Abdullah Öcalan, PKK ve Şeyh Said

Pazartesi günü yayınlanan “ Türkiye’de karşı-devrim oldu da bizim mi haberimiz yok” başlıklı yazım, gerici çevrelerin yine tepkisine neden oldu.

Efendim, Şeyh Said “eli öpülesi” adammış.

Efendim, Şeyh Said, İslam düşmanlarının önünde başı dik durmuş.

Efendim, Şeyh Said ve arkadaşları, laik Kemalist sistemin İslam’a ve İslami değerlere savaş açması üzerine, “İmam, şeriattan saparsa kıyam vaciptir” emri çerçevesinde ayaklanmış.

Efendim, Şeyh Said ve arkadaşları İslam uğruna ölen birer kahramanmış.

Efendim, Diyarbakır’da yeni açılan bulvara “Şeyh Said” adının verilmesi gurur duyulacak bir olaymış.

Efendim, Şeyh Said’e “iade-i itibar” yapılmalıymış.

Efendim, tarih kitaplarındaki Şeyh Said’le ilgili yanlış bilgiler düzeltilmeliymiş.

Şeyh Said ile ilgili “güzellemeler” böyle devam edip gidiyor.

Ha Şeyh Said’i övmüşsün, ha Abdullah Öcalan’ı

Şeyh Said’e övgü düzenler, ya tarih bilmiyorlar ya da ne dediklerinin farkında değiller.

Şeyh Said…

*1925 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha iki yaşındayken, devlete karşı silahlı terör eylemi başlatan bir çete reisiydi.

*Güneydoğu Anadolu’daki toprakları Türkiye Cumhuriyeti’nden koparmak istiyordu.

*Britanya emperyalizmine hizmet ediyordu.

*Güneydoğu Anadolu’da şeriatçı ve İslamcı bir Kürt devleti kurmayı amaçlıyordu.

*Hilafetin kaldırılmasına ve medreselerin kapatılmasına karşıydı.

* Cumhuriyet devrimlerine ve laiklik ilkelerine savaş açmıştı.

Şeyh Said bütün bu tutum ve davranışları nedeniyle, Atatürk’ün ifadesiyle “hain” biriydi.

Ve bu “hain”, bugün 21.yüzyıl Türkiye’sinde, AKP iktidarı ve yandaşları tarafından el üstünde tutuluyor.

Oysa dünün “Şeyh Said”inin bugünün Abdullah Öcalan’ı, dünün “Şeyh Said çetesi”nin bugünün PKK’sı olduğunu bilmiyorlar.

Dün Şeyh Said nasıl “Britanya emperyalizmi”ne hizmet ettiyse, bugün de Abdullah Öcalan “Amerikan emperyalizmi”ne hizmet ediyor.

Anlayacağınız…

İşin özeti…

Günümüzde terör örgütü PKK ne ise, 1920’li yıllardaki Şeyh Said’e bağlı çete örgütlenmesi odur.

Yok birbirinden farkları!

İkisinin de özünde “Kürt-İslam ayaklanması” yatmaktadır.

İkisi de “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni parçalamak” amacıyla kurulmuş terör örgütüdür.

Ama bugün görüyoruz ki, AKP iktidarı bu konuda inanılmaz bir “aymazlık” içinde.

Siyasi çıkarını hep ön planda tutmakta, 98 yıl öncesinin terör örgütü lideri Şeyh Said’e övgüler düzülmesine göz yummakta, bugünün terör örgütü PKK’ya ise bazen yakınlaşmakta bazen ise uzaklaşmaktadır.

Bu kadar sorunumuz varken nelerle uğraşıyoruz görüyor musunuz?

Bugünün sorunlarını “dün”le çözmeye kalkanlara, “dün”ün terör örgütü lideri Şeyh Said’ten medet umanlara Allah akıl fikir versin!

Erkan Mumcu, nasıl biri?

Birkaç gün önce ulusal gazetelerde, AKP’nin “Kültür ve Turizm eski Bakanı Erkan Mumcu’yu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterebileceği” haberi çıktı ya, telefonum susmadı.

İkimizin de Yalvaç (Isparta) doğumlu olduğunu bilenler, “Erkan Mumcu nasıl biri?” diye sormaya başladı.

Arayanlara verdiğim cevap şu oldu:

“Evet, Erkan Mumcu ile tanışırız. Ama fazla hukukumuz yoktur. Kendisini en iyi Yalvaç eski Belediye Başkanı Tekin Bayram tanır. Erkan Mumcu’yu yakından tanımak istiyorsanız, Tekin Bayram’ın telefonunu vereyim onunla konuşun.”