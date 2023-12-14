ÇARESİZLİK

Tarih boyunca savaşlar çok canlar aldı. Ne uğruna? Halen kimse bunu çözemiyor. Savaş günümüzde de acımasızca devam ediyor. Ruslar Ukrayna ile savaşırken, İsrail Filistin ile savaşıyor. Aslında buna savaşmak denmez. Ruslar ve İsrailliler savaştıkları Ukrayna ve Filistin’i resmen işgal ettiler. Ukrayna şanslı. Çünkü Hristiyan. Kızılhaç koruması altında ve birçok batılı ülke yardım ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika. Ya Filistinliler. Suçu Müslüman mı olmak? Masum insan ve çocukların katledildiği, yüz binlerce insanın aç-susuz bırakıldığı bir ülkede dünyaya yön veren devletlerin, daha tarafsız davranması ve yardım etmesi gerekmez miydi? Savaşın sonlandırılması ve ateşkes anlaşmasını Amerika veto etti. Birleşik Krallık ve Rusya çekimser oy kullandı.

**

Avrupa Birliği’nin en başından beri tutumu zaten belliydi. Türkiye sağduyulu davranan ülkelerin başında geliyor. Türkiye’de durumun farklı olması elbette doğal karşılamak gerekir. En başta, bizim halkımız” vicdan” sahibidir. Tarih beraberliği, kültür ortaklığı çok olmasa da bizim halkımız “din kardeşlerine” kan ağlıyor. Atatürk’ün yine o meşhur sözü aklıma geldi. “Cihanda sulh, yurtta sulh” İsrail, Hz. İsa’nın doğum yeri olan “Bethlehem’deki kilise”yi ve Kutsal Toprakları bile sakınmadan vururken, Filistin halkına ve tüm dünyaya adeta meydan okuyarak gerçekleştirdiği saldırganlığa tepki göstermek için illaki siyasi bir gerekçe gerekmez. Eğer insan denilen varlıkta” vicdan” diye bir şey var ise; buna tepki göstermek en doğal hak olmalı.

**

Peki, bu ülkede; ister İsrail” Kasap Sharon” tarafından yönetilsin, ister ne yaparsa yapsın diyenlerde vardır. Bunlardan birincisi klasik” Araplar bizi Birinci Dünya Savaşı’nda arkadan vurdu” iddiası. İkincisi, Arafat PKK, ASALA teröristlerini Filistin kamplarında yetiştirmiş –yani Türkiye’yi hedef almış olan terörün sorumlusu Arafat’tır düşüncesine sahip olanlar ve üçüncüsü ise Arapların ve Filistinlilerin, Türkiye’yi Kıbrıs davasında desteklememiş olması düşüncelerini taşıyanlar. Dolayısıyla, bundan, İsrail’ in Araplara yaptığı her zulmü mazur görebiliriz sonucu çıkarılmak isteniyor. Doğru mu? YANLIŞ.

**

Savunmasız ve günahsız insanların ölmesi hiçbir gerekçeyi haklı göstermez. Önemli olan bu akına dur diyebilecek bir kimse ya da ülke var mı? Ya da bir hilal altında toplanan ülkeler var mı? Tabi hayır. Dünya seyrederken Müslümanların birkaç protesto yürüyüşü haricinde gıkı çıkmıyor. Ona bakarsanız birçok Hristiyan ülkedeki vatandaşlar da mitingler düzenleyerek kınıyorlar. Filistin davasına Müslüman dünyadaki bakış da zaman içinde değişti; Artık Arap ülkeleri Filistin meselesine ne "ümmet", ne "Arap davası" gözlüğüyle bakmıyor. Bunun en çarpıcı kanıtı, İsrail'e Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığını haber verenin, kendini "Arap dünyasının liderlerinden" sayan Mısır istihbaratın olması.

**

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Hamas saldırılarının ardından bir açıklama yayınlayarak "Benim birinci sorumluluğum Mısır ulusal güvenliğidir" demesi, bunun en güzel kanıtıdır. Mısır yönetiminin ağır İsrail bombardımanı altındaki Gazze'den çıkmak isteyen sivillere “Refah Sınır Kapısı”nı açmamasını da unutmamak gerek.

Türkiye Suriye’deki savaşta sivil halk için ne yapmıştı.

Hemen kapıları açmış ve kamplar kurmuştu.

Yıllardır Filistinliler muzaffer kılınsın diye Müslümanlar tarafından dualar edilir. Bu durumda dua da lazımda en önemlisi silah, para ve savaşan askerler lazım. Var mı? YOK: Filistin’e silah yardımı ya da asker yardımı yapan var mı? YOK, ama Ukrayna için herkes seferber oldu. Bilmem anlatabildim mi?