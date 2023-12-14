Anlaşıldı, bunlar Vahdettin’i de Şeyh Said’i de “kahraman” ilan etmek istiyor

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Bakar mısınız şu halimize?

Bir tarafta, rezillikler diz boyu…

Ekonomik kriz…

Eğitimsizlik…

Hukuksuzluk…

Adaletsizlik…

Kuralsızlık…

Üretimsizlik…

İşsizlik…

Yoksulluk…

İtibarsızlık…

Dış borç sarmalı…

Diğer tarafta ise, bu ülkenin eski tarihi hainlerini “kahraman” yapma gayreti!

Kim bu hainler?

Vahdettin, Şeyh Said ve diğerleri…

“Demokratik-laik-sosyal ve hukuk” nitelikli Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak için, gece gündüz, bıkmadan usanmadan, dört bir koldan saldırıyorlar.

“Gerçek yüzlerini göstermemek” için de özel günlerde “cumhuriyetçilik ve Atatürkçülük” oynamaya da devam ediyorlar.

Yani “takiye” yapıyorlar.

Bu milleti “saf ve salak” sanıyorlar.

Oysa ne yapmak istedikleri, Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına nasıl sürüklemek istedikleri, çok sırıtıyor.

Vahdettin ve Şeyh Said üzerinden oynanan oyun

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Son günlerde, “dünün hainleri Vahdettin ve Şeyh Said neden sürekli gündemde tutuluyor” dersiniz.

Nedeni belli.

Bu milletin “sinir uçlarıyla” oynuyorlar.

Bu ülkenin “tarihsel kodlarını” değiştirmek istiyorlar.

Dikkat ettiniz mi, bir zamanlar ülkemizin adı sadece “Türkiye” idi.

Bunlar tuttular kendi dönemlerine “ Yeni Türkiye” demeye başladılar.

Böylece kendilerinden önceki Türkiye’nin adı da ister istemez “Eski Türkiye” oldu.

AKP iktidarı, “Yeni Türkiye” için “yeni bir tarih” yazma peşinde.

“Yeni Türkiye”nin tarihinde neler var?

*“Kuralsız ve kurumsuz devlet” var.

*“Hukuksuzluk” var.

*“Adaletsizlik” var.

*“Borçla yaşamak” var.

*“Üretimsizlik” var.

*“Nas ekonomi modeli” var.

*”Yasama-yürütme ve yargı erkinin tek kişide toplanması” var.

*”Anayasayı tanımamak” var.

*”Yargı kararlarına” uymamak var.

*”Laikliği rafa kaldırmak” var.

*”Eğitimin bilimden uzaklaştırılıp dinselleştirilmesi” var.

*”İşsizlik” var.

*”Yoksulluk” var.

*”şiddet” var.

*”Suçlara cezasızlık” var.

*”Dış itibarsızlık” var.

Başka ne var?

“Türkiye’nin tarihi hainlerini kahraman ilan etmek” var.

Başka?

Dünün hainleri “kahraman” ilan edilince, sıra tarihi kahramanlarımızı “hain” ilan etmeye gelecek.

Kafalarındaki hedef bu!

Vahdettin ve Şeyh Said, bu nedenle günlerdir gündemde

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Çok planlı gidiyorlar…

29 Ekim 2023’te, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100.yıl kutlamalarını nereden izlemişti?

Vahdettin Köşkü’nden…

O gün, İstanbul Boğazı’ndan geçen Donanma gemileri güya Erdoğan’ı selamlamışlardı, ama burada esas amaç “Donanma’nın Vahdettin’e selam durması”ydı.

Yine o günlerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında “Vahdettin soruşturması” başlatılmıştı.

“Sen Cumhuriyet’in 100.yıl kutlamalarında Vahdettin’e hain dedin…”

Oysa Tunç Soyer’in “hain”li o sözleri, Atatürk’ün konuşmasından alınmaydı.

Soruşturmayı açan İçişleri Bakanlığı bunu bilmez mi?

Bilir, ama amaçları Tunç Soyer’i değil, Atatürk’ü yargılamaktı.

Bunu yapıyorlar.

“Atatürk’ü yargılamak” cüretini gösteriyorlar.

Padişah Vahdettin’in “tescilli bir hain” olduğunu unutuyorlar.

Vahdettin, düşmana karşı direnmek yerine, İngilizlere sığınıp ülkemizden kaçmıştı

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Son günlerde yeri geldi sıkça yazdım.

Vahdettin, elle tutulacak, tartışılacak bir padişah değildi.

Düşmana karşı direnerek ülkeyi kurtarmak yerine, kendini kurtarma peşindeydi.

İngiliz işgali altındaki İstanbul’da İngilizlerle işbirliği içindeydi, öyle ki 30 Mart 1919’da “Türkiye’nin yönetimini 15 yıllığına İngiltere’ye bırakmayı” bile teklif edecekti.

Sonunda düşmana sığındı, bir İngiliz savaş gemisine binerek Türkiye’den kaçtı.

Vahdettin, böyle bir haindi.

Atatürk, daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 25 Eylül 1920’de TBMM’de yaptığı konuşmada Vahdettin’in hainliğini şu sözlerle tescil etmişti:

“Bugün bu makamı işgal eden zat, bu millet ve memleket için hain bir adamdır.”

Atatürk, İngilizlere sığınan Vahdettin’i şu sözlerle eleştirmişti:

“Vahdettin gibi özgürlüğünü ve canını kendi milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir mahlûkun bir dakika dahi olsa bu milletin başında bulunduğunu düşünmek ne hazindir.

Aciz, adi, his ve idrakten mahrum bu mahlûk, kabul eden herhangi bir ecnebinin himayesine girebilir. Fakat böyle bir mahlûkun bütün Müslümanların halifesi sıfatını taşıdığını söylemek elbette doğru değildir.”

İşte tarihin “hain” ilan ettiği Vahdettin, bugün “kahraman” olarak gösterilmeye çalışılıyor.

Ya Şeyh Said’e ne dersiniz?

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AKP’nin “Yeni Türkiye”sinde “kahraman” olarak gösterilmek istenen diğer isim ise Şeyh Said.

Bu ismi de defalarca yazdım.

Daha dün, “Şeyh Said’in Abdullah Öcalan’dan, Şeyh Said’in kurduğu çetenin PKK’dan farkı olmadığını” ayrıntılarıyla işledim.

Şeyh Said, daha doğarken Cumhuriyet’i boğmayan çalışan, Britanya emperyalizminin emrindeki bir çete reisiydi.

13 Şubat 1925’te Diyarbakır’da başlattıkları isyan, ancak iki ay sonra güçlükle bastırılabildi.

Pek çok askerimiz hayatını kaybetti, bu arada Musul elimizden gitti.

Şimdi 98 yıl önce Türk askerine kurşun sıkan bu çetenin reisi Şeyh Said, “kahraman” ilan edilmek isteniyor.

Akıllarını peynir ekmekle mi yediler ne?

Dünün hainleri Vahdettin ve Şeyh Said’i “kahraman” ilan etme gayretleri, bu devlet ve bu millet canlarını feda eden atalarımızın kemiklerini sızlatır.

Vahdettin ve Şeyh Said’i “kahraman” yapma çabası, Türk milletine yapılabilecek en büyük hakarettir.

Hakaretin de ötesinde, küfürdür.

Bu milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın!