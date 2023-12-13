Ereğli ve Biberoğlu’nda elektrik kesintileriyle ilgili iki ayrı şikayet!

Elektrik kesintileriyle ilgili sık sık şikayetler alırız.

Uzun zamandır Kocaeli’nin birçok bölgesinden gazetemizi arayan vatandaşlar, elektrik kesintileriyle ilgili sorunun çözümünü istiyor.

SEDAŞ’ın sık sık kulakları çınlatılıyor.

Ama bir türlü elektrik kesintileriyle ilgili sorunlar çözülemiyor.

Aşağıda elektrik kesintileriyle ilgili iki örnek vereceğim.

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BİRİNCİ ŞİKAYET…

EREĞLİ GÜZELKIYI OKULU’NDA JENERATÖR ÇALIŞMIYORMUŞ

Ereğli Güzelkıyı İlk ve Ortaokulu’nda çalıştırılmayan jeneratör nedeniyle soğukta işlenen derslere velilerden tepki varmış. Gazetemize gönderilen maili birlikte okuyalım;

Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ısınmadan mahrum kalan öğrenciler derslerini montları ile yapmak zorunda kaldılar.

Geçtiğimiz hafta Ereğli Mahallesinde yaşanan 8 saatlik elektrik kesintisi Ereğli Güzelkıyı İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin soğukta ders yapmalarına neden olurken, veliler bu duruma sessiz kalmadı.

8 saatlik elektrik kesintisi yüzünden okulun kalorifer sisteminin çalışamaması yüzünden ısınma problemi ile ilkokul-ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerin üşümemek için montlarla eğitimlerine devam etmeleri velilerinde tepkilerine neden oldu.

Velilerin iddialarına göre okulda milyonluk jeneratör olmasına rağmen arızalı diyerek çalıştırılmaması ise işin ne kadar vahim olduğunu da ortaya koyuyor.

Veliler, “İlkokul binamız yeni yapıldı bununla birlikte orta ve ilkokul binalarını besleyecek büyük bir jeneratör konuldu, ama arızalı gerekçesiyle devreye alınmaması hatta daha öncelerde ise yine elektrik kesintisi nedeniyle de mazot olmadığı için çalıştırılmaması iddiaları çok vahim ve ilginç.

Uzun süredir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Böyle giderse hiçbir öğrenci okula gelemeyecek. Havanın çok soğuk olduğu bu günlerde sınıflarda durulamıyor” diyorlar.

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Durumun düzeltilmesini isteyen veliler, hastalanarak çocuklarının eğitiminin aksamasını istemediklerini belirtti.

Umarım bu konuda okul yetkileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bir açıklama yapar, bizler de buradan bu açıklamayı yazar velileri de bilgilendiririz.

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İKİNCİ ŞİKAYET….

BİBEROĞLU KÖYÜ’NDEN SEDAŞ’A BÜYÜK TEPKİ!

İzmit Biberoğlu Köyü sakinleri sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden bıktı.

Gazetemizi arayan köyün muhtar azası Muhammet Kalkan, elektrik kesintilerinden dolayı SEDAŞ’a büyük tepki gösterdi.

Artık elektrik kesintilerinden bıktık diyen Kalkan, “Son aylarda elektrik kesintilerinin sayısı arttı. Son 2 aya içinde en az 10 kez telefonlarımıza planlı elektrik kesintisi mesajları geldi. Yeter artık, elektrik kesintisinden dolayı akşamları ineklerimizi sağamıyoruz, derin dondurucularımız çalışmıyor. Elektrik kesilecek diye sabahın 6’sında ineklerimi sağmak zorunda kalıyoruz. SEDAŞ’ı arıyoruz, her defasında başka bir bahane uyduruyorlar. Kocaeli Valiliğine sesleniyorum, Enerji Bakanına sesleniyorum, yeter artık şu elektrik kesintilerinden bizi kurtarın. Elektrik kesintileri yüzünden hiçbir iş yapamaz olduk” diyerek yetkililerden yardım istedi.

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Birinci şikayette Ereğli Güzelkıyı İlk ve Ortaokulu velileri bir yandan elektrik kesintilerinden şikayet ediyorlar, diğer yandan da okulda çalıştırılmayan jeneratörden dolayı okul yönetiminden şikayetçi…

İkinci şikayette de İzmit Biberoğlu Köyü muhtar azası Muhammet Kalkan, gazetemizi arayarak elektrik kesintilerinden dolayı SEDAŞ’dan şikayetçi…

Ereğli Güzelkıyı İlk ve Ortaokulu’ndaki jeneratör bir an önce tamir edilmeli, İzmit Biberoğlu Köyü sakinlerinin mağduriyetleri de bir an önce giderilmeli.