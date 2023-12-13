Hangisi doğru?  YÜZDE 51+1 Mİ, YOKSA? 

Demokrasi kültürü ve “Hukuk Devleti” kimliği güdük kalmış toplumlarda, yasalarda ve özellikle SEÇİM YASALARINDA çok sık değişiklikler olur!

Siyasetin doğasında var;

“Normal koşullarda” uzun süre iktidarda olan siyasi partinin oyları düşer! Seçilme olasılığı tehlikeye girer!

Belediyelerin ve merkezi yönetimin vatandaşa sunduğu “promosyonlar” yani seçim rüşvetleri de etkisini yitirmeye başlar!

İşte o zaman, seçim yasalarında değişikler ortaya çıkar!

Siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanı seçimi için ilk turda yüzde 51+1 oy alma koşulunu değiştirme ve ilk turda en fazla oy alanın seçilmesine yönelik talebinin arkasında bu acı gerçek var!

Erdoğan, “Anayasa değişikliği” talebiyle de, 50+1 teklifiyle de, yeniden seçilebilmek ve daha kolay seçilmenin hesaplarını yapıyor! Ama küçük ortak bu kez onay vermedi! Şimdi, başka oyunlar planlanıyor olmalı!

Cumhurbaşkanı seçilme oranı ne olmalı?

Son Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yazdığım “Benim Cumhurbaşkanı adayım” başlıklı yazıda özetle; “Cumhurbaşkanı adayı 60 yaşın üstünde olmamalı. Bir siyasi partinin üyesi olmamalı, mümkünse Anayasa Hukuku uzmanı olmalı” diye yazmıştım.

Çünkü; gerçek bir “Demokratik, Sosyal, Hukuk Devleti” düzeninde Cumhurbaşkanı bütün bir ülkeyi kucaklayacak, hiçbir siyasi partiye ayrıcalık tanımayacak, toplumu ayrıştırmayacak bir kişi olmalıdır” diye düşünüyorum.

Partili Cumhurbaşkanı örneğini yaşayarak görüyoruz; Erdoğan, her fırsatta muhalefete yönelik tepkilerini ortaya koyuyor, “toplumsal ayrışmayı” zorluyor!

Bu, doğru değil. Demokrasi değil, hukuk devletinde böyle bir durum “olağan” sayılamaz!

TBMM, AKP ve MHP ortaklığının sayısal fazlasıyla, “muhalefeti yok sayan” ve muhalefetten gelen her öneriyi reddeden, Cumhurbaşkanından gelen her yasayı onaylayan bir konuma gelmiştir!

TBMM’de gerçek anlamıyla “halkın iradesi” yansımamaktadır!

Cumhurbaşkanı tüm siyasi görüşlere eşit mesafede, yalnızca ANAYASANIN ve Anayasal Kurumların yanında olmalıdır.

Her şeye tek başına karar veren “tek adam” uygulaması büyük bir yanlıştır!

İşte, bu nedenlerle, Cumhurbaşkanı seçilmek için 50+1 de yeterli sayılmamalı, en az yüzde 70+1 olmalıdır!

Cumhurbaşkanı “partili” bir kişi olamaz, olmamalıdır!

Cumhurbaşkanı bütün bir toplumu kucaklaşabilmelidir!

Cumhurbaşkanı Anayasa’nın, Yasaların, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN teminatı olmalıdır.

Uluslararası ilişkilerde, seçmene gösteri yapmak uğruna “kabadayı dili ile komşularına tehdit yağdırmak” sonra da hiçbir şey olmamış gibi çark etmek doğru mudur?

Uluslararası siyasetin, “diplomatik kuralları” vardır!

Özel bir dili, üslubu ve oturup kalkmanın bile usulü vardır!

Uluslararası ilişkilerde “GÜVENİLİR” ve “İNANDIRICI” olmak temel kuraldır.

Dış politika bir “ eğitim, bilgi, bilinç ve görgü” değerlerini içeren ciddi bir meslektir. Bu kadar hafife alınamaz! Alınırsa, ülkeye bedeli çok ağır olur!

Siyasi partilerin “düşman kardeşler” olarak sürekli çatışmasının yaşandığı, Yargı’ya güvenin sarsıldığı, liyakatın yok edildiği bir toplumda “HUZUR ve GÜVEN” içinde yaşamak mümkün değildir!