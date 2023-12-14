Kredi kartı kullanımı hızla yayılıyor…

Kredi kartı kullanımı iyi…

Ama ipin ucunu kaçırdın mı, kredi kartı başına dert oluyor.

Araştırma şirketi Areda Piar, Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla kredi kartı kullanımına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Sözcü gazetesinin değerlendirmesini birlikte okuyalım;

Araştırmada 'Kredi kartı kullanıyor musunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 29,9'u 'çoğunlukla kullanıyorum' cevabını verirken; yüzde 24'ü bazen; yüzde 14,7'si nadiren ve yüzde 14,6'sı sıklıkla kullandığını belirtiyor. Yüzde 16,8'i ise asla kredi kartı kullanmadığını söylüyor.

YÜZDE 40 İKİ VEYA

3 KART KULLANIYOR

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 39,6'sı iki veya üç kart kullandığını; yüzde 7,6'sı dört veya daha fazla kredi kullandığını ifade ediyor. Sadece bir tane kredi kullananların oranı ise yüzde 52,7… Tüketicilere birden fazla kredi kartını neden kullandıklarına dair yöneltilen soruya göre, yüzde 54,2'si farklı kampanyalardan yararlanmak için cevabını verirken; yüzde 29,9'u diğer kartlarının kısıtlı limitleri dolduğu için böyle bir yola başvurduklarını söylüyor. Ayrıca yüzde 15,9'u daha fazla nakit avans kullanabilmek için birden fazla kredi kartı kullandığını ifade ediyor.

% 77,1'İ 'ZORUNLULUK' DEDİ

Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 77,1'i kredi kartı kullanım sebebini bir zorunluluk olarak görüyor. Yüzde 15,5'i finansal bir alışkanlık haline dönüştüğünden bahsederken yüzde 7,4 kişisel zevki için kredi kartı kullandığını belirtiyor. Araştırmada 'Kredi kartı kullanmak size hangi duyguyu hissettiriyor?' sorusuna katılımcıların yüzde 39,6'sı 'önce özgürlük sonra esaret' cevabını veriyor. Ayrıca yüzde 34,5'i kredi kartı kullanımını bir 'özgürlük' aracı olarak görürken, yüzde 25,9'u ise kendisinde oluşturduğu duyguyu 'esaret' olarak tanımlıyor.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLER

Kredi kartı kullanımındaki önemli unsurlardan biri de kartların taksit seçeneklerinin bulunması. Peki, kredi kartı ile taksitli alışveriş enflasyona karşı bizi koruyor mu? Bu soruya katılımcıların yüzde 58,9'u 'evet' cevabını verirken, yüzde 41,1'i 'hayır' diyerek enflasyona karşı korumadığını ifade ediyor.

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Ödeme imkanlarının farklılaşması, kampanyalar, kart limitleri vs. ödeme alışkanlıklarını da etkiliyor. Katılımcıların yüzde 46,4'ü kredi kartı ödeme dönemi geldiğinde kart borcunun tamamını ödediğini ifade ederken, yüzde 30,9'u asgari ödeme tutarını ödediğini ve yüzde 22,7'sinin ise asgari ödeme tutarının altında kalan bir payı öncelikle ödediğini belirtiyor.

KULLANIMIN EN YAYGIN

OLDUĞU SEKTÖRLER

Kredi kartının en yaygın olduğu sektörün yüzde 68 ile market ve alışveriş merkezleri olduğu görülüyor. Market ve alışveriş merkezlerini yüzde 36,8 ile giyim ve aksesuar sektörü; yüzde 31 ile benzin ve yakıt istasyonları; yüzde 15,6 ile eğitim / kırtasiye ve ofis malzemeleri ve yüzde 14,9 ile elektrik / elektronik / eşya ve bilgisayarlar takip ediyor.

NAKİT AVANS KULLANIMI

Katılımcıların yüzde 49,8'i nakit avansı aktif bir şekilde kullandığını ifade ederken yüzde 33,7'si bu seçeneği kullanmadığını söylüyor. Kart kullanıcılarının yüzde 13,2'si nadiren / acil durumlar için avans kullandığını belirtirken yüzde 2,2'si sadece seyahatlerinde nakit avans kullandığını; yüzde 1,1'i ise döviz / altın / hisse senedi işlemleri için nakit avans kullandığını ifade ediyor. Nakit avansı tercih edenlerin yüzde 82,8'i bu sistemi sihirli bir cüzdan olarak görüyor. Yüzde 17,2'si ise nakit avansın kendisinde oluşturduğu hissi; süper güçlerimden biri gibi hissettiriyor şeklinde tarif ediyor.

ONLİNE ALIŞVERİŞTE

KART KULLANIMI

Araştırmada kredi kartı kullanıcılarının yüzde 49,3'ü, online alıverişin kolaylık sağladığını ve hızlı alışveriş yapmak için bu seçeneğe yöneldiğini belirtiyor. Ayrıca online alışverişte yüzde 42,6 ile anlık indirimlerden ve kampanyalardan faydalanmak için; yüzde 8,1 ile de internet üzerindeki popüler ürünleri satın almak için kredi kartını aktif kullandıklarını belirtiyor.

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Araştırmada 'E-ticarette kredi kartı kullanmak, gereksiz harcamalara yol açabilir mi?' sorusuna da cevap aranıyor. Tüketicilerin yüzde 49,6'sı 'Evet, çevrim içi alışverişte kredi kartı kullanarak insanlar sık sık gereksiz ürünler satın alabilir' görüşünde. Kredi kartı kullanmanın daha iyi bir kontrol sağladığını ve bütçelenebilir bir ödeme yönetimi olduğunu düşünenler ise yüzde 17.

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'E-ticarette gereksiz harcamalar kişisel kontrol ve disiplin ile ilgili, ödeme yöntemiyle ilgili değil' diyenler yüzde 17, 'Hayır, kredi kartı kullanmak, alışveriş deneyimini daha pratik hale getirir ve gereksiz harcamalara neden olmaz' diyenler yüzde 8,2, 'Evet, çevrim içi alışveriş yaparken insanlar kolayca kontrol kaybedebilir ve gereksiz ürünler satın alabilirler' diyenler yüzde 8,2.

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Haberin özeti şu;

Türkiye genelinde 1100 kişiyle kredi kartı kullanımına ilişkin gerçekleştirilen araştırmada, kullanıcıların yüzde 77,1'i kredi kartı kullanım sebebini zorunluluk olarak açıklarken yüzde 39,6'sı iki veya üç kart kullandığını ifade etti. Kullanıcıların yüzde 77’isinin ‘zorunluluk’ cevabı, Türkiye’deki ekonomik krizin derinliğini gösteriyor.