlayacakları metin üzerinde yöneticinin ya da yöneticilerin kesin ağırlıkları, metinlerde ilave ve çıkarımları olacaktır.

Yurt içi ve dışı çok önemli açıklamalarda, verilmesi gereken yanıtlarda prompter önem kazanır. Diplomatik dilin kullanılması sırasında yazılı metnin doğrudan ya da bu aletle okunması, mesajın önemine değer bir ağırlık taşımasına, mesajın doğru verilmesine yardımcı olur.

YA VEZİR YA REZİL…

Prompter konuşmacıyı vezir ya da rezil edebilen bir araçtır.

Aleti düzgün kullanan, sesleri doğala yakın hareketler ve mimiklerle süsleyen konuşmacı, siyasette önemli olan “hatip”likte sınıfı geçer. Ama aleti iyi kullanmayan, aynı hareketleri otomatiğe bağlamış gibi devam ettirenlerinler, zayıf not alırlar. Hele alet bu ya, konuşma sırasında bozulur, elektrik kesintisinden etkilenip durur, ya da metinle konuşmacı arasında uyum sağlanamazsa, olanlar olur. Durumu çaktırmayan konuşmacı iyi kötü devam eder, beşi kurtarır ama sadece prompter’e güvenip akışına kendisini kaptıran “rezil” olur. Böyle örneklere çok tanık olduk.

Bir gerçeği açıkça dile getirirsek, siyasete soyunmuş birinin, ana dilini çok iyi kullanması ve hitabetinin güçlü olması kaçınılmazdır. İyi bir devlet adamının ne dediğini güzel ifade etmesi etkinliğini arttırır.

Yapacağı konuşmalarda konu başlıklarını not alarak anlaşılır bir dille topluluklara seslenmek, siyasinin etki gücünü ikiye üçe katlar.

Türk siyasetindeki aktörlere gelince, çoğunun prompter dostu olduğunu söylemek mümkün.

BİZİMKİLER

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener prompter kullanan siyasetçiler. Genellikle gurup konuşmalarında bu cihazla araları çok iyi. CHP’nin eski Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elindeki notlara bakarak konuşanlardan, yeni başkan Özgür Özel de onun yolunda gidiyor.

Gelecek ve DEVA partisi genel başkanları da bazı konuşmalarında notlara bile bakmak gereği duymayanlardan.

Prompter’i bilenlerin çoğunlukta olduğunu biliyorum. Yine de bu yazıyı yazma ihtiyacını niye duydum?

Bu ülkede 21 yıldır iktidarın sürdürdüğü yanlış politikalar sonucunda yoksulluktan anası ağladığı halde, durumdan muhalefeti suçlu gören insanlar var.

Bu ülkede partisini 21 yıldır yönetmesine rağmen, liderini hala kral gören ama o kralın yarattığı partiyi beğenmeyenler var. Bunların yanında bu ülkede her konuda bir çöküş yaşandığı halde, sözde ikna edici sanılan cümlelerin düzgünce ifade edilip, halkın enflasyona ezilmediğinin, yoksulluk olmadığının, Batı’nın bizi kıskandığının, enflasyonun seçimden sonra düşeceğinin söylenmesine aracılık eden bir alet var: Adı PROPTER.